|Президентом Грузии избран бывший футболист Михаил Кавелашвили
15:05 14.12.2024
Кавелашвили набрал 224 голоса и был избран президентом Грузии
ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
"Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили", - сказал он.
По его словам, политик получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.
В Грузии в субботу прошли президентские выборы. Оппозиция не участвовала в заседании в здании парламента, на котором выбрали президента. Одновременно на улице проходит очередная акция противников властей страны.
Впервые в истории республики президента избирают не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек. Единственный претендент на пост - бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране.
В свою очередь, премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".
ЦИК Грузии заявил, что выборы президента считаются состоявшимися
ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Выборы президента Грузии считаются состоявшимися, так как в них уже приняли участие более половины полного состава коллегии выборщиков из 300 человек, заявила спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге.
"К 11:30 в процессе уже приняли участие более 170 членов коллегии, следовательно, выборы состоялись, так как в них приняли участие более половины полного состава коллегии", - уточнила она.
Процесс голосования по выборам президента Грузии в здании парламента проходит спокойно, заседание транслируется в прямом эфире на сайте законодательного органа.
Заседание, которое началось в 9:00 и продлится до 14:00 (8:00-13:00 мск), проводит ЦИК, оппозиция не участвует в нем. Одновременно на улице проходит очередная акция противников властей страны.
В Грузии в субботу проходят президентские выборы. Впервые в истории республики президента избирают не путем прямого голосования, а коллегией из 300 человек. Единственный претендент на пост - бывший футболист, ныне депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта". Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее не признавшая итоги выборов в парламент, заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что "при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов". Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает "эмоциональное состояние Зурабишвили", но "в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту".