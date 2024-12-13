Президентом Грузии избран бывший футболист Михаил Кавелашвили

15:05 14.12.2024

Кавелашвили набрал 224 голоса и был избран президентом Грузии



ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.



"Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили", - сказал он.



