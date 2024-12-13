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В Южной Корее парламент поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю
15:34 14.12.2024

СЕУЛ, 14 дек - РИА Новости. Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю, сообщил корреспондент РИА Новости из зала для голосований Национального собрания.

"Одобрение импичмента - это решение, принятое в соответствии с обещанием соблюдать конституцию, торжественно принесенным в качестве представителя народа", - заявил спикер парламента У Вон Сик, объявляя результаты голосования.

За отрешение главы государства от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85. Трое воздержались, восемь бюллетеней оказались недействительными.

Хотя незадолго до голосования правящая партия "Гражданская сила" решила выступить против импичмента, результаты показали, что 12 депутатов партии проголосовали за импичмент.

У Вон Сик добавил, что теперь, в соответствии с конституционной процедурой, вопрос об отстранении президента будет решать Конституционный суд, а парламент постарается "ускорить назначение" тех судей, чьи места сейчас вакантны.

"Национальная ассамблея и правительство будут работать сообща, чтобы жизнь граждан и их повседневная деятельность как можно быстрее стабилизировались, а внутренние и внешние беспокойства в таких сферах, как экономика, дипломатия и оборона, не усиливались", - заявил спикер парламента.

После объявления результатов голосования в зале раздались радостные возгласы и аплодисменты депутатов, приветствующих принятие решения о требовании импичмента президента.

В холле здания парламента оппозиция приветствовала результаты голосования как "победу народа и демократии". Встречающие депутатов на выходе с заседания журналисты также разразились аплодисментами.

Представители оппозиционных партий ранее подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.

Юн Сок Елю вменяют нарушение конституционных принципов народовластия и разделения властей, а также другие преступления, совершенные во время введенного им военного положения. В проекте резолюции об импичменте указывается, что армия и полиция Южной Кореи по указаниям президента пытались арестовать депутатов Национального собрания, захватывали Центральную избирательную комиссию, изымали мобильные телефоны чиновников и блокировали частные социологические службы оппозиционных активистов.

Из-за утверждения импичмента парламентом полномочия Юн Сок Еля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию отправили войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, но значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент и принять резолюцию, требующую отменить военное положение, что президенту и пришлось сделать через несколько часов.

Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ен Хена, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.

Источник - РИА Новости
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