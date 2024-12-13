Эрдоган заявил о намерении присоединить территории Сирии к Турции - 5 городов, включая Дамаск и Алеппо

16:52 14.12.2024

Мария Кудрявцева

Кроме того, он хочет пересмотреть итоги Первой мировой войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о намерении присоединить 5 сирийских городов, включая Алеппо и Дамаск, к территории своего государства. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Сакарье перед однопартийцами.



Глава государства отметил, что новыми провинциями Турции должны стать еще и Антеп, Хатай и Урфа. Кроме того, он подчеркнул свое намерение пересмотреть результаты Первой мировой войны, по итогам которой указанные города были отделены от Османской империи, которую сейчас представляет Турция.



Ранее военный эксперт объяснил,

что произошло с Сирией и почему ее армия не оказала сопротивление. Он отметил, что договариваться с новым правительством будет очень сложно.