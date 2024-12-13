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Южную Корею временно возглавил и.о.президента - премьер Хан Дак Су
18:46 14.12.2024

Президент Южной Кореи отрешен от должности: что будет дальше и сможет ли он вернуться на свой пост
Парламент Южной Кореи со второй попытки объявил импичмент президенту Юн Сок Еля

Евгений УМЕРЕНКОВ

3 декабря президент Южной Кореи предпринял неудачную попытку ввести в стране военное положение

Парламент Южной Кореи со второго раза поддержал импичмент президента Юн Сок Елю. Необходимое большинство в две трети голосов было достигнуто: решение отстранить главу государства поддержали 204 депутата, против были 85. При первом голосовании по импичменту президенту на прошлой неделе голосов оппозиции, у которой всего 192 места из 300, не хватило. Теперь за отрешение Юн Сок Еля проголосовала и часть правящей партии "Сила народа".

Напомним, что поздним вечером 3 декабря президент Южной Кореи предпринял неудачную попытку ввести в стране военное положение – впервые с 1980 года. Обосновал он этот шаг тем, что "беспринципные просеверокорейские антигосударственные силы" мешают управлению страной. Так правящие консерваторы называют оппозиционную Демократическую партию, призывающую к нормализации отношений с Пхеньяном. Но настоящими причинами считают проблемы с утверждением в парламенте предложенного правительством бюджета, а также начало процедуры импичмента ряда высших чиновников, в том числе прокуроров, отказавшихся выдвинуть обвинения против супруги президента, уличенную в махинациях на авторынке.

Но военного переворота не произошло, как считают эксперты, из-за плохой его подготовки. Значительная часть оппозиционных депутатов успела попасть в здание парламента до того, как военные перекрыли входы в него. Забаррикодировавшись, 190 депутатов проголосовали за отмену военного положения. А по конституции страны такая правовая "закавыка" играет против президента. Юн Сок Ель через пять часов после провозглашения военного положения вынужден был его отменить. С учетом того, что многие южнокорейские политики не чураются спиртного, есть даже версия, допускающая, что президент решение принял под влиянием момента, а потом просто проспался…

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Накануне первого голосования по импичменту президента тот публично покаялся, почему правящая партия и не голосовала против него. Однако против Юн Сок Еля, а также министра обороны и министра внутренних дел и безопасности оппозиция выдвинула обвинение в госперевороте. Накануне второго голосования по импичменту министр обороны, находившийся в СИЗО, попытался покончить с собой.

Теперь, до подтверждения импичмента конституционным судом, премьер-министр страны Хан Дак Су станет временно исполняющим обязанности президента. Если в течение отведенных законом 180 дней конституционный суд подтвердит импичмент, то в Южной Корее будут назначены новые президентские выборы. Если не подтвердит, то Юн Сок Ель вернется в президентское кресло, несмотря на то что его рейтинг сейчас упал до 11%.

В последнее время Сеул испытывал сильное давление со стороны западных союзников, пытавшихся заставить Южную Корею помогать оружием Киеву. Отстраненный президент ограничивался гуманитарной помощью, грузовиками и бронежилетами, явно учитывая возможный ответ Москвы в виде усиления помощи КНДР. Как поведет себя в этом вопросе новое руководство страны пока неясно.

Источник - kp.ru
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