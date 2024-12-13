Скончался ранее раненый на фронте украинский актер Кухарский

19:38 14.12.2024

Воевавший за ВСУ актер из "Возвращения Мухтара" погиб в зоне СВО. Он не смог оправиться после тяжелого ранения

Примкнувший к ВСУ актер из "Возвращения Мухтара" Кухарский погиб на фронте

Алина Гончарова



Известный по ролям в сериалах "Возвращение Мухтара" и "Ментовские войны" актер театра и кино Василий Кухарский, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Киевский академический драматический Театр на Подоле.



Известно, что в прошлом году актер присоединился к ВСУ, а в сентябре 2023-го получил тяжелое ранение. Его близкие собирали средства на реабилитацию, однако лечение не принесло результатов. Артист так и не смог оправиться и скончался 7 декабря в возрасте 42 лет.



Кухарский является уроженцем Житомира. Он получил высшее образование в киевском университете, но сниматься в кино начал в России. Впервые он появился на телеэкранах в сериале "Русское лекарство". В фильмографии Кухарского 38 проектов, среди которых картины "Майор и магия", "Реквием для свидетеля", "Отряд", сериалы "Возвращение Мухтара", "Ментовские войны", "Пляж" и ряд других. Последними проектами для Кухарского стали "Отторжение" и "Спасти Веру", увидевшие свет в 2021 году.



Кадр: фильм "Проводница"



Были опубликованы списки вступивших в ряды ВСУ артистов

В сентябре стало известно, что еще в первые дни проведения СВО к добровольцам территориальной обороны Киева присоединился основатель группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Вначале он служил в качестве патрульного полицейского столичного батальона тактико-оперативного реагирования, позже стал оператором ударного беспилотника Punisher. В тероборону Украины, в частности, записался и уроженец Санкт-Петербурга актер Александр Печерица. Он известен по таким кинопроектам о Великой Отечественной войне, как "1941" и "По законам военного времени".



До этого "Царьград" публиковал свой список примкнувших к украинской армии актеров. Один из них - Александр Тритенко, который активно снимался в российских проектах. Его фильмография насчитывает более 50 проектов, среди которых сериалы "По законам военного времени" и "Спецотряд "Шторм"".



Его коллега Анатолий Пашинин обрел известность в России благодаря участию в съемках фильма "Адмирал", который вышел на экраны в 2008 году. Артист активно снимался в российских проектах, а после начала СВО вступил в ряды ВСУ.



Путин высказывался о критикующих СВО и поддерживающих ВСУ актерах

Говоря об актерах, которые выступили с критикой в адрес проведения спецоперации на Украине, глава государства отметил, что судить нужно не по тому, что они говорят, а по тому, что делают.



Смотреть нужно, конечно, не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают. Если это деятельность, связанная с тем, чтобы наносить ущерб собственной стране и собственному народу - такая деятельность тоже имеет место быть, мы это видим, там гонорары перечисляются, прямо скажем, противнику, - то это одна история



В январе член комитета ГД по культуре Сергей Соловьев призвал провести голосование по этому вопросу, чтобы учесть мнение граждан страны. По его мнению, из картин надо удалять цитаты и эпизоды определенных артистов. Он также заявил о необходимости учесть мнение специалистов в этой сфере, чтобы реализовать идею так, чтобы резко не снижать качество и содержание фильмов.



В то же время депутат Госдумы Елена Драпеко выразила мнение, что вырезать сцены с "актерами-предателями" из фильмов неразумно, поскольку кроме артиста есть сценарист, режиссер, костюмеры, художники и целая команда других людей. Кино - коллективный труд, напомнила она.