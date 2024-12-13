"Хайфская семерка" и ядерный туз: на Ближнем Востоке "случиться может все что угодно"

19:43 14.12.2024 Баннер с изображением иранских баллистических ракет и текстом на фарси "Израиль слабее паутины" на площади Валиаср в Тегеране



По данным израильских властей, за несколько месяцев до того, как Иран 1 октября текущего года нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Неватим, Исламская Республика направила шпионов для видеосъемки и фотографирования этого объекта на юге еврейского государства.



Предполагаемые оперативники "не были хорошо обучены и не казались особенно подозрительными людям, которые знали их в повседневной жизни, многие из них, по-видимому, испытывали финансовые трудности", отметил в минувшую пятницу телеканал CNN.



Тем не менее израильские власти утверждают, что сделанные завербованными лицами снимки указанного военно-воздушного объекта предоставили Ирану ценную информацию для нанесения ракетного удара в первый день октября. В тот же месяц службы безопасности арестовали подозреваемых - группу из семи израильтян, проживающих в Хайфе и представляющих одну предполагаемую ячейку "иранских шпионов". Таковых может оказаться несколько, в том числе и перешедших в режим "спящих" с учетом раскрытия "хайфской оперативной группы".



Ее члены входили в число более 30 израильтян, арестованных местными властями за последний год по подозрению в выполнении миссий в пользу Ирана. Обвинения варьируются от фотографирования военных баз до заговора с целью убийства высокопоставленных израильских чиновников.



По словам суперинтенданта израильской полиции Маора Горена, курирующего контрразведывательные расследования, это беспрецедентное число.



"Если мы проверим последние годы, последние десятилетия, мы сможем по пальцам двух рук пересчитать, сколько людей было арестовано за это",

- говорит Горен.



Произошедшее - свидетельство того, что Иран активизировал свои усилия по сбору разведывательной информации непосредственно в Израиле и что многим оперативникам, завербованным иранскими спецслужбами, удавалось месяцами, а в некоторых случаях даже годами собирать ценную информацию под носом у считающихся одними из лучших в мире контрразведывательных структур Израиля.



Ранее на этой неделе тамошняя полиция арестовала 33-летнего гражданина Израиля, который, предположительно, выполнял задания от имени Ирана в обмен на тысячи долларов.



Большинство задержанных - этнические евреи, в разные годы иммигрировавшие на историческую родину, в том числе из бывших советских республик.



"Я не был удивлен - я был шокирован. Это было как гром среди ясного неба, - поделился в беседе с американским телеканалом Леонид Горбачевский, сосед обвиняемого главы „хайфской опергруппы" Азиса Нисанова. - В нем не было ничего выдающегося, ничего, что могло бы заставить меня или кого-либо из нашего дома заподозрить, что он связан с чем-то незаконным. Он был обычным человеком".



Как и большинство других израильтян, арестованных по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, Нисанов, выходец из Азербайджана, иммигрировал в Израиль. В сочетании с финансовыми трудностями, эксперты по разведке говорят, что "иммигрантское прошлое может сделать обвиняемого более легкой целью для вербовочных усилий Ирана".



Израильская полиция утверждает, что Нисанов начал выполнять задания для Ирана более чем за два года до своего ареста - после того как с ним связался гражданин Азербайджана, "работавший иностранным агентом ИРИ". Согласно обвинительному заключению, именно последний поручил Нисанову фотографировать военные базы на территории Израиля.



В течение двух лет Нисанов и еще шесть человек, которых он сам завербовал, фотографировали десятки военных баз, батарей тактической противовоздушной системы Iron Dome ("Железный купол") и других объектов стратегической значимости по всему Израилю, получая от 500 до 1 200 долларов за одно задание, согласно обвинительному заключению. Там также указывается, что сфотографированные ими базы впоследствии подверглись ракетным ударам со стороны Ирана и его доверенного лица в Ливане - шиитского движения "Хезболла".



Хотя GPS-координаты баз и так были известны Ирану, израильские власти утверждают, что полученные иранскими спецслужбами от израильтян "увеличенные изображения предоставили дополнительную информацию о целях".



Вячеслав Гущин, предположительно являющийся членом "хайфской семерки", иммигрировал в Израиль из Белоруссии, "имел серьезные финансовые проблемы и часто был пьян", по словам его соседей. Когда его задержали, соседи сначала подумали, что это произошло из-за драки, в которую он до этого ввязался с продавцом в ближайшем магазине. Никто из них не подозревал, что он якобы шпионил в пользу Ирана.



Все фигуранты "хайфской семерки" все еще ожидают суда по обвинению в шпионаже и измене Родине, причем каждый из них в той или иной степени отрицают свою вину.



Адвокат Нисанова Махер Талхами утверждает, что его подзащитный фотографировал израильские военные базы, но заявил CNN, что тот "не знал, что имеет дело с иранцами".



"Ему нужны были большие деньги. Он был должен, и у него были действительно серьезные финансовые проблемы, - рассказал Талхами. - Он никогда не думал, что делает что-то, что наносит ущерб безопасности Государства Израиль".



Среди других арестованных израильской полицией в ноябре была супружеская пара из города Лод (расположен в 20 км юго-восточнее Тель-Авива), предположительно за "проведение миссий по сбору разведывательной информации в интересах иранской шпионской сети".



В заявлении полиции со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Общей службы безопасности (ШАБАК, или "Шин-Бет"), израильского контрразведывательного ведомства, говорится, что эти случаи "дополняют серию пресеченных попыток, раскрытых в последние недели, в ходе которых были арестованы израильские граждане, работавшие на иранские разведывательные элементы".



В то время как многим из предполагаемых иранских шпионов было поручено только фотографировать и снимать на видео стратегические объекты, других обвиняют в заговоре с целью убийства высокопоставленных израильских чиновников и других видных израильтян.



В августе полиция арестовала 73-летнего Моти Мамана, израильтянина из южного города Ашкелон, по подозрению в заговоре с целью убийства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, тогдашнего министра обороны Йоава Галланта и главы ШАБАК Ронена Бара.



Маман дважды был незаконно доставлен в Иран и встречался с сотрудниками разведки ИРИ, которые "просили его совершать атаки против Израиля", согласно данным следствия. Взамен он получал "денежные платежи за выполнение миссий от имени Ирана".



В обвинительном заключении подробно описывается история поездок Мамана как бизнесмена, который в течение длительного времени проживал в Турции, где он, предположительно, наладил отношения с гражданами Ирана. В нем, в частности, утверждается, что обвиняемый договорился через турецких посредников встретиться с "крупным иранским бизнесменом, известным как Эдди, чтобы обсудить бизнес в турецком городе Самандаг (провинция Хатай)". Согласно обвинительному заключению, Эдди заявил пожилому израильтянину, что "заговоры будут местью" за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в конце июля и что эти "точечные операции могут предотвратить начало полномасштабной войны Ирана с Израилем".



Будучи в Иране, Маман якобы запросил аванс за свою "карательную миссию" в размере $ 1 млн.



Так или иначе, но адвокаты Мамана уверяют, что он ездил в Иран "исключительно в деловых целях и не имел никаких злонамеренных мотивов".



В другом случае израильская полиция арестовала мужчину, подозреваемого в "заговоре с целью совершения убийства в интересах Ирана" с использованием пистолета и 15 патронов.



Иран и Израиль уже несколько десятилетий ведут теневую шпионскую войну, используя оперативников и информаторов для сбора разведданных с целью совершения атак друг против друга. Возможности разведки Израиля внутри Ирана считаются куда более внушительными, чем у иранских спецслужб на израильской территории, в чем можно было убедиться после проведения "Моссадом", внешней разведкой еврейского государства, множества успешных операций на территории ИРИ.



После начала войны между палестинской ХАМАС и Израилем 7 октября 2023 года, а примерно через год - и между ливанской "Хезболлой" и Израилем, ирано-израильская "тихая война" переросла фактически в прямую конфронтацию, что привело к первым открытым вооруженным нападениям между двумя странами.



Израильские официальные лица и эксперты разведки утверждают, что всплеск иранской шпионской деятельности, выявленный в Израиле, отражает широкомасштабную тактику вербовки, применяемую Ираном.



Одед Айлам, бывший глава антитеррористического отдела "Моссада", называет это "теорией больших чисел".



"Они (иранцы) на самом деле не обескуражены неудачами, - полагает Айлам. - И самое главное, их на самом деле не волнует, что будет с их активами потом… Они говорят себе: „Ладно, если мы потерпим неудачу, то перейдем к следующему". И их на самом деле не волнует результат".



Иранские вербовщики часто начинали с того, что просили своих потенциальных агентов выполнять небольшие "тестовые миссии за легкие деньги", постепенно увеличивая серьезность миссий. По данным израильской контрразведки, такое "тестирование" могло включать в себя фотографирование какого-либо здания или нанесение граффити на его стену. В одной из "тестовых миссий", опять-таки по данным ШАБАК, потенциальному агенту "было поручено купить бензин для разжигания лесных пожаров".



"Они хотят быстрых денег, - посетовал в беседе с CNN вышеупомянутый Маор Горен на обвиняемых в шпионаже. - Им плевать на страну, им плевать на собственный народ, им нужны только деньги".



По данным иранских СМИ, за последний год в ИРИ также были арестованы нескольких граждан, которым вменяется госизмена, шпионаж в пользу Израиля или сотрудничество с "Моссадом".



Напомним, за последние годы в Иране были совершены несколько покушений на местных ученых, занимавшихся развитием ядерной программы Тегерана, включая вызвавшее широкий резонанс в мире убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 года. Он возглавлял Управление исследований и инноваций Минобороны ИРИ, принимал также активное участие в разработке баллистических ракет.



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху еще в 2018 году выступил в ООН с докладом на тему ядерной программы ИРИ, в котором озвучил и фамилию Фахризаде. Причем тогда глава израильского правительства специально акцентировал внимание на иранском ядерщике, призвав "не забывать этого имени".



Первым из инцидентов подобного рода стало убийство 12 января 2010 года профессора Тегеранского университета физика Месуда Алимухаммеди. Ученый, специализировавшийся на квантовой физике, погиб в результате взрыва бомбы, размещенной в мотоцикле, припаркованном у его дома. Тегеран обвинил в организации покушения Израиль и США. Вашингтон отверг обвинения, Тель-Авив не прокомментировал случившееся.



В декабре 2010 года удалось задержать причастного к покушению Меджида Джемали Феши. Он рассказал на допросе, что прошел подготовку "Моссад" в Тель-Авиве и за организацию покушения получил $ 120 тыс. В 2011 году суд приговорил Феши к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение в одной из тюрем Тегерана в 2012 году.



29 декабря 2010 года было совершено нападение сразу на двух профессоров Университета им. Шахида Бехешти (Тегеран), задействованных в ядерной программе ИРИ. Физик Меджид Шехрияри погиб в результате взрыва бомбы, размещенной в его машине. В тот же день тем же способом было совершено покушение на еще одного физика - Феридуна Аббаси, который получил тяжелые ранения, но остался жив.



До этого еще одно убийство было организовано в иранской столице 23 июля 2011 года. Целью злоумышленников стал Дариуш Резаи Неджад. Неизвестный на мотоцикле застрелил физика-ядерщика. Жена и дети ученого получили ранения.



11 января 2012 году физик-ядерщик Мустафа Ахмеди Рошан погиб в результате взрыва на востоке Тегерана. В машине ученого сработало взрывное устройство. Вместе с ученым погиб и его водитель.



После всплеска прямой конфронтации в период с апреля по октябрь 2024 года, когда Израиль и Иран дважды обменялись воздушными и ракетными ударами по территориям друг друга, к настоящему моменту противостояние двух геополитических противников на Ближнем Востоке вновь вернулось в фазу "тихой войны". Но все может резко измениться. К такому негативному для региональной безопасности прогнозу располагает ряд факторов. Прежде всего - это возвращение в Белый дом Дональда Трампа, который в свой первый президентский срок инициировал политику "максимального давления" на Иран.



На днях президент-республиканец, отвечая на вопрос о вероятности начала полномасштабного вооруженного столкновения США с Ираном, заявил, что такое развитие событий исключать нельзя.



"Случиться может все что угодно. Случиться может все что угодно. Это очень нестабильная ситуация",

- подчеркнул Трамп в интервью американскому журналу Time.



Вслед за этим газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила 13 декабря, что избранный президент США рассматривает как вариант превентивные авиаудары, чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие. Обсуждения находятся на ранних стадиях, указало издание.



Трамп оценивал возможность превентивных ударов по ядерным объектам Ирана во второй половине своего первого срока, но в то время решил не прибегать к этой крайней мере. На этот раз, согласно WSJ, вариант военного удара по ядерным объектам ИРИ "рассматривается более пристально некоторыми членами (следующей американской) администрации", в частности, на фоне падения в Сирии правительства Башара Асада - ближайшего союзника Тегерана, и значительных успехов Израиля в его войнах с ХАМАС и "Хезболлой".



"Ослабление региональных позиций Ирана и информация об увеличении Тегераном темпов разработки ядерного оружия привели к тому, что обсуждение этого вопроса значительно оживилось. Однако оно остается на ранних стадиях",

- пишет WSJ.



Среди вариантов, которые уже сейчас лежат на столе избранного президента США, как утверждает американское издание, - усиление военного давления и отправка на Ближний Восток большего количества американских войск, боевых самолетов и кораблей, а также продажа Израилю высокоточного и разрушительного оружия, такого как бункерные авиабомбы и "усиление его наступательной огневой мощи для нейтрализации иранских ядерных объектов".



Вячеслав Михайлов Источник - EADaily

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