Ушел из жизни народный артист Узбекистана Тулкин Таджиев

20:00 14.12.2024

Народный артист Узбекистана, мастер дубляжа и актер Тулкин Таджиев скончался в возрасте 88 лет. Он сыграл множество ролей в театре, снялся в фильмах "Махаллада дув-дув гап", "Беш огайнилар" и озвучил на узбекском языке такие киноленты, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Щит и меч", "Афоня".



В возрасте 88 лет скончался народный артист Узбекистана, мастер дубляжа и актер Тулкин Таджиев, сообщил Узбекский национальный академический драматический театр.



Тулкин Тожиев родился 13 апреля 1936 года в Ташкенте. В 1959 году окончил актерский факультет в Ташкентском государственном институте театрального искусства и начал работу в академическом драматическом театре.



Актер воплотил различные образы в спектаклях "Ревизор", "Гамлет", "Король Лир", "Отелло", "Алишер Навои", "Мирзо Улугбек", "Тополек мой в красной косынке", "Абу Али ибн Сина". Снялся в фильмах "Махаллада дув-дув гап", "Алангали йиллар", "Беш огайнилар", "Кора балик изи".



С 1955 года участвовал в дубляже более тысячи художественных фильмов на узбекский язык. В частности, он озвучивал такие фильмы, как "Щит и меч", "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию" и другие.



В 1988 году он был удостоен звания народного артиста Узбекистана, а в 1997 году награжден орденом "Дустлик".



