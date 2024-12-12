В Москве убит украинскими агентами российский конструктор ракет Михаил Шатский

20:01 14.12.2024 "Мы закрытая организация, информации не даем": Разработчик русских крылатых ракет убит. "Орешник" прилетел в Котельники?



Андрей Ревнивцев

12 Декабря 2024



Утром в четверг, 12 декабря, украинский ТГ-сегмент взорвался сообщениями об убийстве в ближнем Подмосковье ведущего сотрудника конструкторского бюро "Марс" Михаила Шатского – разработчика современных систем управления для новейших крылатых ракет X-69 и ударных дронов. Официальной информации, впрочем, ни от украинского ГУР, ни от наших силовиков нет. Молчат и отечественные СМИ. Между тем если это все же правда, то выйти на ученого диверсанты-убийцы могли с помощью предателя.



В четверг, 12 декабря, утром в Сети посыпались один за другим сообщения, что в подмосковных Котельниках убит заместитель генерального конструктора Московского опытного конструкторского бюро (МОКБ) "Марс" Михаил Шатский.



Что примечательно, распространяться информация стала очень быстро именно во вражеском ТГ-сегменте, а первоисточником выступил один из самых омерзительных иноагентов – беглый журналист Александр Невзоров, который в своем телеграм-канале опубликовал пост, заявив, что "силами ГУР ликвидирован особо вредоносный преступник", который занимался "модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69 и внедрял новые БПЛА".



У Буданова* длинные руки,

– издевательски написал предатель.



Однако до настоящего времени никакого официального подтверждения информации нет. Причем не только в России, но и от будановского* "комбината террористов" – Главного управления разведки Украины. Более того, отечественные СМИ вообще проигнорировали эту новость: ни комментариев источников, ни заявлений силовиков – ничего. Совсем.



На скриншотах, которыми "иллюстрировал" Невзоров* свой пост, имеется "привязка к местности" – стоп-кадры сообщений из подмосковных ТГ-каналов, писавших два дня назад об убийстве некоего мужчины в Котельниках, в районе Кузьминского лесопарка.



...10 декабря, действительно, проходила новость, что в этом подмосковном городе неизвестный застрелил человека. На одном из ВК-ресурсов выкладывали даже видеозапись с места происшествия – правда, только "пейзажи" вокруг предполагаемой "точки", где все, предположительно, случилось. Можно увидеть, как скорая подъезжает к парку, врачи идут в лес. Вскоре там появляются оперативники с фонариками, которые осматривают место происшествия. Очевидно, что драма развернулась буквально в двух шагах от жилого комплекса.



Однако нет ни самого трупа, ни каких-то деталей, указывающих конкретно на убийство. Тем не менее все тот же предатель-иноагент, осевший на Украине и поливающий регулярно бывшую родину, разместил фотографии тела якобы застреленного Шатского: на одном кадре на снегу лежит на спине мужчина в куртке и джинсах в полный рост, возле ног – следы крови, как будто его волочили к этому месту, на другом – крупный план, снятый, однако, так, что лица целиком не видно – только лицо с аккуратно подстриженными усиками. Если сравнивать с фото ученого Михаила Шатского (см. ниже), то вполне похоже.



Правда, тело (из "иллюстраций" Невзорова*) лежит рядом с каким-то строением, которого на кадрах, сделанных в лесу, нет. На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что объектив камеры не выхватывает никаких сооружений, что и понятно: откуда они в лесопарке. А у беглого иноагента-экстремиста* эти детали имеются.



История, как минимум, странная. Если у Невзорова* есть такие фото – то откуда они? От очевидцев, местных жителей? Тогда – почему они не "засветились" в других СМИ?



Михаил Шатский (в этом году ему исполнилось 46 лет) – выпускник МГТУ им. Баумана (2002), после получения диплома остался в родном вузе аспирантом – на кафедре "Системы автоматического управления", стал доцентом, преподавал дисциплины "Динамическое проектирование систем стабилизации летательных аппаратов" и "Технические средства систем автоматического управления". В 2005-м защитил диссертацию по теме "Разработка и исследование алгоритмов управления высотой полета летательного аппарата с учетом характеристик рельефа местности".



Позже стал сотрудником МОКБ "Марс" (в ведении "Росатома", а ранее – "Роскосмоса"), которое специализируется на создании систем управления для летательных аппаратов – в основном космических. Хотя есть источники, указывающие, что "Марс" также имеет отношение к военным разработкам, однако официально эта информация не подтверждалась – как и то, что Шатский занимался усовершенствованием ракеты X-59 в более современный вариант X-69. Только на одном из Интернет-ресурсов мы нашли сведения, что это КБ причастно к созданию автопилотов для зенитных ракет "Куб" и электронной начинки для "советских "Томагавков"" – крылатых ракет Х-55.



Зато точно известно, что Шатский – преподаватель Московского авиационного института, где он трудится на кафедре 705Б – "Бортовая автоматика беспилотных космических и атмосферных летательных аппаратов", которая находится на территории самого МОКБ.



Там он преподает дисциплину "Системы автоматического управления космическими летательными аппаратами".



В 2021 году "Росатом" записал интервью с Шатским, подчеркнув, что он лично участвовал в работе над комплексами навигации для 11 аппаратов и является ведущим сотрудником в этой области.



Вся эта работа, включающая подготовку к пуску, пуск, она вовлекает в процесс, чувствуешь драйв, когда видишь, что она уже полетела. А главное, знаешь, что, если ракета выводит на орбиту, например, телекоммуникационный спутник, это приносит пользу. Например, вся страна обеспечена цифровым телевидением,

– сказал в интервью Михаил Шатский.



Сфера научных интересов ученого:



управление полетом космических и атмосферных летательных аппаратов;

математическое моделирование динамических систем;

разработка бортового программного обеспечения систем управления летательными аппаратами.



Если ученый убит, за него отомстит его детище



Еще раз: о том, что Шатский приложил руку к ракете Х-69, говорит только противник, официально эта информация не подтверждается.



Известно, однако, что авиационная крылатая ракета Х-69 – это модернизация Х-59. Ее выпуском занимается ГосМКБ "Радуга" им. Березняка, входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Тем не менее отдельные системы, которые делают ракету высокоточной, хорошо управляемой и неуязвимой, в принципе и впрямь могло взять на себя и КБ "Марс".



Отметим, что новая русская ракета стала костью в горле киевского режима. Она имеет комбинированную систему навигации и управления, отличается высокой точностью и незаметностью для вражеских радаров, поэтому ПВО Украины, как правило, ее не замечает. Аналогами являются пресловутые комплексы Scalp EG / Storm Shadow. Дальность нашей ракеты – до 290 км при высоте пуска с 11 км, скорость – от 700 до 1000 км/ч, а вес боевой части – около 300 кг.



"Некрасивая не полетит", – говорят ракетчики//Коллаж: Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"



Обе крылатые ракеты, как Х-59, так и Х-69, регулярно принимают участие в "денацификации" украинской инфраструктуры и запускаются с истребителей Су-35 и МиГ-35. Буквально на днях тандем этих ракет атаковал цели в Николаевской области и Кривом Роге. А впервые Х-69 представили на форуме "Армия 2022".



Почему никто не говорит, что с Шатским?



Удивительное отсутствие комментариев и заявлений вызвало ожидаемое недоверие – с нашей стороны. Нет, еще раз, ничего – ни подтверждений, ни опровержений.



Один из учащихся сообщил, что лекции Шатского были отменены.



А в самом МОКБ "Марс", куда дозвонился спецкор отдела расследований, на прямой вопрос, что же с Шатским, ответили так:



Мы закрытая организация! Мы такой информации не даем,



И положили трубку.



Однако можно предположить, что если Шатский действительно убит, то его мог "слить" крот, которого минувшей весной изловили в КБ "Марс".



Инженер, работавший в конструкторском бюро, за вознаграждение отправлял в будановский ГУР секретную информацию. На кадрах оперативного видео, облетевшего интернет, силовики задерживают татуированного юношу плотного телосложения прямо на рабочем месте.



Не исключено, что в числе прочего этот упитанный молодой человек мог поделиться с украинским ГУР и информацией, кто именно сделал русскую ракету такой эффективной//Стоп-кадр оперативного видео



Сначала убивали офицеров, теперь взялись за ученых?



На этом фоне хочется спросить, почему в воюющей стране важные ученые не обеспечиваются охраной? С ними как минимум необходимо проводить подробный инструктаж о технике безопасности. Объяснять хотя бы самые азы. Что нужно менять маршруты следования на работу и с работы, проверять автомобиль перед выездом, обращать внимание на слежку и всегда сообщать все подозрительные данные куда следует. Кстати – куда? Будет неудивительно, если некоторые специалисты такого уровня понятия не имеют, каков алгоритм действий в случае обнаружения слежки.



Отметим, что недавно в России произошло несколько громких убийств русских офицеров. Интересно, что ГУР выбирало в качестве жертв именно средний командный состав – полковников, которым по статусу не положена охрана, но важность которых, пожалуй, выше чем у некоторых генералов.



16 октября киллеры расстреляли в деревне Меленки неподалеку от Солнечногорска полковника Сил специальных операций (ССО) Никиту Кленкова. Он ехал на службу в расположенную неподалеку базу Центра подготовки ССО. Убийцы стреляли прямо на ходу и выпустили в офицера одного из самых секретных подразделений России целую обойму. Естественно, даже имея при себе боевое оружие, полковник не мог сопротивляться. Нападавшие скрылись и до сих пор так и не найдены.



Машина офицера врезалась в забор одного из домов. Если им нельзя обеспечить охрану, можно хотя бы бронировать автомобили?//Скриншот: СКР



По всей видимости, убийцы обладали максимально полной информацией о покойном офицере. И это не только марка и госномера автомобиля, но и другие детали: маршрут движения, обычное время проезда, сопровождает ли его кто-нибудь или он передвигается сам. Последнее, кстати, только на первый взгляд может показаться мелочью – в случае, если бы ликвидировать собирались какого-то человека мирной профессии. А тут не просто военный, но спецназовец, старший офицер одного из самых элитных и прославленных подразделений, который сам обучен проводить подобные операции по устранению противника. И если б он предполагал что-то такое либо с ним в салоне находился сопровождающий, например боец за рулем, то все могло получиться иначе,

– отмечает бывший военный контрразведчик Сергей Пахомов.



Спустя месяц – еще одно громкое убийство. В Севастополе подорвали автомобиль командующего 41-й бригадой ракетных катеров ЧФ Валерия Транковского. Взрыв прогремел утром, когда 47-летний каперанг Валерий Транковский, как и Кленков, ехал на службу – в штаб бригады в Севастополе.



Бомбу – 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте – заложили под днищем его машины "Шевроле Эквинокс". СВУ сработало после дистанционной активации. С "левой симки" на него позвонил завербованный ГУР крымчанин – бывший мыловар из Ялты (уроженец Львова) Виталий Кульчицкий. Он был спящим агентом киевских спецслужб и, получив сигнал, действовал по сценарию. А наблюдение за каперангом вела женщина – тоже завербованная СБУ. На допросе она говорила, будто понятия не имела о целях слежки. Взрыв буквально вывернул авто Транковского наизнанку, выжить в таких обстоятельствах почти невозможно.



Кроме того, 24 июля завербованный украинскими спецслужбами москвич заминировал машину офицера ГРУ Генштаба Андрея Торгашова. Взрыв прогремел на Синявинской улице, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado раскурочило. Офицер выжил, но получил тяжелые ранения, пострадала и его супруга, стоявшая рядом. Исполнитель теракта – бывший навальнист**, любитель кошек и выпускник ВШЭ Евгений Серебряков** был задержан в Турции. Его тоже завербовало ГУР, сумевшее убедить парня, будто после содеянного тот сможет как ни в чем не бывало попивать лавандовый раф в Анталье. Вышло иначе – одноразовые завербованные украинцами исполнители вроде Дарьи Треповой**, убившей Владлена Татарского, – это расходный материал, их судьба (длительные, вплоть до пожизненного, сроки заключения) никого не волнует. Серебрякова** задержали почти сразу, насладиться обещанным гражданством Украины и 10 тысячами долларов кровавого гонорара не получилось.



"Есть кулуарные договорняки"



Вопрос о том, почему Киев может без проблем убивать наших офицеров и ключевых ученых, Царьград задал полковнику запаса, первому министру госбезопасности ДНР Андрею Пинчуку. Так вот, по его словам, дело вовсе не в том, что русские спецслужбы такие гуманные и жалеют наших злейших врагов, имена которых прекрасно известны. В непрофессионализме их тоже нельзя обвинить. Достаточно вспомнить тот факт, что за 20 лет уничтожены все главари бандформирований, действовавших на Северном Кавказе, а рядовые боевики выколупываются отовсюду до сих пор. Проблема, объясняет Пинчук, в другом:



К сожалению, по моему мнению, есть один из немногих сработавших кулуарных "договорняков" – так называемый центральный террор. Центральный террор в отношении высших должностных лиц, реальных тяжеловесов, которые принимают решения, не проводится. Даже попыток нет таких. Даже вызывающие некоторые вопросы покушения на Соловьева, Собчак и так далее организовывали какие-то местные активисты, но не профессиональные структуры Украины. Соответственно, в этом, я думаю, главная причина, почему эта работа до сих пор не проводится на той стороне. Но противники тоже не проводят. Выбираются некие общественники. Ну или конкретные специалисты, никакого отношения не имеющие к элитарному срезу, и соответственно, проводятся акции устрашения, уничтожения важных лиц,

– говорит Пинчук.



Что с того?



Если убийство Шатского все-таки подтвердится, то можно сказать, что ГУР переняло тактику "Мосада". Израиль никогда не стеснялся ликвидировать ученых, которые, по его мнению, несут угрозу их государству. Так, с начала "нулевых" уничтожены семь иранских ученых-ядерщиков. И надо признать, что такой изуверский способ помешать реализации ядерной программы Тегерана оказался весьма эффективным. Устранение ключевых мозгов проекта тормозило и продолжает тормозить создание иранской атомной бомбы.



По данным The New York Times, первый физик был отравлен в 2007-м, второго подорвали в 2010-м при помощи дистанционной бомбы, прикрепленной к мотоциклу. Многих начали убивать из огнестрельного оружия по одному сценарию: к машине ученого подъезжал убийца на мотоцикле и разряжал в физика обойму.



А самое громкое убийство произошло 27 ноября 2020-го. Из засады при помощи дрона-пулемета расстреляли ведущего иранского специалиста в области ядерной физики Мохсена Фахризаде. Его называли "папой ядерной программы Ирана".



По степени ожесточения мы сейчас живем с Украиной, как Израиль с Ираном. При том что они пока не воюют друг с другом открыто и не являются близкими родственниками (а гражданские конфликты самые ожесточенные). Но в это время Россия продолжает жить, словно ничего не происходит. Соблюдаются какие-то странные "договорняки" (при том что соблюдаем их, кажется, только мы), русские ученые и офицеры гибнут от пуль киллеров в Москве, страна наводнена спящей агентурой. Может быть, самое время проснуться?



* Александр Невзоров признан иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов.



**Алексей Навальный, Евгений Серебряков, Дарья Трепова внесены в перечень террористов и экстремистов. Источник - Царьград

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