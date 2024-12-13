Старт выдачи узбекистанцам социальных карт перенесли на конец 2025 года

00:18 15.12.2024

13.12.24

Социальные карты жителям Узбекистана начнут выдавать в 2025 году. Об этом стало известно на совещании, посвященном социальной защите населения, которое президент страны Шавкат Мирзиеев провел 13 декабря.



Ранее старт выдачи соцкарт был запланирован на октябрь 2024 года.



Президент пояснил, что сейчас узбекистанцам для получения 65 видов социальных услуг и помощи необходимо иметь более десятка различных документов, таких как свидетельство о рождении, справка об инвалидности, пенсионное удостоверение, студенческий билет и банковская карта. Отметив, что пришло время положить конец этой путанице, Мирзиеев объявил о введении единой социальной карты, которая заменит все перечисленные документы.



С помощью соцкарты можно будет бесплатно ездить в автобусах и метро, а также получать пособия, денежную помощь, компенсации за электричество, газ и расходы на обучение.



Система будет протестирована в Ташкенте и Янгиюльском районе до 1 июля, а к концу года планируется ее повсеместный запуск.