Парижская фортуна: грозит ли новому премьеру Франции скорая отставка, - Иван Дубровин

00:52 15.12.2024 На фоне экономического кризиса Франсуа Байру предстоит согласовать с оппозицией бюджет на 2025 год

Иван Дубровин



Новому премьер-министру Франции Франсуа Байру будет трудно избежать риска вотума недоверия в условиях доминирования в парламенте крайне правых и левых, заявили опрошенные "Известиями" эксперты. 13 декабря после долгих колебаний президент Эммануэль Макрон назначил на пост главы кабмина центриста. Перед Франсуа Байру стоит непростая задача - провести через парламент бюджет на 2025 год. Эта попытка уже стоила премьерского кресла Мишелю Барнье. О новом главе правительства Пятой республики и курсе, который он может избрать во внутренней и внешней политике, - в материале "Известий".



Макрон назначил нового премьер-министра

Спустя неделю после своего обращения к нации, в котором Эммануэль Макрон пообещал назначить нового министра "в ближайшие дни", президент Франции наконец сделал свой выбор. 13 декабря Елисейский дворец объявил, что новым главой правительства стал лидер центристского "Демократического движения" Франсуа Байру.



В своей первой речи на посту премьер-министра Франсуа Байру заявил, что осознает "сложность стоящей перед ним задачи" и "что необходимо найти путь, который объединит людей, а не разделит их".



73-летний центрист, которого французские СМИ называют "историческим союзником" Макрона, обладает большим опытом в политике. В 1990-х он занимал пост министра национального образования при президентах Франсуа Миттеране и Жаке Шираке. Затем в 2017 году при Макроне он получил портфель министра юстиции, хотя и был вынужден в связи с коррупционным скандалом покинуть этот пост спустя месяц после назначения. С 2020-го он был мэром города По, расположенного на юго-востоке Франции. Байру также выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2002, 2007 и 2012 годов.



В лагере оппозиции его назначение было встречено неоднозначно. Социалисты из "Непокоренной Франции", входящие в коалицию "Новый народный фронт", пообещали Байру вотум недоверия. Их соседи по коалиции из Французской коммунистической партии также пригрозили вотумом, если Байру, как и его предшественник, захочет использовать статью Конституции 49.3, которая позволяет принять бюджет социального страхования на 2025 год в обход нижней палаты парламента. В свою очередь крайне правое "Национальное объединение" на данный момент исключило новый вотум недоверия.



Как бы там ни было, если верить одному министерскому источнику, который цитируют французские СМИ, встреча Макрона и Байру, состоявшаяся 13 декабря перед самым его назначением, проходила в довольно напряженной обстановке.



В беседе с "Известиями" глава партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино отметил, что Макрон, по всей видимости, хотел видеть на посту главы кабинета министров выходца из президентской партии "Возрождение" Ролана Лекюра, однако был вынужден отказаться от этой идеи после того, как лидер парламентской фракции "Правые республиканцы" Лоран Вокье пригрозил вотумом недоверия.



- Создается ощущение, что впервые Макрону что-то навязали. Так что вполне возможно, что Байру в отношении Макрона будет занимать более жесткую позицию, чем Барнье. Байру, как мне кажется, и более хитер с политической точки зрения, чем Барнье. Я думаю, что он будет назначать министров с большим политическим весом, чем те, которых назначал предыдущий глава правительства, Франция находится на грани катастрофы, поэтому нужно правительство, способное навязать свой политический курс. Однако в национальном собрании царит такой хаос, что Байру и его правительству будет трудно избежать риска нового вотума недоверия, - сказал Франсуа Асселино.



Кризис во Франции

Напомним, что предыдущий премьер-министр подал в отставку после того, как национальное собрание Франции большинством голосов одобрило вынесенный ему вотум недоверия. Причиной, побудившей депутатов прибегнуть к такой крайней мере, стало решение Мишеля Барнье, воспользовавшись статьей Конституции 49.3, принять бюджет соцстрахования на будущий год в обход нижней палаты парламента. Эта же статья и разрешает парламенту использовать вотум недоверия как единственный способ ограничить произвол исполнительной власти.



Хотя в предыдущие годы Эммануэль Макрон не раз прибегал к этой статье, чтобы принять непопулярные законы, оппозиции за неимением достаточного количества голосов тогда не удавалось утверждать вотумы недоверия. Но после инициированных самим же Макроном досрочных парламентских выборов силы его оппонентов значительно окрепли. Более того, 4 декабря крайне правое "Национальное объединение" поддержало на голосовании по вотуму недоверия своих идеологических противников - коалицию социалистов "Новый народный фронт". Именно эти силы и блокировали долгое время бюджет Барнье. В итоге впервые с 1962 года национальное собрание отправило правительство Франции в отставку.



Бюджет, предложенный Барнье, предполагал меры строгой экономии, чтобы сократить государственные расходы на €60 млрд в следующем году. Конечной же целью было сэкономить €110 млрд в течение следующих нескольких лет, чтобы соответствовать бюджетным правилам ЕС. С учетом того, что дефицит госбюджета по сравнению с предыдущим годом вырос на 0,6% и составляет 6,1% ВВП, Франция находится сегодня в худшем финансовом положении, чем Испания, Италия и Греция. Согласно прогнозам, внутренний долг страны к концу года достигнет размера приблизительно €3,3 трлн и будет равен 115% ВВП по сравнению с 110,7% в конце I квартала этого года.



На этом фоне в стране не утихают забастовки и акции протестов. Только 12 декабря по инициативе крупнейшего французского профсоюзного объединения "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) в республике прошли забастовки против массовых увольнений. Так, CGT подсчитывало, что под угрозой ликвидации находится около 300 тыс. рабочих мест. О грядущих сокращениях уже объявили такие крупные группы, как Auchan, Michelin и Valéo. Например, Michelin объясняет ситуацию резким сокращением продаж в Европе шин для грузовых автомобилей, что, в свою очередь, связано с возросшей конкуренцией со стороны Азии. Другой причиной в компании называют снижение конкурентоспособности Европы.



Какой будет внешняя политика Франции при Байру

В такой сложной социально-экономической ситуации Байру все же продолжит взятый Барнье курс на сокращение социальных выплат и постепенное повышение налогов, заявил "Известиям" старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт РСМД и клуба "Валдай" Алексей Чихачев. Однако не исключено, что и нового премьера также постараются отправить в отставку.



ПарламентФото: Global Look Press/IMAGO/Andrea Savorani Neri

- Глобально расклад сил на французской политической арене не изменился. Парламент остается все так же разделенным на три части. Байру, скорее всего, будет пытаться собрать некую неустойчивую коалицию из центристов и умеренно левых. Его отличие от Барнье в том, что тот опирался на центристов и правоцентристов и на определенной нейтралитет Марин Ле Пен, - сказал он. - Байру - фигура более удобоваримая для левых сил, потому что еще в 2012 году он себя положительно проявил в их глазах, когда предложил голосовать своим избирателям за Франсуа Олланда во втором туре, а не за Николя Саркози. Но, скорее всего, он не наберет абсолютного большинства в парламенте, только опираясь на центристов и умеренно левых. И, значит, точно так же над ним будет висеть дамоклов меч вотума недоверия, и, вполне возможно, через несколько месяцев вопрос формирования нового кабинета снова станет на повестку дня.



По мнению эксперта, крайне правые займут, как и в случае с Мишелем Барнье, выжидательную позицию.



- Благосклонность правых опять же будет предметом торга. Исторически Франсуа Байру - не такая фигура, которая может долго поддерживать диалог с крайне правыми. Все-таки различие между ними слишком велики, - подчеркнул он.



Что касается внешней политики, то она вряд ли претерпит изменения, учитывая, что всегда находилась в прерогативе президента, а не правительства. Как показывают последние недели, на фоне обострившегося кризиса во Франции Макрон стал позиционировать себя как активного переговорщика по делам Украины. Но им во многом движет желание оправдаться за неудачи во внутренней политике. Поэтому глава Пятой республики не будет менять внешнеполитический курс страны, чтобы не потерять лицо.



- Франсуа Байру - это абсолютно системный человек, ориентирующийся на Евросоюз и на НАТО. Поэтому здесь сдвигов никаких ожидать не следует, - подтверждает Алексей Чихачев.



В свою очередь, Франсуа Асселино не исключил, что Байру может поставить на пост министра иностранных дел более опытного политика, нежели Жан-Ноэль Барро. Впрочем, опять же это не изменит внешнюю политику Франции. Аналитик отмечает, что Байру - политик без всяких убеждений, который будет плыть по течению. Если Дональд Трамп объявит прекращение огня на Украине, то Байру не станет настаивать на обратном, заключил он. Источник - завтра

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