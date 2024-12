Эвтаназия на марше: бедным и больным в странах Запада предлагают умереть, - О.Розпноа

01:00 15.12.2024 14.12.2024 | ОЛЕГ РОЗАНОВ



Самое настоящее звериное лицо современной Европы и Америки



Правительство Великобритании предложило "денежные бонусы" семьям, которые усыпят своих пожилых родственников.



30 октября министр финансов Великобритании Рейчел Ривз представила в парламенте так называемый осенний бюджет, анонсировав самое масштабное с 1993 года повышение налогов.



Самым шокирующим моментом в этой презентации было заявление Ривз, что с апреля 2027 года будет изменен механизм налогов на наследство.



"В настоящее время налог на наследство не взимается с пенсий независимо от того, сколько было лет человеку на момент смерти. Однако в своем первом бюджете канцлер казначейства Рэйчел Ривз объявила, что с апреля 2027 года они станут частью расчетов налога на наследство. Это означает, что некоторые скорбящие родственники вскоре могут платить налог в размере 91% с неизрасходованной пенсии близкого человека.



Смертельно больные пенсионеры могут закончить свою жизнь раньше, чтобы избавить близких от шестизначных налоговых счетов в соответствии с законодательством об ассистированном уходе из жизни, предупреждают эксперты", – пишет The Telegraph, отмечая, что "неизлечимо больные пациенты могут уйти из жизни раньше, чтобы избавить своих близких от огромных счетов".



Согласно действующим британским правилам, пенсии передаются без уплаты подоходного налога, если человек умирает до 75 лет.



Однако если эвтаназия (ассистированная смерть) станет легальной, это может поставить человека, близкого к этому возрасту, перед мучительным выбором: продлить жизнь или сэкономить семье сотни тысяч фунтов.



Специалист по пенсионным вопросам Эндрю Талли заявил The Telegraph, что потенциальное изменение закона правительством лейбористов представляет собой повод для дополнительного размышления в ситуации, которая и так является "краем пропасти".



Ситуация еще больше усложнилась после того, как в прошлом месяце депутаты парламента проголосовали за эвтаназию. Это означает, что человек, которому осталось жить меньше шести месяцев, вскоре сможет добровольно уйти из жизни, чтобы избавить своих родных от огромных выплат.



"Например, если кто-то умер в возрасте 75 лет, имея в своем пенсионном банке 500 000 фунтов стерлингов, человек, унаследовавший его, может заплатить 225 000 фунтов стерлингов подоходного налога, если получит их в виде единовременной суммы. Однако если бы умерший скончался в любой момент до своего 75-​летия, то налоговый счет был бы сведен к нулю", - пишет The Telegraph.



Таким образом, лейбористы законодательно подводят население Британии к добровольной эвтаназии во имя финансовой выгоды.



В этом они идут по пути канадских властей, которые с 2016 года легализовали эвтаназию для людей с неизлечимыми заболеваниями, а в 2021 году распространили ее на людей, находящихся в неизлечимом, но некритическом состоянии.



Число случаев добровольной эвтаназии в Канаде в 2022 году выросло на 31,2% по сравнению с данными 2021 года.



В 2022 году с помощью медиков добровольно из жизни ушли более 13,2 тыс. канадцев – по итогам 2022 года на эвтаназию пришлось 4,1% всех зарегистрированных в Канаде смертей.



Закон об эвтаназии, действующий с июня 2016 года, распространялся только на граждан Канады. Согласно этому закону, добровольно уйти из жизни при помощи врачей могут только психически здоровые люди старше 18 лет, которые страдают от неизлечимых болезней или получили такие увечья, от которых неминуемо наступит смерть. Законом отменено уголовное преследование врачей, проводящих эвтаназию.



С 2016 года законом воспользовались почти 45 тыс. человек.



В 2021 году парламент Канады отменил требование, согласно которому с просьбой об эвтаназии могли обратиться только люди, страдающие неизлечимым заболеванием, естественная смерть которых "разумно прогнозируема". А в марте 2024 года эвтаназию разрешили применять лицам, единственным и основным заболеванием которых является психическое расстройство.



Первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию стали Нидерланды, которые сделали это еще в 2002 году. Поначалу эвтаназия была разрешена в отношении неизлечимо больных и страдающих взрослых пациентов. Они должны были лично, находясь в сознании и будучи в здравом уме, несколько раз подтвердить свое желание расстаться с жизнью. С тех пор только совершенствуют законодательство в этой области.



Так, весной 2023 года Нидерланды отказались от любых возрастных ограничений для эвтаназии. С 2007 года в стране эту процедуру могли проводить только для младенцев или лиц старше 12 лет. Теперь же нидерландские власти расширили правила эвтаназии и упростили добавление в них положений, оговаривающих возможность проведения этой процедуры для детей в возрасте от одного до 12 лет.



"Почему голландские врачи подвергают эвтаназии здоровую молодую женщину? Людей, страдающих психическими заболеваниями, аутизмом или трудностями в обучении, подталкивают к самоубийству", – пишет британский консервативный журнал Spiked, комментируя добровольное согласие на эвтаназию 34-летней канадки Джоланды Фан.



Фан, проживающая в Северном Брабанте в Нидерландах, объяснила, почему она хочет умереть, в интервью The Sunday Times. Хотя она физически здорова, она постоянно чувствовала себя "грустной, подавленной, угрюмой". В возрасте 22 лет у нее диагностировали ряд проблем со здоровьем, но вылечилась. Однако из-за долгого лечения не смогла удержаться на работе. В итоге врачи сказали, что ее могут подвергнуть эвтаназии, и она решила, что это единственный оставшийся для нее вариант. "Я хочу уйти из жизни", – объяснила Джоланда Фан.



"У Фан, без сомнения, была трудная жизнь. Она страдает от расстройства пищевого поведения, рекуррентной депрессии, аутизма и легких трудностей в обучении. Но предлагать самоубийство как лекарство от этих проблем – это все равно, что махнуть на нее рукой", – возмущается Spiked.



Трагедия Джоланды Фан не такая уж и уникальная в Нидерландах. В апреле 2024 года еще одна молодая, физически здоровая голландка решила подвергнуться эвтаназии из-за депрессии и аутизма.



В 2023 году решили добровольно покончить с жизнью путем эвтаназии 138 голландцев, страдавших от депрессии.



Голландский психиатр Будевейн Шабо в 90-х годах получил условный срок за проведение первого зарегистрированного случая эвтаназии по психиатрическим показаниям. Теперь Шабо беспокоится, что легализация эвтаназии зашла слишком далеко. "Я не против эвтаназии в психиатрии или тяжелой деменции, – пишет он. – Но я крайне обеспокоен тем, что врачи пытаются решить социальные проблемы, вызванные отсутствием лечения и ухода, открывая ворота до конца".



Законы Нидерландов об эвтаназии ударили по наиболее уязвимым и материально необеспеченным людям. В 2023 году исследование ученых британского Кембриджского университета показало, что 39 случаев эвтаназии в Нидерландах были связаны с трудностями в обучении или аутизмом, или с тем и другим. Из них почти половина были моложе 50 лет. Хотя многие из этих пациентов также страдали от сопутствующих физических заболеваний, которые заставили их прибегнуть к эвтаназии, 21 процент из них сделали это в первую очередь из-за ощущения тревожности, одиночества, трудностей в установлении дружеских отношений и связей, а также отсутствие ощущения своего места в обществе.



Почти половина таких отчаявшихся людей рассказали врачам, что их подталкивали к добровольному уходу из жизни их родственники.



В Канаде люди соглашаются на эвтаназию, чтобы решить проблемы нищеты, бездомности и отсутствия медицинской помощи, как пишет Spiked. А в Нидерландах врачи, похоже, просто предпочитают отказаться от лечения людей, впавших в депрессию и не нашедших своего места в жизни, предпочитая отправить изгоев западного общества на тот свет.



В настоящее время эвтаназия разрешена в Бельгии, Люксембурге, Испании и Швейцарии.



Технологии эвтаназии постоянно совершенствуются. Швейцарская компания Exit разработала Sarco – "капсулу для суицида". Создатели утверждают, что она способна "мирно убить за пять минут".



Это есть самое настоящее звериное лицо современного Запада. Источник - fondsk.ru

