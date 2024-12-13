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Власти Таджикистана введут должность бизнес-омбудсмена
01:15 15.12.2024

13.12.24
В Таджикистане появится должность уполномоченного по защите прав пользователей финансовых услуг и прав предпринимателей. Об этом сообщает "Азия-Плюс" со ссылкой на офис уполномоченного по правам человека.

Ранее института, занимающегося защитой прав предпринимателей на государственном уровне, в Таджикистане не существовало. Должность появится в соответствии с указом президента страны Эмомали Рахмона. Отмечается, что при омбудсмене по правам человека работает отдел государственной защиты прав пользователей финансовых услуг и прав предпринимателей, но на должность уполномоченного пока никто не назначен.

По словам начальника отдела Зафара Солехзода, создана специальная рабочая группа для внесения изменений и дополнений в закон "Об Уполномоченном по правам человека", и проект уже готов.

"Если подготовленный рабочей группой законопроект получит поддержку со стороны правительства, то в данный закон будут внесены изменения и дополнения, которые закрепят цели и задачи нового уполномоченного. Он также станет заместителем уполномоченного по правам человека в республике", – отметил Солехзода.

Он уточнил, что бизнес-омбудсмен будет защищать права предпринимателей с целью улучшения условий для их деятельности в случаях нарушения их законных интересов, несоблюдения их прав и свобод во время проверок со стороны соответствующих органов, например, таких, как Налоговый комитет, а также защищать права потребителей услуг, например, при получении кредитов в банках.

Процесс обращения к бизнес-омбудсмену будет аналогичен обращению к уполномоченному по правам человека - письменно, по телефону и в электронной форме. На данный момент электронные обращения принимаются на электронную почту омбудсмена по адресу info@ombudsman.tj. После назначения бизнес-омбудсмена у его аппарата будет свой электронный адрес.

В последнее время в Таджикистане озаботились проблемами бизнеса. В частности, власти стали обращать больше внимания на социальное предпринимательство, которому решено оказывать активную поддержку. Создание института бизнес-омбудсмена также является одной из мер помощи местной деловой среде.

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Источник - fergana.media
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