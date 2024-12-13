Америка спивается. За два десятилетия смертность американцев от алкоголя выросла более чем вдвое, - Игорь Веремеев

02:48 15.12.2024 13.12.2024

Америка спивается

Привыкшие иронизировать по поводу пьянства над Россией, США на самом деле сами спиваются. Как сообщает газета New York Times в конце ноября нынешнего года, ссылаясь на последнее исследование, опубликованное в "Американском медицинском журнале" (American Journal of Medicine), число смертей, вызванных болезнями связанными с алкоголем, среди американцев более чем удвоилось в период с 1999 по 2020 год. Алкоголь стал причиной почти 50 000 смертей среди взрослых в возрасте от 25 до 85 лет в 2020 году, по сравнению с чуть менее 20 000 в 1999 году.



Как пишет корреспондент NYT Джен Аккерман, рост смертей от алкоголизма наблюдался тогда во всех возрастных группах. Самый большой - среди взрослых в возрасте от 25 до 34 лет, чей уровень смертности увеличился почти в четыре раза в период с 1999 по 2020 год. Женщины по-прежнему гораздо реже, чем мужчины, умирают от болезней, вызванных алкоголем, однако и среди них произошел резкий всплеск: за 20 лет показатели выросли в 2,5 раза.



Смерть, связанная с алкоголем, это - определенные формы нервных заболеваний, сердца, печени, повреждение мышц, панкреатит и отравление алкоголем, а также связанными с алкоголизмом психические и поведенческие расстройства, а также - несчастные случаи.



"Совокупность доказательств указывает на то, что у людей, употребляющих умеренное или большое количество алкоголя, наблюдается значительное увеличение случаев преждевременной смерти и инвалидности", - подчеркнул один из авторов исследования доктор Чарльз Хеннекенс, профессор медицины в Медицинском колледже Чарльза Э. Шмидта при Флоридском Атлантическом университете.



Это исследование - одно из нескольких недавних, привлекших внимание к последствиям роста потребления алкоголя, особенно после пандемии COVID-19, когда американцы столкнулись с повышенной тревожностью, экономической неопределенностью и социальной изоляцией.



Согласно другому недавнему исследованию, в 2022 году число смертей, связанных с алкоголем, возросло во всех возрастных группах, при этом наибольшее число было зафиксировано среди лиц в возрасте от 55 до 64 лет. Новое исследование показало, что смертность возросла среди всех расовых и этнических групп и во всех географических регионах. Но самый резкий рост произошел среди азиатов и жителей тихоокеанских островов, чья смертность увеличилась в 2,4 раза. На Среднем Западе уровень смертности за два десятилетия вырос в 2,5 раза.



Новое исследование, опубликованное в "Медицинском журнале", не является первым, подтверждающим тревожные тенденции в потреблении алкоголя в США. Мужчины по-прежнему умирают от болезней, связанных с алкоголем, в большом количестве, но две группы, особенно уязвимые к последствиям употребления алкоголя для здоровья - женщины и пожилые американцы. Они стали потреблять больше алкоголя, чем в прошлом.



Для женщин чрезмерное употребление алкоголя определяется как употребление четырех стандартных порций или более в день и восьми или более в неделю; для мужчин чрезмерное употребление алкоголя определяется как употребление пяти или более порций в день и 15 в неделю. Запойное употребление алкоголя означает употребление четырех-пяти порций спиртного в течение примерно двух часов.



Доктор Хеннекенс и его коллеги выдвинули гипотезу, согласно которой рост показателей избыточного веса и ожирения также может играть роль в смертности, связанной с алкоголем. А ведь почти три четверти взрослых американцев имеют избыточный вес или страдают ожирением, согласно недавнему исследованию.



Сегодня они становятся полными или страдают ожирением в более молодом возрасте, больше, чем это было в прошлом. И ожирение, и чрезмерное употребление алкоголя связаны с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний печени. Сочетание употребления алкоголя и избыточного веса может ускорить прогрессирование этих заболеваний, считает доктор Хеннекенс.



С 1995 года американцы стали употреблять больше алкоголя, в частности, сейчас они пьют на 60% больше крепких алкогольных напитков, чем 30 лет назад, сообщает издание Hill со ссылкой на Национальный институт по вопросам алкоголизма и злоупотребления алкоголем.



При этом, как отмечается в статье, ключевую роль в текущем росте потребления спиртных напитков по статистике сыграли женщины, которые практически ликвидировали гендерный разрыв с мужчинами в этом вопросе. Как подчеркивает издание, этот неожиданный всплеск потребления спиртных напитков свидетельствует об изменении предпочтений американцев в алкоголе. Автор статьи отмечает, что американцы стали пить вина на 50% больше, чем в 1995 году. Между тем потребление пива, напротив, за этот же период снизилось на 15%.

Потребление алкоголя резко росло и падало на протяжении десятилетий, напоминает Hill. Последний исторический пик потребления был зафиксирован в 1980-м, тогда среднестатистический американец выпивал приблизительно 10,6 л этанола в год. Национальная кампания против вождения в нетрезвом виде и употребления алкоголя несовершеннолетними снизила потребление алкоголя до исторического минимума примерно в 1995 году. В последующие десятилетия эта цифра поползла вверх.



Американские эксперты бьют тревогу: "Америка спивается!", пишет издание Atlantic. Быстро развивается подростковый и женский алкоголизм. Эта проблема отражает напряженность в обществе. Пытаясь объяснить причины такой тенденции, издание вспоминает, что его корни – в истории США. Так Джордж Вашингтон впервые занял выборную должность в 1758 году, получив поддержку избирателей. Говорят, что он дал им около 500 литров алкоголя, и этого оказалось достаточно для того, чтобы получить 307 голосов и место в Палате бюргеров Вирджинии - первом избирательном представительном органе Америки. Во время Войны за независимость он использовал ту же тактику, чтобы осчастливить солдат, а позже он вообще стал одним из главных производителей виски в стране. Но, тем не менее, он всегда начинал морализировать, когда дело касалось пьянства, которое в 1789 году он назвал "причиной утраты половины рабочей силы в этой стране".



Хотя Вашингтон и был лицемером, он был прав. Новая страна находилась в упадке, и в последующие годы пьянство в ней только увеличилось. К 1830 году средний взрослый американец потреблял примерно в три раза больше спиртного, чем мы пьем сегодня, отметило Atlantic. Понятно, что за этим последовал повсеместный алкоголизм, что открыло долгий вынужденный путь страны к сухому закону. Снова и снова эра излишеств порождает эру отречения: пьянство, трезвость, пьянство, трезвость.



Atlantic считает, что сейчас США находятся как раз в очередном периодическом кризисе из-за алкоголя, и обе тенденции проявляются сразу вместе. С начала 21-го тысячелетия потребление алкоголя резко возросло, что сменило длительное снижение на протяжении 1980-х и 90-х годов.



До пандемии некоторые аспекты этой устрашающей перемены казались просто забавными, если только о них не задумывались слишком серьезно. В XX веке купить вино можно было в любом супермаркете, но пить его там же было нельзя. Теперь в некоторых продуктовых магазинах есть винные бары, разливное пиво, вывески, приглашающие на "шопинг и глоток", и тележки с подстаканниками.



Число баров уменьшилось, но пить теперь можно во многих других местах, где раньше было нельзя: салоны и бутики раздают дешевые алкогольные энергетики в пластиковых стаканчиках. В кинотеатрах подают алкоголь, в кофейнях Starbucks - алкоголь, в зоопарках - алкоголь. Мамочки носят кофейные кружки с надписью "ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ВИНОМ", хотя для тайного дневного питья лучшим вариантом может быть один из новых крепких газированных напитков: разбавленное солодовое виски, выдаваемое и обозначаемое - именно для этой цели - за газировку.



Еще до того, как СOVID-19 достиг Америки, последствия такой рекламы алкоголя ударили по США. С 1999 по 2017 год количество смертей, связанных с алкоголем, в стране удвоилось и составило более 70000 в год, что сделало алкоголь одним из главных факторов снижения средней продолжительности жизни в США.



Как пишут СМИ, в ближайшей перспективе эти цифры, вероятно, еще больше возрастут. Недавно почти четверть американцев заявили, что за последний год они стали больше пить, чтобы справиться со стрессом. Источник - Столетие.Ру

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