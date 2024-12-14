"Бешеный танец с саблями", или Западные демократические ценности в южнокорейском исполнении, - И.Ким

02:52 15.12.2024

14.12.2024 | ИГОРЬ КИМ



Юн Сок Елю вынесен импичмент, который должен утвердить Конституционный Суд



Политический кризис в Сеуле, вызванный шестичасовым "чрезвычайным военным положением" (ЧВП), которое президент Юн Сок Ель объявлял 3 декабря, продолжает развиваться по нарастающей.



Несмотря на негодование общества и мобилизацию оппозиции, 7 декабря голосование в Национальном собрании по законопроекту об импичменте президента Юна провалилось. Из 300 депутатов только 195 пришло на заседание парламента: 192 депутата от оппозиции и 3 – от правящей партии "Сила народа". Таким образом, для рассмотрения вопроса не хватило всего 5 депутатов из конституционно обязательных 200 для проведения заседания парламента.



Невзирая на провал законопроекта по импичменту, правовые последствия для всех участников введения ЧВП не заставили себя ждать.



Министр обороны Ким Ен Хен 5 декабря был отправлен в отставку, а 11 декабря – арестован по обвинению в организации мятежа и злоупотреблении властью с целью воспрепятствовать осуществлению законных прав граждан в период ЧВП. Также были арестованы руководители Национального управления полиции Южной Кореи и Сеульской городской полиции, вовлеченные в попытку блокирования работы парламента.



Параллельно специальная следственная группа в составе представителей полиции и прокуратуры провела обыски в нескольких госструктурах, включая администрацию президента, и изъяла документы, относящиеся к заседаниям правительства, на которых было принято решение о введении ЧВП.



10 декабря указанная спецгруппа анонсировала допросы 11 высших должностных лиц страны по делу об объявлении ЧВП, среди которых премьер-министр, министр иностранных дел, директор национальной службы разведки и другие, а президенту Юну был запрещен выезд из страны.



Стоит отметить и дальнейшее падение рейтинга президента, который 5 декабря опустился до 17%. По результатам другого социологического опроса от 11 декабря, 75% южнокорейцев поддерживают отстранение Юна от должности президента страны. При этом двое из трех опрошенных заявили, что испытали психологическую травму или сильный стресс, когда в стране было объявлено ЧВП.



Тем временем премьер-министр Хан Док Су, который по конституции должен будет исполнять президентские полномочия в случае импичмента президента, начал посыпать голову пеплом и открещиваться от введения ЧВП, подчеркивая, что "последовательно" выступал против. 11 декабря он заявил: "Я виню себя за то, что не смог предотвратить неблагоприятное развитие ситуации. Искренне сожалею о том, что принес боль жителям страны. Буду выполнять свои обязанности до конца и нести ответственность, которую я должен взять на себя, не оправдываясь и не уклоняясь".



В свою очередь, воодушевленный провалом законопроекта по импичменту, президент Юн отказался уйти в отставку и пообещал бороться с попытками оппозиции отстранить его от должности.



12 декабря он обвинил оппозицию в намерении парализовать стабильное управление государственными делами. По его словам, оппозиционная Демократическая партия с самого начала его президентского срока желала его отставки, поэтому сейчас "неистовствует в бешеном танце с саблями", называя ЧВП государственной изменой.



Сам президент считает, что введение ЧВП было "политическим решением", целью которого было предупредить народ о сложной политической ситуации, которую создала оппозиция, отправив в отставку ряд руководителей правительственных учреждений и сократив бюджет на следующий год.



Недовольный таким упорством президента в своей правоте, глава правящей партии "Сила народа" Хан До Хун немедленно предложил обсудить вопрос об исключении Юн Сок Еля из партии. Он также призвал депутатов парламента от правящей партии единогласно поддержать новое голосование законопроекта по импичменту, который оппозиция планирует вынести на заседание Национального собрания 14 декабря.



Указанный законопроект также включает обвинения в том, что президент Юн приказал войскам изолировать Национальное собрание и арестовать депутатов, что приравнивается к акту мятежа и захвата власти.



Практически неизбежный единый подход оппозиции и партии власти приведет к тому, что парламент наберет 200 голосов за импичмент. Таким образом, после голосования Национального собрания и до окончательного вынесения решения вопроса Конституционным судом президент Юн будет отстранен от власти, а его обязанности будет исполнять премьер-министр.



Аналогичная процедура происходила в 2016 году, когда после голосования в парламенте по импичменту президента Пак Кын Хе президентский офис в течение трех месяцев занимал премьер-министр.



Согласно законодательству, в течение 60 дней после утверждения импичмента Конституционным судом должны быть организованы внеочередные президентские выборы.



Ситуация в Южной Корее привела к отмене целого ряда международных визитов как в Сеул, так и за рубеж для встреч с руководством Японии, США и других стран. Она также оказывает негативное влияние на экономику страны.



Азиатский банк развития (ADB) понизил прогноз роста южнокорейской экономики на 0,3% как на этот год (до 2,2%), так и на 2025 год (до 2,0%). Прогноз ADB на 2025 год совпадает с оценкой Международного валютного фонда, но ниже оценки Организации экономического сотрудничества и развития (2,1%) и правительства РК (2,2%).



По мнению Корейского института развития (KDI), нынешний кризис может привести к снижению зарубежных инвестиций. В то же время ситуация не такая тяжелая, как может показаться на первый взгляд, поскольку платежный баланс страны является профицитным в течение последних 30 лет, а валютные резервы являются одними из самых крупных в мире.



В свою очередь, премьер-министр 11 декабря заявил, что экономическая система страны достаточно прочная, несмотря на неблагоприятную внутриполитическую ситуацию, и призвал иностранные инвестиционные компании работать на основе доверия к южнокорейской экономике.



О политическом кризисе в Сеуле сообщили даже ведущие СМИ Северной Кореи, которые обычно воздерживаются от изложения событий в Южной Корее. По сообщению информационного агентства ЦТАК, "Марионетка Юн Сок Ель, столкнувшись с серьезным политическим кризисом и угрозой импичмента, внезапно объявил чрезвычайное положение, вызвав шок в Южной Корее". Газета "Нодон Синмун" напечатала десятки фотографий массовых митингов протеста в Южной Корее, указав, что "политическая карьера Юн Сок Еля может вскоре закончиться".



В данной ситуации руководству Северной Кореи можно спокойно запастись попкорном и с удовольствием наблюдать за тем, как Сеул, расследуя введение ЧВП, последовательно уничтожает свою репутацию "демократической страны".



Антиконституционные решения, попытки блокирования работы представительских органов власти, незаконное использование войск и полиции, а также наплевательское отношение к волеизъявлению народа – все эти грехи проамериканского руководства Южной Кореи показывают истинное лицо западных ценностей в их азиатском исполнении.



Вместе с тем даже ожидаемый импичмент президента Юна не восстановит репутацию Республики Корея как страны народной демократии и законности. Скорее всего, он в очередной раз продемонстрирует использующиеся в стране методы борьбы за власть коррупционеров и продажных политиков, примерами которой густо проиллюстрирована вся история Южной Кореи.



P.S. 14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента Юна: 204 голоса "за", и "85"- против. С этого дня президентские полномочия переходят премьер-министру Хан Док Су. Окончательное решение после рассмотрения дела примет Конституционный суд в течение максимум 180 дней.