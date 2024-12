Мир после падения Дамаска. Пространство пророчеств и прогнозов, - Владимир Овчинский

03:24 15.12.2024 13 декабря 2024



Информационное пространство сети после падения Дамаска и бегства Асада переполнено толкованиями библейских пророчеств, предсказаний Нострадамуса, Ванги, других провидцев, а также разного уровня и качества политическими и научными прогнозами.



Толковать пророчества – дело гиперответственное и экзистенционально опасное.



Что касается прогнозов, то для начала надо понять, а какова реальная ситуация сейчас, хотя бы в приблизительном виде, исходя из доступной информации.



Расклад сил



В статье корреспондентов The New York Times "Сирия после Асада: что происходит и что будет дальше" (11.12.2024) отмечается:



"Пока альянс повстанцев пытается создать переходное правительство в Сирии, вооруженные группировки и внешние силы продолжают борьбу, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после отступления правительственных войск".



Боевики под руководством курдов на севере Сирии, которых поддерживают США, заявили 11 декабря утром, что они согласились на прекращение огня при посредничестве США в Манбидже, городе, где они ведут бои, пытаясь отразить атаки сил, поддерживаемых Турцией.



А израильские военные за последние дни нанесли сотни авиаударов по военным объектам по всей Сирии, заявляя, что пытаются уберечь их от рук исламистских экстремистов".



Вопросы, которое помогут понять, как обстоят дела в Сирии и что может произойти дальше:



Кто главный?



Кто такой Ахмед аль-Шара?



Что Израиль делает в Сирии?



Что делает Турция?



Что делают США?



Какие внутренние фракции существуют в Сирии?



Кто главный?



Hayat Tahrir al-Sham* (HTS, или в русской транскрипции – Хайят Тахрир аш – Шам*), чье название означает Организация за освобождение Леванта, была главной повстанческой группировкой, возглавлявшей последнее наступление, начав внезапное наступление в конце ноября с северо-запада Сирии, что быстро привело к падению президента Башара Асада. Теперь она возглавляет переход к новому сирийскому правительству.



Лидер повстанцев, связанный с "Хайят Тахрир аш-Шам", Мохаммед аль-Башир в кратком обращении по сирийскому телевидению 10 декабря объявил, что он берет на себя обязанности временного премьер-министра до 1 марта. Ранее аль-Башир занимал пост главы администрации на контролируемой повстанцами территории на северо-западе страны.



Альянс заявил, что предоставит амнистию государственным служащим и солдатам низшего звена, но пообещал выследить и наказать высокопоставленных чиновников предыдущего режима, которые были замешаны в пытках и других злоупотреблениях.



"Мы не отступим от цели привлечь к ответственности преступников, убийц, сотрудников служб безопасности и военных, причастных к пыткам сирийского народа", - заявил Ахмед аль-Шара, лидер повстанцев, ранее известный под псевдонимом Абу Мохаммад аль-Джолани.



Группировка является бывшим филиалом "Аль-Каиды"*, которая несколько лет назад порвала со старой группировкой и стала доминировать в Идлибе - последнем оплоте сирийской оппозиции во время 13-летней гражданской войны.



Гейр Педерсен, специальный посланник ООН по Сирии, заявил 10 октября, что "Хайят Тахрир аш-Шам" и другие вооруженные группировки, контролирующие столицу, выступили с "успокаивающими заявлениями" о формировании правительства "единства и инклюзивности". Он призвал вооруженные группировки Сирии защитить мирных жителей и создать правительство, которое будет представлять многочисленные этнические и религиозные общины страны.



Однако он предупредил об опасности возобновления насилия среди разрозненных группировок, действующих по всей Сирии, и о рисках, связанных с тем, что он назвал "крайне тревожными" военными операциями Израиля в стране.



Кто такой Ахмед аль-Шара?



Господин аль-Шара из "Хайят Тахрир аш-Шам" недавно отказался от своего военного псевдонима Абу Мохаммад аль-Джолани после завершения шокирующего военного наступления, которое привело к свержению режима Асада.



Он родился под именем Ахмед Хусейн аль-Шара в Саудовской Аравии, в семье сирийских изгнанников, согласно сообщениям арабских СМИ. В конце 1980-х годов его семья вернулась в Сирию, а в 2003 году он отправился в соседний Ирак, чтобы присоединиться к Аль-Каиде и бороться с американской оккупацией.



По сообщениям арабских СМИ и официальных лиц США, он провел несколько лет в американской тюрьме в Ираке. Позже он появился в Сирии в начале гражданской войны и сформировал Фронт Нусра*, который в конечном итоге превратился в Хайят Тахрир аш-Шам.



После разрыва связей с "Аль-Каидой" аль-Шара и его группировка попытались обрести международную легитимность , отложив в сторону глобальные джихадистские амбиции и сосредоточившись на организованном управлении в Сирии.



Возникли вопросы о том, какое правительство поддержит аль-Шара и примут ли его сирийцы. В Идлибе Хайят Тахрир аль-Шам поддержала правительство, руководствующееся консервативной и временами жесткой суннитской исламистской идеологией.



С начала наступления повстанцев аль-Шара пытался успокоить общины меньшинств из других сект и религий. Некоторые аналитики говорят, что теперь ему предстоит испытание всей его жизни: сможет ли он объединить сирийцев.



Что Израиль делает в Сирии?



Израиль проводит интенсивные авиаудары по военным объектам, которые контролировались правительством Асада. Его сухопутные войска продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, впервые открыто войдя на сирийскую территорию за более чем 50 лет.



Что делает Турция?



10 декабря в районе Кобани, города на севере Сирии, имеющего историческое и символическое значение, произошли ожесточенные бои между повстанцами, поддерживаемыми Турцией, и поддерживаемыми США курдскими силами.



Поддерживаемые Турцией боевики "яростно атаковали" в районе Кобани, сказал Фархад Шами, представитель союзных сил США. И он, и независимая группа, наблюдающая за войной, заявили, что турецкие военные самолеты помогали своим союзникам на земле авиаударами.



Турция и США, союзники по НАТО, приветствовали падение правительства Асада на выходных. Но одна из центральных стратегических целей Турции в регионе - ослабить курдские силы, что приведет к конфликту с Вашингтоном.



По данным Сирийской обсерватории по правам человека (группы мониторинга, базирующейся в Великобритании), 9 декабря поддерживаемые Турцией силы захватили город Манбидж и продвинулись на север в сторону Кобани, расположенного менее чем в 40 милях.



10 декабря курдские силы объявили о прекращении огня при посредничестве США .



Что делают США?



Главным интересом США в Сирии является разгром Исламского государства*, также известного как ИГИЛ*, которое сохраняет присутствие в северо-восточной и центральной частях страны. Около 1000 солдат спецназа США размещены на базах на востоке и северо-востоке страны, часто тесно сотрудничая с сирийскими курдскими войсками.



Президент США Байден 8 декабря санкционировал авиаудары США по лагерям и боевикам Исламского государства в Сирии. По словам официальных лиц США, рой боевых самолетов B-52, F-15 и A-10 поразил более 75 целей в центральной Сирии.



Он заявил, что Соединенные Штаты окажут поддержку региону "в случае возникновения какой-либо угрозы со стороны Сирии в этот переходный период".



"Мы ясно понимаем, что ИГИЛ попытается воспользоваться любым вакуумом, чтобы восстановить свои возможности, создать безопасное убежище", - сказал Байден. "Мы не позволим этому случиться".



Какие внутренние фракции существуют в Сирии?



Помимо "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии действуют еще несколько крупных вооруженных группировок, а также множество более мелких.



Сирийские демократические силы



Силы курдского этнического меньшинства Сирии, составляющие около 10 процентов населения, стали главным местным партнером Соединенных Штатов в борьбе с "Исламским государством" в Сирии под знаменем Сирийских демократических сил.



После того, как Исламское государство было в значительной степени разгромлено в 2019 году, курдские силы консолидировали контроль над городами на северо-востоке, расширив автономный регион, который они там построили. Но курдским бойцам все еще приходилось бороться с давним врагом, Турцией, которая считает их связанными с курдскими сепаратистскими повстанцами в Турции.



Сирийская национальная армия



Эта зонтичная группа, в которую входят десятки групп с разными убеждениями, получает финансирование и оружие от Турции, которая уже давно занимается расширением буферной зоны вдоль своей границы с Сирией для защиты от действий курдских боевиков.



Турция хочет создать территорию, где она сможет переселить часть из трех миллионов беженцев, которые покинули Сирию и живут в пределах ее границ. Но она изо всех сил пытается гармонизировать разношерстные группы, составляющие Сирийскую национальную армию.



Группа в основном состоит из отбросов гражданской войны в Сирии, включая многих бойцов, которых Соединенные Штаты отвергли как преступников и головорезов. Некоторые прошли подготовку в Соединенных Штатах в начале войны, но большинство были отвергнуты как слишком экстремальные или слишком криминальные. Большинство не имеют четкой идеологии и обратились в Турцию за зарплатой около 100 долларов в месяц, когда была сформирована группа.



Бойцы с винтовками в камуфляже из травяных циновок. Новобранцы Сирийской национальной армии во время учений в августе 2024 г..

Друзское ополчение



Меньшинство друзов Сирии сосредоточено в Сувейде, районе на юго-западе. Бойцы друзов присоединились к наступлению по свержению режима Асада, начав наступление на юго-западе и столкнувшись с правительственными войсками, согласно сообщениям СМИ.



Друзские бойцы являются частью недавно сформированной группы сирийских повстанцев, в которую входят бойцы из других слоев общества, действующие под названием "Южный оперативный центр".



Друзы - религиозная группа, практикующая ответвление ислама, возникшее в XI веке и содержащее элементы христианства, индуизма, гностицизма и других философий. На Ближнем Востоке проживает более миллиона друзов, в основном в Сирии и Ливане, а также в Иордании и Израиле.



Исламское государство



Исламское государство Ирака и Сирии, более известное как ИГИЛ, захватило обширные участки территории в Сирии и Ираке в 2014 году, создав жестокий халифат, прежде чем его отбила коалиция во главе с США. Сейчас его члены в основном скрываются.



В последнее время появились признаки возрождения группировки в Сирии на фоне более широкой нестабильности в регионе. В июле Пентагон предупредил, что атаки ИГ в Сирии и Ираке могут удвоиться по сравнению с предыдущим годом. Группировка неоднократно пыталась освободить своих членов из тюрем и поддерживала теневое управление в некоторых частях северо-восточной Сирии, заявили США.



По данным Сирийской обсерватории по правам человека, 10 октября силы "Исламского государства" убили 54 человека в регионе Хомс в центральной Сирии, которые были военнослужащими сирийского правительства и бежали во время падения режима Асада.



Прогноз



Мона Якубян (вице-президент по Ближнему Востоку и Северной Африке в Институте мира США) в статье в The New York Times "Падение Асада навсегда изменило Ближний Восток" (11.12.2024) пишет:



"Крах режима Башара Асада не только кладет конец десятилетиям правления семьи Асадов в Сирии, но и обещает перераспределить власть на всем Ближнем Востоке".



Якубян полагает, что ситуация на местах остается крайне неопределенной, особенно в вопросах о том, смогут ли повстанцы консолидировать контроль и как они будут управлять, если это произойдет.



Но по мере того, как в Сирии наступает новая реальность, уже формируется перераспределение региональной динамики власти, которое резко уменьшает влияние Ирана и позволяет Турции играть решающую роль в формировании будущего Сирии после Асада.



Во время почти 14-летней гражданской войны в Сирии в конфликте участвовало не менее шести иностранных армий, что подчеркивает основные геостратегические ставки. Среди них Иран выделяется своими неограниченными инвестициями в поддержку Асада, по сообщениям, тратя миллиарды долларов на поддержку режима и мобилизуя десятки тысяч доверенных ополченцев. Для Тегерана Сирия была передовым краем его стратегии передовой обороны, защищая его интересы в регионе путем проецирования своей власти и влияния. Падение Асада резко подрывает это влияние, лишая Тегеран ключевого арабского союзника и перерезая сухопутный мост к его ливанскому доверенному лицу, "Хезболле". Вырванный из своей многолетней стратегической позиции в Сирии, Иран вряд ли оправится от этой значительной неудачи в обозримом будущем.



Напротив, Турция готова увидеть расширение своего влияния. Связи Анкары с Хайят Тахрир аш-Шам - террористической группировкой, которая возглавила наступление по свержению режима - сложны. Турция открыто не сотрудничает с HTS, но поддерживает тихие линии связи и влияния. Страна, вероятно, станет ключевым собеседником HTS и мостом к международному сообществу, учитывая запрещенный характер группировки, что усилит ее влияние в Сирии, где она уже поддерживает фактическую буферную зону на большей части севера. Она почти наверняка воспользуется этим новым положением, чтобы держать курдскую власть в Сирии под контролем и попытаться начать содействовать возвращению около трех миллионов сирийских беженцев, что является источником растущей внутренней напряженности.



Богатые монархии Персидского залива также могут выиграть. Падение Асада, который был выходцем из алавитского меньшинства, знаменует собой восстановление власти суннитов в самом сердце Ближнего Востока и может предвещать, что Сирия станет новым союзником Персидского залива. Страны Персидского залива имеют возможность использовать свои значительные ресурсы для финансирования восстановления Сирии и помочь сформировать траекторию страны, одновременно усиливая свое видение регионального роста и экономической интеграции. Аналогичным образом, уход Асада может открыть путь к устранению угроз региональной безопасности, исходящих от дестабилизирующих отголосков разгорающегося конфликта в Сирии, таких как наркоторговля, терроризм и контрабанда оружия. Опасаясь джихадистского экстремизма, страны Персидского залива также могут попытаться смягчить более экстремальные элементы внутри группировки HTS.



Для Израиля новая реальность Сирии - это смешанное благословение. Нейтрализация иранской и "Хезболлы" угрозы в Сирии и предотвращение возможности Ирана легко перевооружить "Хезболлу" в будущем - важные победы для Израиля.



Но перспектива прихода к власти в Дамаске бывшего филиала "Аль-Каиды" вызывает беспокойство, мягко говоря, и Израиль будет стремиться защититься от перетекания, если Сирия столкнется с периодом усиленного хаоса. Помня об этих потенциальных угрозах, Израиль уже принимает меры по укреплению своей безопасности: он развернул войска в демилитаризованной буферной зоне на Голанских высотах и ​​продолжает наносить удары по стратегическим целям в Сирии, в том числе по комплексу безопасности и правительственному исследовательскому центру в Дамаске.



Для справки:



The Washington Post и CNN (11.12.2024) пишут, что Армия обороны Израиля 11 декабря заявила, что с 8 декабря военные самолеты нанесли 500 ударов по территории Сирии, уничтожив десятки ракет, аэродром, объекты по производству оружия в пяти городах и 15 военных судов, фактически уничтожив сирийский флот. Удары по сирийскому флоту также уничтожили десятки ракет класса "море-море" с дальностью полета от 50 до 120 миль, заявили израильские военные. Уничтожены истребители, беспилотники, танки, системы ПВО,



Израильские официальные лица охарактеризовали обширные удары как превентивные по своей природе, защищающие страну от будущих атак, а не как ответ на текущую угрозу. 9 декабря они привели схожее обоснование, защищая перемещение войск за пределы контролируемой ООН буферной зоны на оккупированных Израилем Голанских высотах.



"Я одобрил бомбардировку авиацией стратегических военных объектов, оставленных сирийской армией, чтобы они не попали в руки джихадистов", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении 10 декабря.



Нетаньяху сказал, что Израиль хочет отношений с новым правительством в Сирии, но он предостерег повстанцев от нападения на Израиль или позволения Ирану или его доверенным лицам вновь закрепиться в стране. "Мы ответим силой и заплатим высокую цену", - сказал он.



"Мы продолжаем наблюдать израильские передвижения и бомбардировки сирийской территории", - заявил 10 декабря Гейр Педерсен, специальный посланник ООН в Сирии. "Это необходимо прекратить". Аналогичные призывы звучат от правительств по всему Ближнему Востоку, от Багдада до Эр-Рияда.



9 декабря МИД Саудовской Аравии обвинил Израиль в нарушении международного права и "подрыве шансов Сирии на восстановление своей безопасности, стабильности и территориальной целостности".



Соединенные Штаты, главный военный и дипломатический покровитель Израиля, охарактеризовали военную деятельность своего союзника как "непостоянную" по своему характеру и осуществляемую в "чрезвычайных обстоятельствах".



"Мы не хотим, чтобы кто-либо… действовал таким образом, что это затруднит сирийскому народу получение законного управления", - заявил 10 декабря журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.



Израиль одновременно взял на себя ответственность за падение Асада - Нетаньяху 9 декабря хвастался, что он "перекроил Ближний Восток", ослабив Иран и его доверенные лица ХАМАС и "Хезболла" - и выразил опасения по поводу формы нового сирийского государства.



Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что военные намерены создать "стерильную зону обороны" на юге Сирии и "предотвратить закрепление и организацию террора".



Поскольку армия Сирии в значительной степени таяла перед лицом наступления повстанцев, она освободила военные базы, на которых, как считалось, хранилось значительное количество боеприпасов и снаряжения, включая остатки запасов химического оружия Асада.



В соседнем Ливане тон пост-асадовского перехода станет решающим моментом, либо принеся Ливану отчаянно необходимую победу, либо погрузив проблемную страну глубже в кризис. Если переход в Сирии пройдет более-менее гладко, положительное влияние на Ливан может быть существенным.



Относительное спокойствие в Сирии позволит вернуться более чем миллиону сирийских беженцев, проживающих в Ливане, предоставив стране столь необходимое пространство для восстановления и перестройки после годичного конфликта с Израилем.



В конечном итоге, когда начнется восстановление в Сирии, это может даже стать источником рабочих мест и стимулом для разваливающейся экономики Ливана.



С другой стороны, если повстанческие группировки не смогут консолидировать контроль и вместо этого скатятся к внутренним распрям, Ливан может стать свидетелем новых потоков беженцев, которые могут спровоцировать более глубокий кризис и даже вспышку широкомасштабного гражданского насилия.



Учитывая стратегическое значение Сирии, крах режима имеет последствия для глобальной динамики власти.



По мнению Якубян, хотя позиция России в Сирии после Асада остается неясной - в частности, сохранит ли она контроль над своими стратегически важными авиа- и военно-морскими базами - крах сирийского клиента России нанес значительный удар по российскому влиянию на Ближнем Востоке. Российские стратеги когда-то называли Сирию первым постсоветским успехом России, однако сокрушительное поражение Асада, несомненно, подорвет влияние России на Ближнем Востоке и за его пределами.



Для Соединенных Штатов пост-асадовская Сирия представляет как потенциальные возможности, так и проблемы. Конечно, падение Асада, который был неприемлем интересам США в регионе, и упадок иранского и российского влияния знаменуют собой крупную победу для Соединенных Штатов. Но с бывшим филиалом Аль-Каиды и признанной террористической группой, позиционирующей себя как основная сила, Соединенные Штаты столкнутся с трудными проблемами в том, как взаимодействовать и гарантировать от наихудших результатов. Действительно ли HTS смягчилась, как она заявляет, будет иметь решающее значение для определения вариантов действий Америки. Между тем, потенциальное возрождение ИГИЛ также вырисовывается как значительная угроза национальной безопасности США.



"Поскольку эйфория по поводу падения Асада уступает место сложной реальности Сирии, проблемы, связанные с новыми политическими посредниками страны, только начинают проявляться. Вакуум власти, внутренние распри и угрозы многочисленным меньшинствам Сирии могут спровоцировать новый хаос и насилие. Однако Сирия также может превратить свой кошмар в зарождающееся и инклюзивное государство, которое отражает разнообразие мозаики ее религиозных сект и этнических групп".



Джошуа Яфе (Бюро разведки и исследований Госдепа США) в статье в The National Interest "Что означает крах Асада для Ближнего Востока" (10.12.2024) пишет:



"Внезапный крах сирийского режима в субботу , когда "Хайят Тахрир аш-Шам" вошел в Дамаск, а Башар Асад бежал из страны, не стал неожиданностью ни для Москвы, ни для Тегерана. Оба быстро эвакуировали своих сотрудников, и ни один из них не был заинтересован в том, чтобы прийти на помощь режиму. Дело было не только в том, что Россия была связана с боевыми действиями на Украине, а доверенные лица Ирана в ином случае были вовлечены в Израиль. В Персидском заливе и среди сирийцев за рубежом ходили слухи, по крайней мере с сентября, что Россия и Иран ведут переговоры о попытке заменить Башара кем-то более эффективным и надежным".



"Опора Башара на устаревшую стратегию борьбы с повстанцами, унаследованную от его отца, создала столько же друзей, сколько и врагов, постоянно сужая ряды преданных бойцов из-за истощения и дезертирства".



"Турецкие войска, вероятно, вмешаются с военным вторжением, которое захватит еще больше земель в удерживаемых курдами районах полуавтономного севера.



Турция, Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ будут стремиться поддержать некоторых из многочисленных политических деятелей, которые вскоре выйдут из изгнания, отчаянно пытаясь отполировать свои оппозиционные полномочия и стать проводником иностранного капитала в экономически неблагополучную страну. Многие из этих сирийцев из-за рубежа давно покинули оппозицию. Некоторые даже сотрудничали с режимом Асада в вопросах экономического возрождения в последние годы, но их прошлое будет в значительной степени забыто. Однако реальные последствия перемен в Сирии проявятся в Иерусалиме и Тегеране.



Биби на водительском сиденье



Биньямин Нетаньяху добился гораздо большего, чем кто-либо в Израиле или в мире мог бы счесть возможным 8 октября 2023 года. Израильские силы уничтожают сирийские военные объекты вокруг горы Хермон, чтобы создать буферную зону вдоль Голанских высот, одновременно нанося удары по сирийским объектам химического оружия. Пришло время Нетаньяху перевести победы на поле боя в политические цели, и с союзниками-единомышленниками, которые вскоре вступят в должность в Вашингтоне, он в состоянии выдвигать требования.



Некоторые пункты в списке желаний Биби должны быть легко понятны.



Он явно хочет коридор, разделяющий Газу на север и юг, тем самым упрощая наблюдение и патрулирование демилитаризованной территории.



Аналогичным образом он хочет буферную зону вдоль границы с Ливаном с возможностью для Израиля обеспечивать ее соблюдение по своему усмотрению.



Он хочет конкретных гарантий от широкого круга международных партнеров, что они предпримут согласованные и решительные действия против ядерной программы Ирана. Однако это может оказаться слишком большим шагом. Действительно, он может ожидать большей готовности от многих стран мира участвовать в возобновленной кампании максимального давления.



Он хочет восстановить свой международный имидж. Это может означать визит в Белый дом вскоре после дня инаугурации или фотосессию с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Если звезды сойдутся, вполне возможно, что он даже получит и то, и другое одновременно.



Ряд крайне правых израильских политиков, в частности министр финансов Смотрич, призвали приходящую администрацию Трампа поддержать усилия Израиля по "применению израильского суверенитета" к поселениям. Это не следует путать с прямой аннексией Западного берега. Аннексия беспокоила предыдущих израильских политических и военных лидеров из-за ее влияния на демографию. Однако это шаг за пределы нынешнего уровня израильского контроля над зоной C, который устранит административный орган, находящийся в ведении Министерства обороны, известный как COGAT (координатор деятельности правительства на территориях), и нормализует управление под гражданским контролем. Движение поселенцев будет рассматривать это как юридическое и моральное оправдание для расширения поселений без страха ареста или применения санкций.



Вопрос в том, хочет ли Нетаньяху этого усиленного контроля над поселениями или он просто хочет сохранить надежду на это, чтобы сохранить свою хрупкую коалицию, используя ее как разменную монету для получения уступок от международных партнеров.



Вашингтон должен признать, что Биби теперь смотрит дальше простого политического выживания в сторону своего наследия. Он не видит жизнеспособного будущего для палестинской государственности . Постоянный правовой статус поселений может быть тем, что он рассматривает как свой долгосрочный вклад в рост и безопасность Израиля".



Слабая опора Хаменеи



"Последний год боевых действий на Ближнем Востоке неоднократно заканчивался публичным унижением Ирана и серьезными неудачами для его доверенных лиц в регионе. Иранские источники сообщили Reuters, что они поддерживают связь с членами сирийской оппозиции, которые сейчас контролируют Дамаск, и что иранское правительство в прошлом сотрудничало с другими суннитскими экстремистскими организациями. Однако трудно представить, что Иран вернет себе что-то хотя бы отдаленно напоминающее уровень доступа и контроля, которым он обладал при Асаде.



Неизбежен вывод, что руководство в Тегеране не было готово к такому развитию событий, не имело альтернативной стратегии или плана действий в чрезвычайных ситуациях и не смогло отреагировать даже самой простой кампанией по связям с общественностью - как это было с израильским уничтожением высшего руководства "Хезболлы" и эффективным ответом Израиля на два раунда иранских авиаударов. Неизбежно будут указывать пальцем, не только среди доверенных лиц Ирана, но и среди ключевых лиц, принимающих решения в Тегеране.



Офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) среднего звена, которые ранее имели два десятилетия успеха в расширении своего влияния в регионе, теперь увидели, что многие из этих достижений были сведены на нет или ограничены. Нетрудно представить, что они с опаской смотрят на свое политическое руководство, беспокоясь за свою репутацию и беспокоясь, что пожилое поколение священнослужителей, которые слишком долго удерживали власть, оставит им в наследство слабое и недееспособное государство. В этом отношении реальная опасность заключается не в том, что Иран набросится с еще одной непродуманной и неэффективной атакой в ​​регионе, а скорее в мягком перевороте в Тегеране, который заменит один жесткий режим на еще более жесткий режим.



Москва и Тегеран не были удивлены падением Асада, даже если время и внезапность были неожиданными. Напротив, западные столицы были застигнуты врасплох. Частично это является следствием того, что эксперты в Вашингтоне и других местах ошибочно принимают свои политические предписания за реальное аналитическое содержание, поскольку они соревнуются, чтобы продемонстрировать свою политическую значимость. Та же ситуация преобладает в индустрии анализа Ирана. Западные эксперты занимают свои места в одном из двух лагерей: либо Исламская Республика является непоправимым лидером "Оси зла", либо Иранское государство является националистическим и в конечном итоге прагматичным игроком. Прибегая к этой упрощенной дихотомии, Вашингтон может упустить полную картину иранского режима, который несет в себе больше признаков хрупкости, чем когда-либо с 1979 года".



***



Различного рода прогнозов будет еще немало.



Почему – то никто из западных экспертов не говорит о роли Лондона в падении Дамаска.



Но политики это прекрасно понимают.



Поэтому Нетаньяху и бомбит военные склады Сирии и расширяет "буферную зону", чтобы не повторилось 7 октября 2023 года.



Роль Лондона в этих событиях еще предстоит исследовать историкам и изучить спецслужбам всего мира. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734222240





