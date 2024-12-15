Станция назначения: Вашингтон забеспокоился из-за строительства АЭС в Узбекистане, - К.Логинова

10:28 15.12.2024

15 декабря 2024,



США пытаются переманить Ташкент, предлагая свои услуги для реализации проекта

Ксения Логинова



На фоне строительства АЭС в Узбекистане посол США в республике Джонатан Хеник призвал власти страны "быть осторожными" в выборе технического партнера первой атомной станции. В мае Москва и Ташкент подписали соглашение о строительстве шестиблочной АЭС. До этого с похожим предупреждением выступал президент Франции Эммануэль Макрон, но уже в адрес Казахстана. О борьбе за Центральную Азию и о том, могут ли страны Запада повлиять на расстановку сил в регионе, - в материале "Известий".



Выбери меня

Предупреждение от Соединенных Штатов прозвучало на конференции по атомной энергетике.



"Конечно, выбор партнеров зависит от Узбекистана. Мы бы призвали быть очень осторожными в исследованиях и разработке технологий, а также выбирать технических партнеров, которые предлагают наилучшее сочетание технологий для республики, имеют хорошую репутацию в области безопасности и других вопросах", - заявил на мероприятии новый посол США в Узбекистане Джонатан Хеник.



По его словам, стране крайне важно получить симбиоз возобновляемых источников и атомной энергетики, который позволил бы сбалансировать нагрузку. Глава американской дипмиссии также призвал "сотрудничать с компаниями, которые способны дать наилучшее сочетание технологий", особо подчеркнув готовность Вашингтона взаимодействовать с Ташкентом.



В мае этого года во время визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан было подписано соглашение о строительстве шестиблочной АЭС малой мощности в Джизакской области. В начале июня прошло первое совещание по будущему строительству, в частности, представители "Узатома" и "Росатома" осмотрели участок, на котором планируется реализовать совместный проект.



Первый блок может начать работать в 2029 году, общая мощность станции составит 330 МВт.



Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе 25-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству России и Узбекистана заявил, что проектная документация строительства Россией АЭС малой мощности на территории Узбекистана уже разрабатывается, также уже начались подготовительные работы на площадке будущей станции.



Битва за регион

Центральная Азия сталкивается с энергодефицитом на фоне роста населения и развития промышленности. Россия предлагает строительство атомных и гидроэлектростанций в регионе, ссылаясь на то, что ее ядерные технологии наиболее выгодные и эффективные.



В ответ западные страны во главе с США пытаются активно протолкнуть концепцию зеленой энергетики, делая ставку на экологическую безопасность, использование ветроэнергетических и солнечных установок. Однако для Центральной Азии это может быть довольно сложно, поскольку такие технологии требуют больших капиталовложений и постоянного технического обслуживания.



В Казахстане переговоры по поводу строительства АЭС идут уже 10 лет. В стране провели референдум, на котором граждане республики поддержали возведение АЭС. Однако пока не определена форма консорциума, а также подрядчик. Интерес заниматься этим проектом выражают Россия, страны Запада, а также Китай и Южная Корея.



В отношении Казахстана, по его мнению, сохраняется неопределенность, поскольку Астана заявляла, что хотела бы видеть в качестве партнера международный консорциум. На данный момент по этой теме идут переговоры.



- Кто будет основным партнером и кто будет входить в этот консорциум, если он будет формироваться, в отношении Казахстана сказать сложно, - считает специалист.



По мнению аналитика, необоснованно также говорить об активном усилении США во всем регионе.



- Для Вашингтона Центральная Азия является периферийной зоной, ключевой партнер для США - Казахстан, это связано с углеводородными ресурсами, остальные страны являются ситуативными партнерами, - уверен Бурнашев.



Эксперт полагает, что политика Соединенных Штатов крайне зависима от ситуации и позиции администрации президента.



- По Байдену было видно, что Центральной Азии уделялось крайне мало внимания. Даже в связи с выводом американских войск оно не росло, а, наоборот, еще больше снизилось. При Трампе не вижу никаких тенденций к усилению влияния США в Центральной Азии, но там есть определенная доля непредсказуемости, неопределенности, - подчеркнул политолог.



По его мнению, вначале необходимо понять, с какими инициативами Трамп будет выходить по постсоветскому пространству и будут ли на этом направлении происходить какие-либо изменения.