Сирия. Американский спецназ занял покинутую рускими базу в Кобани

10:49 15.12.2024

ЗАКОНОМЕРНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: СПЕЦНАЗ ССО США ЗАНЯЛ РУССКУЮ БАЗУ В СИРИИ

Поступают сообщения, что американский спецназ ССО занял территорию военной базы ВС России в Сирии, заполняя образовавшийся вакуум в стране после свержения легитимного президента. Закономерное вторжение геополитического противника продолжается.



На севере Сирии в городе Айн-эль-Араб (Кобани) подразделения американского спецназа вошли на территорию военной базы ВС России, которую ранее покинули наши войска после свержения правительства Башара Асада, пишет военблогер, автор канала "Операция Z".



СКРИНШОТ С КАНАЛА "ОПЕРАЦИЯ Z"



Данные подтверждает издание Readovka:



Американские войска вошли на территорию базы ВС РФ в городе Айн эль-Араб (Кобани) на границе Сирии и Турции. На кадрах от местных жителей бронемашины США заезжают на территорию объекта. Ранее профильные каналы сообщали, что российские войска покинули его на фоне вооруженного переворота в стране. База в Айн эль-Арабе использовалась подразделениями ВС РФ для координации операций и логистики. Это стратегически важная точка, расположенная на господствующей высоте всего в 2 км от границы с Турцией.



СКРИНШОТ С КАНАЛА "ПРЯМОЙ ЭФИР"



Ранее канал "Прямой эфир" сообщил, что спецназ, предположительно силы специальных операций (ССО) США вслед за российским военным объектом в Кобани занял бывшие пункты размещения ВС России в Саррине и Айн-Иссе после отвода российских подразделений в Хмеймим и Тартус.



Этот шаг подчеркивает стратегическую перестановку сил в регионе: [американцы] активно заполняют образовавшийся вакуум. Кобани, ранее известный как опорный пункт российских военных, теперь стал новой точкой присутствия США, что, возможно, усиливает напряженность между странами в регионе,



- пишет "Операция Z", подводя к мысли, что данное вторжение вполне закономерно.



Ранее журналист Максим Шевченко в эфире программы Царьграда указал на то, что Дамаску по-прежнему выгодно присутствие русских военных:



Это выгодно и Турции, выгодно [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану. Потому что наши базы в Латакии и Тартусе при наличии партнерских отношений между Москвой и Анкарой не позволяют Франции и другим игрокам вмешаться в ситуацию в регионе.