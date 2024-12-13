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Сирия. Американский спецназ занял покинутую рускими базу в Кобани
10:49 15.12.2024

ЗАКОНОМЕРНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: СПЕЦНАЗ ССО США ЗАНЯЛ РУССКУЮ БАЗУ В СИРИИ
Поступают сообщения, что американский спецназ ССО занял территорию военной базы ВС России в Сирии, заполняя образовавшийся вакуум в стране после свержения легитимного президента. Закономерное вторжение геополитического противника продолжается.

На севере Сирии в городе Айн-эль-Араб (Кобани) подразделения американского спецназа вошли на территорию военной базы ВС России, которую ранее покинули наши войска после свержения правительства Башара Асада, пишет военблогер, автор канала "Операция Z".

СКРИНШОТ С КАНАЛА "ОПЕРАЦИЯ Z"

Данные подтверждает издание Readovka:

Американские войска вошли на территорию базы ВС РФ в городе Айн эль-Араб (Кобани) на границе Сирии и Турции. На кадрах от местных жителей бронемашины США заезжают на территорию объекта. Ранее профильные каналы сообщали, что российские войска покинули его на фоне вооруженного переворота в стране. База в Айн эль-Арабе использовалась подразделениями ВС РФ для координации операций и логистики. Это стратегически важная точка, расположенная на господствующей высоте всего в 2 км от границы с Турцией.

СКРИНШОТ С КАНАЛА "ПРЯМОЙ ЭФИР"

Ранее канал "Прямой эфир" сообщил, что спецназ, предположительно силы специальных операций (ССО) США вслед за российским военным объектом в Кобани занял бывшие пункты размещения ВС России в Саррине и Айн-Иссе после отвода российских подразделений в Хмеймим и Тартус.

Этот шаг подчеркивает стратегическую перестановку сил в регионе: [американцы] активно заполняют образовавшийся вакуум. Кобани, ранее известный как опорный пункт российских военных, теперь стал новой точкой присутствия США, что, возможно, усиливает напряженность между странами в регионе,

- пишет "Операция Z", подводя к мысли, что данное вторжение вполне закономерно.

Ранее журналист Максим Шевченко в эфире программы Царьграда указал на то, что Дамаску по-прежнему выгодно присутствие русских военных:

Это выгодно и Турции, выгодно [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану. Потому что наши базы в Латакии и Тартусе при наличии партнерских отношений между Москвой и Анкарой не позволяют Франции и другим игрокам вмешаться в ситуацию в регионе.

Источник - Царьград
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