Эрдоган храбрится, но в растерянности. Придется воевать в Сирии с прокси США - курдами

10:56 15.12.2024

Любовь Степушова

14.12.2024



Мир " Азия " Ближний Восток

Эрдоган за два дня поменял свое мнение о том, какой должна быть Сирия без Асада. Теперь у него дилемма - или он уничтожит курдов, или они его.



Эрдоган не исключил аннексию территории Сирии

10 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган еще отстаивал территориальную целостность Сирии. Он надеялся, что "террористические организации, такие как ДАИШ* и РПК-ПДС (Рабочая партия Курдистана и партия "Демократический союз" сирийских курдов), будут разгромлены как можно скорее".



"Таким образом, территориальная целостность и суверенитет Сирии будут полностью укреплены на всей территории страны", - написал Эрдоган в Telеgram.



Это было предложение сирийским курдам (которые провозгласили государство Рожава) лечь под новое правительство во главе с террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ), которое свергло Башара Асада и обосновалось в Дамаске.



Однако через два дня Эрдоган предложил раздел Сирии. Выступая на 8-м конгрессе Партии справедливости и развития (ПСР) в Сакарье, он напомнил, что сирийские города входили в состав Османской империи, и если бы условия были другими, то "весьма вероятно, что города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск и Ракка, просто стали бы нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа".



США не сдадут Турции курдов в Сирии, чтобы поддержать Израиль

Между этими высказываниями Эрдоган имел в Анкаре встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеным. И по курдскому вопросу договориться не удалось - протурецкие боевики продолжили наступление на курдские силы, поддерживаемые американцами. Блинкен заявил в четверг, что курдские формирования сыграли "критически важную роль" в предотвращении возрождения джихадистов в Сирии. Конечно, США не отдадут Турции сирийскую нефть и мотивированных курдских бойцов - на смерть.



Для вступающего в обязанности президента США Дональда Трампа главный вопрос - это безопасность Израиля, который будет отныне соседствовать с врагами из ХТШ*. И Трамп пригласил на свою инаугурацию курдских лидеров из Рожавы. Таким образом, Эрдогану предстоит или разгромить армию сирийских курдов или они усилятся, потому что такого посредника как Россия у Турции больше нет.



Анкара подала заявку на выход из санкционного списка США по "Газпромбанку". Если в Вашингтоне не согласятся, значит распад Сирии - это дело ближайших месяцев. Будет повторение раздела Сербии с образованием албанского псевдогосударства под предлогом остановить насилие.



Надо ли России бороться за Латакию?

Кроме образования новой Сирии под эгидой ХТШ (или аннексии Турцией) и признания Западом Рожавы, Израиль аннексирует Кунтейру и Сувейду. Сейчас идет торг с Эрдоганом о претензиях России на Латакию и Тартус, как аналога части Ливии под управлением Халифы Хафтара. Возможно, договорятся, но так как Эрдогану верить нельзя, то параллельно надо искать варианты переноса российской военной базы. Почему бы не попробовать договориться с Египтом, ведь там военные доказали свою стабильность, а РФ могла бы частично списать часть долга за АЭС "Эль-Дабаа" на 25 млрд долл.



*Террористическая организация, запрещена в РФ



Уточнения

Рожа́ва (Сири́йский) Курдиста́н"; официально - Автоно́мная администра́ция се́верной и восто́чной Си́рии) - де-факто независимая, самопровозглашенная конфедеративная автономия курдов на севере и северо-востоке Сирии.



Редже́п Тайи́п Эрдога́н - турецкий государственный и политический деятель, действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года. Основатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Грузин по происхождению.



Си́рия - государство на Ближнем Востоке. Граничит с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на западе.