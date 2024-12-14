 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.12.2024
12:37  Жизнь во благо народа. Памяти министра образования ТаджССР Рауфа Дадабаева
12:36  В Казахстане обновили Правила установки памятников
12:34  Узбекистан. Боксер Муроджон Ахмадалиев нокаутировал Эспиносу и завоевал временный чемпионский титул WBA
12:27  Узбекистан. Тяжелоатлет Руслан Нурудинов обновил мировой рекорд и стал трехкратным чемпионом мира
12:20  Что не так с новым законом о мигрантах, который обрадовал всех
11:58  В боях на Донбассе погибли 2 украинских чемпиона мира и подполковник штаба НАТО в Европе Кент Миллер
11:51  Какие прото-государства могут появиться на руинах Сирии, - Роман Крецул

10:56  Эрдоган храбрится, но в растерянности. Придется воевать в Сирии с прокси США - курдами
10:49  Сирия. Американский спецназ занял покинутую рускими базу в Кобани
10:28  Станция назначения: Вашингтон забеспокоился из-за строительства АЭС в Узбекистане, - К.Логинова
10:00  От Донбасса до США. Чем займется "Национальный правозащитный комитет" России
03:24  Мир после падения Дамаска. Пространство пророчеств и прогнозов, - Владимир Овчинский
02:52  "Бешеный танец с саблями", или Западные демократические ценности в южнокорейском исполнении, - И.Ким
02:48  Америка спивается. За два десятилетия смертность американцев от алкоголя выросла более чем вдвое, - Игорь Веремеев
02:45  Конспирология миграции. Как сирийский конфликт угрожает внутренней безопасности России, - Андрей Офицеров
01:15  Власти Таджикистана введут должность бизнес-омбудсмена
01:00  Эвтаназия на марше: бедным и больным в странах Запада предлагают умереть, - О.Розпноа
00:52  Парижская фортуна: грозит ли новому премьеру Франции скорая отставка, - Иван Дубровин
00:18  Старт выдачи узбекистанцам социальных карт перенесли на конец 2025 года
Суббота, 14.12.2024
20:01  В Москве убит украинскими агентами российский конструктор ракет Михаил Шатский
20:00  Ушел из жизни народный артист Узбекистана Тулкин Таджиев
19:43  "Хайфская семерка" и ядерный туз: на Ближнем Востоке "случиться может все что угодно"
19:38  Скончался ранее раненый на фронте украинский актер Кухарский
18:46  Южную Корею временно возглавил и.о.президента - премьер Хан Дак Су
18:35  "Армия татар и монголов". В Сирию возвращаются призраки далекого прошлого, - А.Шарапов
16:52  Эрдоган заявил о намерении присоединить территории Сирии к Турции - 5 городов, включая Дамаск и Алеппо
15:34  В Южной Корее парламент вынес импичмент президенту Юн Сок Елю
15:05  Президентом Грузии избран бывший футболист Михаил Кавелашвили
14:51  При свечах зато без российского газа: немцев готовят к длительным блэкаутам, - Анника Лейстер
12:53  Редкая монета с изображением убийцы Цезаря продана за $2 млн
12:52  Самарканд. Покончила с собой 23-летняя бьюти-блогер и косметолог Гузаля Махматкулова
10:08  Брат Карла III - принц Эндрю, заявил о разрыве связи с китайцем, обвиняемым в шпионаже
04:38  Новый командующий группировкой "Восток" РосАрмии - генерал Иванаев, уроженец казахстанского Уральска
04:31  Путин вручил Кадырову очередной орден - "За заслуги перед Отечеством" II степени
04:27  Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей
03:27  Исключение талибов* из списка террористов устраивает далеко не всех
02:22  Как украинский хвост виляет западной собакой, - Ростислав Ищенко
01:32  Открытие Россией огромного (511 млрд баррелей!) месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
01:15  Торг уместен: за строительство АЭС в Казахстане идет соперничество, - Orda.kz
00:56  Южно-корейский "Недоворот", - Арсений Латов
00:40  ВС РФ вплотную подошли к Покровску – итоговая сводка Readovka за 13 декабря
00:37  Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса черных дыр
00:36  События в Сирии и транзитные пасьянсы Ближнего Востока, - Д.Нефедов
00:35  Спляшет ли Европа польский краковяк? - Е.Пустовойтова
00:32  Обречена ли в США двухпартийная система, - Николай Попов
00:29  Бесноватый Рютте - поджигатель новой мировой войны, - Владимир Овчинский
00:23  США пугают Россию иранским сценарием, - Ольга Самофалова
00:12  Евросоюз рассматривает вариант создания коалиции для отправки войск на Украину, - Андрей Соколов
00:09  Конспирология миграции. Как сирийский конфликт угрожает внутренней безопасности России, - Андрей Офицеров
00:00  В России заблокирован Viber
Пятница, 13.12.2024
16:25  Украинский фронт, 13 декабря: "Северокорейские товарищи прошли боевое крещение. Ким Чен Ын может гордиться"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эрдоган храбрится, но в растерянности. Придется воевать в Сирии с прокси США - курдами
10:56 15.12.2024

Любовь Степушова
14.12.2024

Мир " Азия " Ближний Восток
Эрдоган за два дня поменял свое мнение о том, какой должна быть Сирия без Асада. Теперь у него дилемма - или он уничтожит курдов, или они его.

Эрдоган не исключил аннексию территории Сирии
10 декабря президент Турции Реджеп Эрдоган еще отстаивал территориальную целостность Сирии. Он надеялся, что "террористические организации, такие как ДАИШ* и РПК-ПДС (Рабочая партия Курдистана и партия "Демократический союз" сирийских курдов), будут разгромлены как можно скорее".

"Таким образом, территориальная целостность и суверенитет Сирии будут полностью укреплены на всей территории страны", - написал Эрдоган в Telеgram.

Это было предложение сирийским курдам (которые провозгласили государство Рожава) лечь под новое правительство во главе с террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* (ХТШ), которое свергло Башара Асада и обосновалось в Дамаске.

Однако через два дня Эрдоган предложил раздел Сирии. Выступая на 8-м конгрессе Партии справедливости и развития (ПСР) в Сакарье, он напомнил, что сирийские города входили в состав Османской империи, и если бы условия были другими, то "весьма вероятно, что города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск и Ракка, просто стали бы нашими провинциями, как Антеп, Хатай и Урфа".

США не сдадут Турции курдов в Сирии, чтобы поддержать Израиль
Между этими высказываниями Эрдоган имел в Анкаре встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеным. И по курдскому вопросу договориться не удалось - протурецкие боевики продолжили наступление на курдские силы, поддерживаемые американцами. Блинкен заявил в четверг, что курдские формирования сыграли "критически важную роль" в предотвращении возрождения джихадистов в Сирии. Конечно, США не отдадут Турции сирийскую нефть и мотивированных курдских бойцов - на смерть.

Для вступающего в обязанности президента США Дональда Трампа главный вопрос - это безопасность Израиля, который будет отныне соседствовать с врагами из ХТШ*. И Трамп пригласил на свою инаугурацию курдских лидеров из Рожавы. Таким образом, Эрдогану предстоит или разгромить армию сирийских курдов или они усилятся, потому что такого посредника как Россия у Турции больше нет.

Анкара подала заявку на выход из санкционного списка США по "Газпромбанку". Если в Вашингтоне не согласятся, значит распад Сирии - это дело ближайших месяцев. Будет повторение раздела Сербии с образованием албанского псевдогосударства под предлогом остановить насилие.

Надо ли России бороться за Латакию?
Кроме образования новой Сирии под эгидой ХТШ (или аннексии Турцией) и признания Западом Рожавы, Израиль аннексирует Кунтейру и Сувейду. Сейчас идет торг с Эрдоганом о претензиях России на Латакию и Тартус, как аналога части Ливии под управлением Халифы Хафтара. Возможно, договорятся, но так как Эрдогану верить нельзя, то параллельно надо искать варианты переноса российской военной базы. Почему бы не попробовать договориться с Египтом, ведь там военные доказали свою стабильность, а РФ могла бы частично списать часть долга за АЭС "Эль-Дабаа" на 25 млрд долл.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

Уточнения
Рожа́ва (Сири́йский) Курдиста́н"; официально - Автоно́мная администра́ция се́верной и восто́чной Си́рии) - де-факто независимая, самопровозглашенная конфедеративная автономия курдов на севере и северо-востоке Сирии.

Редже́п Тайи́п Эрдога́н - турецкий государственный и политический деятель, действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года. Основатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Грузин по происхождению.

Си́рия - государство на Ближнем Востоке. Граничит с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на западе.

Источник - pravda.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734249360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили Закон, касающийся Государственной образовательной накопительной системы "Келешек"
- Спикер Сената встретился с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России
- Спикер Мажилиса встретился с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Москве
- Кадровые перестановки
- Казахстан и Иордания нарастят экономическое сотрудничество
- В Кызылорде стартовал республиканский семинар, посвященный программе "Ауыл аманаты"
- Канат Бозумбаев проверил готовность Атырауской области к предстоящим паводкам
- Завершено расследование в отношении судьи Межрайонного суда по уголовным делам г.Шымкент
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  