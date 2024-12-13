В боях на Донбассе погибли 2 украинских чемпиона мира и подполковник штаба НАТО в Европе Кент Миллер

11:58 15.12.2024

Военкор Поддубный сообщил о ликвидации начальника разведки 25-й бригады ВСУ Дупешко в зоне СВО



Tекст: Вера Басилая



Глава разведки 25-й бригады ВСУ Николай Дупешко был уничтожен российским БПЛА на Покровском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации высокопоставленного командира ВСУ в зоне специальной военной операции. Речь идет о начальнике разведки 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины майоре Николае Дупешко.



Поддубный сообщил, что Дупешко был уничтожен в результате удара российского беспилотного летательного аппарата на Покровском направлении. По словам военкора, Дупешко был участником программы переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии.



Ранее военкоры сообщали, что подполковник штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о смерти которого сообщили в Канаде, возможно, погиб после ударов ФАБ-1500 в районе Сум.



До этого украинские власти сообщили, что чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец, которые воевали против России в составе вооруженных сил Украины, погибли.