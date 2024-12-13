Что не так с новым законом о мигрантах, который обрадовал всех

12:20 15.12.2024 "Как провернуть этот фарш обратно?"



Юлия Банишевская



Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка - закон об этом принят 11 декабря Госдумой. Новшество, безусловно, революционное. Но легче от этого русским школам если и станет, то нескоро. Что не так с новым законом о мигрантах, читайте в материале Царьграда.



Случилось то, о чем русские школы молили уже давно: закрылись двери для детей мигрантов, которые не говорят по-русски. Если в классе есть хотя бы пара-тройка таких учеников, это автоматически означает, что отставать по программе будут все. Потому что учитель тратит время на объяснение материала "непонимашкам", а на остальных его остается в обрез. Дошло до того, что в некоторых школах директора стали предлагать учителям и русским детям учить узбекский, чтобы "войти в положение мигрантов".



Учите русский!



Конец этому абсурду 11 декабря положила Госдума: депутаты единогласно приняли закон о запрете приема в школу детей мигрантов без знания русского языка. Но не обошлось без казуса. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поспешил выложить результаты голосования, в которых значился один голос против. Его ожидаемо приписали Константину Затулину, который значится "специальным представителем Госдумы по вопросам миграции" (некоторые, впрочем, шутят, что он не "спецпредставитель Думы", а "полпред мигрантов" в самой Госдуме). Впрочем, в каждой шутке есть только доля шутки: о том, чьи интересы он там представляет, подробно можно почитать в специальном расследовании "Первого русского".



Однако оказалось, что против не выступил открыто вообще никто, а тот голос по ошибке зачли от Олега Нилова, который, наоборот, активно выступал в поддержку законопроекта. Возмущенный депутат потребовал учесть его голос правильно. В итоге закон был принят единогласно - при ряде депутатов, которые не нажимали кнопки. Их молчание было весьма красноречивым.



Спикер Госдумы поспешил выложить результаты голосования - и ошибся: за закон о новых ограничения для мигрантов депутаты проголосовали единогласно//Скриншот поста из ТГ-канала Вячеслава Володина



Тот же Затулин, скажем, пытался протащить поправку о дополнительной подготовке детей мигрантов, чтобы после обучения и повторной сдачи теста по русскому они все-таки смогли попасть в школу. Мотивировал "спецпредставитель" это тем, что если не пустить их за парту, то учить их будет улица. Но "пловообразующая" поправка не прошла. Наконец-то парламент делает то, чего требует народ: сменить заискивающую позицию перед мигрантами и вместо пряника достать кнут.



Увещевания о том, что нужно быть подобрее к детям мигрантов, чтобы они не кошмарили русских школьников, больше не работают. Потому что в школах они тоже создают этнические ОПГ и избивают сверстников. Один из последних случаев произошел в Калуге, где 15-летний уроженец Таджикистана избил одноклассника в школьном туалете и заставил его после этого извиняться. Причиной жестокой расправы, в результате которой мальчик лишился зубов, послужило то, что он отказался пересесть за другую парту…



За инициативу не голосовали 43 депутата, часть из которых на момент принятия решения были в зале, но предпочли отмолчаться



"Нам их некуда девать"



О том, как живется русским школьникам в классах с мигрантами, Царьграду рассказала жительница подмосковного города Лосино-Петровский с населением 29 тысяч человек. Мария - мама двух школьников, ее дочь попала в первый класс, где из 29 детей сразу 8 не имеют гражданства России и еще шестеро - граждане, но тоже не знают русского языка. Из-за мигрантов в школе была вторая смена - вместо 900 человек по факту учились 1300. Успеваемость падала: мигрантам автоматом ставили тройки, только бы не падал рейтинг школы. Остальным оценки тоже приходилось "рисовать".



Мария возмущается:



Вы представляете, какая успеваемость была в нашем классе? В рабочих тетрадях - безобразие, учителя плакали. Мой ребенок дома спрашивал: "Мама, почему девочки в платочках и почему они со мной не разговаривают и не хотят дружить?". А учителя говорили: "Молчат, и слава Богу! Они хотя бы не срывают урок".



Но если девочки просто молчали, то мальчики распускали руки: во втором (!) классе дочь Марии подверглась домогательствам от одноклассника-мигранта. На уроках ИЗО эти дети отказывались делать рисунки к православным праздникам, а их родители однажды потребовали заменить в школьном меню свинину на курицу.



Это стало последней каплей, и Мария с боем через Минобразования перевела дочь через полтора года мучений в другую школу, где пришлось целый год догонять программу. Причем местный отдел образования не хотел переводить ребенка. Обеспокоенной матери говорили:



Да что ж вам не нравится?! Все нормально! Это ведь тоже дети, чужих детей не бывает. Нам их некуда девать - дети обязаны учиться.



А то, что при этом нарушаются права остальных учеников на получение качественного образования и на нормальную окружающую среду, никого не волновало.



Точка невозврата пройдена



Но теперь, с принятием нового закона многое должно измениться. Действовать он будет с нового учебного года. Однако одна из проблем так и осталась нерешенной: что делать с теми детьми мигрантов, кто уже учится в русских школах? Недавнее исследование показало, что у 23% учеников-иностранцев есть трудности в обучении, а почти 18% не знают русского языка.



То есть 41% учеников по факту тормозят все обучение. И ладно бы, если эти "тормоза" распределялись по всем учебным заведениям равномерно. Только, например, в Новосибирске есть несколько школ, в которых почти 90% обучающихся - это дети мигрантов. И такие этнические анклавы есть в Челябинске, Екатеринбурге, Подмосковье, и это не только всем известные Котельники.



При этом закон не имеет обратной силы, то есть не касается "мигрантят", которые уже учатся в школах. Их никто тестировать не будет и не выгонит, то есть нагрузка на учителей в ближайшее время не снизится. Один из соавторов принятого закона депутат Госдумы Михаил Матвеев так прокомментировал ситуацию:



Вообще, это ужасно. Как "провернуть этот фарш обратно"?



Напомним, на необходимость навести порядок в школах с учениками-мигрантами дважды указывал президент Владимир Путин. Сначала в 2021-м, когда он привел в качестве плохого примера Францию, где французы забирают детей из школ с засильем мигрантов. Но поручение главы государства исполнено не было. И в прошлом году оно прозвучало повторно - и наконец законодатели отреагировали. Закон "мариновался" в стенах парламента три года. С такой скоростью реагирования мы упустим все, что еще не пущено…



Я боюсь, что точку невозврата в определенных территориях мы уже прошли. Я не знаю, как убрать детей из школ, которые уже переполнены. Как отобрать жилье, скупленное мигрантами в разных городах. Это проблема массового переселения народов. И, глядя на то, что произошло в Сирии, мы видим, что эта масса мигрантов может быть в любой момент использована для дестабилизации обстановки,

- заявил в беседе с "Первым русским" Михаил Матвеев.



Диаспоры экономят деньги



Тем не менее эксперт считает принятие закона большим шагом вперед. Еще два года назад никто не предполагал, что такое возможно. Да и сейчас, в ходе чтений, в кулуарах творилось невероятное. По словам Матвеева, к депутатам подходили прямо в зале заседаний лоббисты и пытались повлиять на голосование. Есть мнение, что "удочка" была заброшена и в правительство, чтобы получить отрицательный отзыв на законопроект.



Мощнейшее давление связано с тем, что, по подсчетам экономистов, наше государство тратит сейчас около 100 млрд рублей на обучение в наших школах 160 тысяч иностранных детей и еще 60 тысяч - в детских садах.



Это деньги, которые экономят диаспоры. За счет высвобождающихся средств у них появляются финансовые возможности для подкупа политиков, депутатов, правоохранителей, чиновников, журналистов, которые гонят нам туфту о том, что мы без мигрантов никак не можем обойтись. И тем самым мы теряем целые города, которые превращаются в анклавы,

- подчеркнул Матвеев.



Гарантий нет, но вы держитесь!



Закон о запрете приема детей мигрантов в школу без знания русского языка принят в достаточно жестком формате: если ребенок не пройдет тесты, он в школу не зачислится. Точка. При этом на регионы не возлагается никакой обязанности решать эту проблему - устраивать обучающие курсы для неграмотных иностранцев школы не заставят.



Кроме того, прежде чем зачислить ребенка, в обязательном порядке будут проверять не только его навыки коммуникации, но и законность нахождения в России его семьи. Если грамотно наладить взаимодействие школ и правоохранителей, то можно будет хорошенько проредить ряды нелегалов. Тем более что полицию наделили возможностью высылки мигрантов из стран без санкции суда.



Победа здравого смысла? Безусловно. Но где гарантия, что сертификат о знании языка для оформления в школу нельзя будет купить? Так же как и остальные документы? Ведь ими уже сейчас повсеместно торгуют для взрослых, а мигранты этим исправно пользуются.



Народ требует запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи



Поэтому хотя народ и принял новый закон с воодушевлением, но звучат призывы к Госдуме не останавливаться на достигнутом. Люди требуют проверить законность уже выданных иностранцам паспортов, выдворить всех нелегалов, усложнить правила получения гражданства, перейти на целевой набор иностранных рабочих и запретить мигрантам привозить в Россию семьи.



Что с того?



"Школьный" закон, безусловно, революционный, но одновременно это и огромное окно возможностей для коррупции. А главное, остается непонятным, что делать с теми, кто уже заполонил русские школы. Кто и за чей счет будет учить их русскому, если для них он иностранный? Лоббисты сейчас проиграли, но сделают все, чтобы эта обязанность легла на бюджет.



С начала года Госдума приняла по инициативе депутатов 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией. Но наиважнейшие шаги до сих пор откладываются. Чтобы в русских школах не было проблем с иностранными учениками, трудовым мигрантам нужно запретить привозить семьи, а также перестать раздавать гражданство всем подряд и ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья. Думай, Дума! Источник - Царьград

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