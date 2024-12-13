 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан. Тяжелоатлет Руслан Нурудинов обновил мировой рекорд и стал трехкратным чемпионом мира
12:27 15.12.2024

Узбекистанский тяжелоатлет Руслан Нурудинов стал трехкратным чемпионом мира, обновив собственный мировой рекорд. Он стал одним из самых возрастных тяжелоатлетов, когда-либо побивших мировой рекорд. Теперь 33-летний спортсмен может пересмотреть свое решение о завершении карьеры.

Тяжелоатлет из Узбекистана Руслан Нурудинов стал трехкратным чемпионом мира, обновив собственный мировой рекорд в 241 кг, который он установил в апреле 2021 года.



Как пишет Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), Руслан Нурудинов заставил зрителей встать на ноги на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Бахрейне, став одним из самых возрастных тяжелоатлетов, когда-либо побивших мировой рекорд.

Олимпийский чемпион в весовой категории до 105 кг 2016 года, выиграл соревнование в категории до 109 кг с отрывом в 20 кг, улучшив собственный мировой рекорд в толчке.

Он занял пятое место в рывке с результатом 182 кг, но ему удалось обойти соперников в программе толчка и обеспечить себе победу за две попытки до конца. Сначала узбекистанец поднял 230 кг в толчке, чтобы разогреться перед решающим подходом, и 242 кг, чтобы побить свой же мировой рекорд в толчке, установленный три с половиной года назад.

"Я поднимал 240 кг, но с тех пор ни разу не смог взять 242 кг даже на тренировках", - сказал Нурудинов, который теперь стоит перед важным решением.

На своем последнем соревновании в феврале Нурудинов отказался от финальной попытки после того, как с трудом набрал 382 кг и выиграл свой пятый титул чемпиона Азии на родине. Перед церемонией награждения он лежал на льду, чтобы облегчить боль в спине.

"Это было болезненно, мое тело больше не справляется", - сказал он тогда, пообещав завершить карьеру в Бахрейне. "Мне 32 года, у меня травма спины, и я чувствую возраст. Я продолжу карьеру до чемпионата мира и постараюсь закончить с медалью".

руслан нурудинов, тяжелая атлетика

Но он сделал больше. Нурудинов улучшил февральский результат на 42 кг (182+242=424), затем остался на помосте, чтобы отпраздновать успех, пока зрители восторженно аплодировали.

Лю Сяоцзюнь, олимпийский чемпион из Китая, установил мировой рекорд в возрасте 35 лет в этом столетии. Советский тяжелоатлет Василий Алексеев сделал это в 35 лет в 1970-х, а американец Норберт Шемански - в 37 лет в 1960-х. В IWF спросили Нурудинова, планирует ли он остаться в спорте, чтобы повторить их достижения.

"Я действительно не знаю, сейчас не могу сказать, но, возможно, я продолжу", - сказал он. "Моя подготовка к этому соревнованию была лучшей за последние три года. Без травм, очень хорошие тренировки".

Дадаш Дадашбейли из Азербайджана занял второе место с общим результатом 404 кг (183+221), а Мехди Карами из Ирана забрал "бронзу" с результатом 400 кг (183+217).

Источник - Газета.uz
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