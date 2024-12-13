Узбекистан. Тяжелоатлет Руслан Нурудинов обновил мировой рекорд и стал трехкратным чемпионом мира

12:27 15.12.2024

Узбекистанский тяжелоатлет Руслан Нурудинов стал трехкратным чемпионом мира, обновив собственный мировой рекорд. Он стал одним из самых возрастных тяжелоатлетов, когда-либо побивших мировой рекорд. Теперь 33-летний спортсмен может пересмотреть свое решение о завершении карьеры.



Тяжелоатлет из Узбекистана Руслан Нурудинов стал трехкратным чемпионом мира, обновив собственный мировой рекорд в 241 кг, который он установил в апреле 2021 года.



