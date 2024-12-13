Узбекистан. Боксер Муроджон Ахмадалиев нокаутировал Эспиносу и завоевал временный чемпионский титул WBA

12:34 15.12.2024

Боксер из Узбекистана Муроджон Ахмадалиев завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде над Рикардо Эспиносой. После боя он бросил вызов абсолютному чемпиону Наое Иноуэ (видео).



Профессиональный боксер из Узбекистана, бывший чемпион мира и обязательный претендент по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Муроджон Ахмадалиев (13−1, 10 КО) одержал очередную победу в первом полулегком весе.



