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|Узбекистан. Боксер Муроджон Ахмадалиев нокаутировал Эспиносу и завоевал временный чемпионский титул WBA
12:34 15.12.2024
Боксер из Узбекистана Муроджон Ахмадалиев завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBA, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде над Рикардо Эспиносой. После боя он бросил вызов абсолютному чемпиону Наое Иноуэ (видео).
Профессиональный боксер из Узбекистана, бывший чемпион мира и обязательный претендент по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Муроджон Ахмадалиев (13−1, 10 КО) одержал очередную победу в первом полулегком весе.
В ночь на 15 декабря в Монте-Карло (Монако) 30-летний узбекистанец победил 27-летнего мексиканца Рикардо Эспиносу Франко (30−5, 25 КО) и завоевал временный титул WBA.
Ахмадалиев с первых минут владел преимуществом в бою за счет точных контрударов и уже в третьем раунде ему удалось трижды отправить Эспиносу в нокдаун, вынудив рефери остановить поединок. Бой завершился техническим нокаутом.
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После боя уроженец Наманганской области заявил, что готов бросить вызов абсолютному чемпиону Наоя Иноуэ и призвал японского боксера выполнить свои обязательства по проведению обязательной защиты по версии WBA.
Иноуэ проведет защиту своих титулов 24 января против обязательного претендента по версии IBF Сэма Гудмана.
Наоя Иноуэ (28−0, 25 КО) - действующий абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе и боксер, который сумел покорить четыре весовые категории и ни разу не проиграл. Японец владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Муроджон Ахмадалиев родился 2 ноября 1994 года в Наманганской области. В любительском боксе становился чемпионом Азии (2017), вице-чемпионом мира (2015) и бронзовым призером Олимпиады-2016. Первый объединенный чемпион мира из Узбекистана, завоевавший два титула (WBA и IBF) за рекордные 8 боев.
В апреле прошлого года 29-летний узбекистанец уступил свои пояса в первом полулегком весе по версиям WBA и IBF, проиграв раздельным решением судей филиппинскому боксеру Марлону Тапалесу (39−4, 20 КО). В декабре он завоевал статус обязательного претендента после нокаута в восьмом раунде мексиканца Кевина Гонсалеса (27−1−1, 14 КО).