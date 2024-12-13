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В Казахстане обновили Правила установки памятников
12:36 15.12.2024

И.о. министра культуры и информации приказом от 6 декабря 2024 года утвердил в новой редакции Правила установления сооружений монументального искусства, сообщает Zakon.kz.

В правилах под сооружениями монументального искусства понимают произведения монументального искусства (памятники, стелы, бюсты), устанавливаемые для увековечения памяти о выдающихся личностях, значимых исторических событиях.

Установление сооружений монументального искусства местными исполнительными органами осуществляется за счет местных бюджетных средств или иных источников, не запрещенных законодательством РК.

Установление сооружений приурочивают к юбилейным и памятным датам выдающихся личностей, значимых исторических событий.

Сооружение устанавливается не ранее пяти лет со дня смерти выдающейся личности, за исключением случаев проявления героизма и отваги, внесения особого значимого вклада в укрепление независимости государства и (или) совершения значимого исторического события.

Сооружение устанавливается в местах общего пользования, находящихся в государственной собственности.

При этом в одном населенном пункте одной выдающейся личности или значимому историческому событию устанавливается не более одного сооружения.

Работа по сооружениям монументального искусства местными исполнительными органами ведется на плановой основе.

План формирует уполномоченный орган в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия на предстоящий календарный год до 1 декабря текущего года, предшествующего планируемому году.

Местные исполнительные органы представляют предложения о сооружении в уполномоченный орган в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому году.

Предложение местных исполнительных органов в план должно иметь финансовое подтверждение, решение об отводе земельного участка и протокол комиссии по охране памятников истории и культуры.

На сооружение, включенное в план в целях обеспечения высокого творческого исполнения, а также исключения коррупционных рисков, местный исполнительный орган объявляет республиканский творческий конкурс среди скульпторов на лучшие рабочие проекты сооружения.

Объявление о планируемом республиканском творческом конкурсе размещается в интернет-ресурсе местного исполнительного органа и в СМИ республиканского уровня с обязательным указанием даты начала и окончания приема рабочих проектов.

Республиканский творческий конкурс на лучшие рабочие проекты объявляется местными исполнительными органами на срок не менее месяца с подробным описанием его условий.

По завершении республиканского творческого конкурса поступившие на конкурс рабочие проекты сооружения вносятся на рассмотрение комиссии по охране памятников истории и культуры при местных исполнительных органах. Комиссия выбирает не менее трех работ.

Отобранные Комиссией по охране памятников истории и культуры лучшие рабочие проекты сооружения, направляют в уполномоченный орган в сопровождении следующих документов и материалов:

- сопроводительное письмо, содержащее информацию о финансировании установления сооружения;
- копия решения либо постановления местных исполнительных органов об отводе земельного участка для установления сооружения;
- не менее трех рабочих проектов сооружения в масштабе не менее 1:10;
- ситуационная схема расположения сооружения с указанием четырех направлений света;
- макет генерального плана сооружения в масштабе 1:500;
- пояснительная записка, содержащая информацию об архитектурно-художественном, композиционном решениях сооружения;
- протокол комиссии по охране памятников истории и культуры при местных исполнительных органах.

Для рассмотрения предложений местных исполнительных органов уполномоченный орган создает Комиссию по установлению сооружений монументального искусства.

Заседания Комиссии проводят не менее одного раза в три месяца. Решения принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если проголосовало большинство от общего количества членов Комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.

Заседания Комиссии проводится с применением аудио-, видеозаписи.

Рабочий проект сооружения рассматривается на качественное творческое исполнение, раскрытие портретного сходства и отражения исторического события.

С учетом представленных ситуационной схемы и макета генерального плана сооружения определяется правильное расположение сооружения.

По результатам заседания Комиссия выносит одно из следующих решений:

- одобрить рабочий проект сооружения;
- доработать рабочий проект сооружения.

Решение Комиссии оформляют протоколом и направляют в местные исполнительные органы, направившие предложение об установлении сооружения.

Одобренные Комиссией рабочие проекты сооружений выполняются в размере натуральной величины и устанавливаются местными исполнительными органами.

Доработанный рабочий проект сооружения местными исполнительными органами вносятся на повторное рассмотрение Комиссии при проведении ее следующего заседания.

Приказ вводится в действие с 23 декабря 2024 года.

Элина Черногрицкая

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734255360


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