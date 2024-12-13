Жизнь во благо народа. Памяти министра образования ТаджССР Рауфа Дадабаева

12:37 15.12.2024

Жизнь, достойная подражания. Посвящается 100-летию Рауфа Дадабаева



Видный государственный деятель, бывший министр народного просвещения Таджикской ССР, ветеран ВОВ до конца своих дней работал на благо республики.



Есть люди, которые оставляют яркий след в истории. Это творцы во всех сферах народного хозяйства, которые вносят созидательный вклад в развитие общества.



