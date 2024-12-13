|Жизнь во благо народа. Памяти министра образования ТаджССР Рауфа Дадабаева
12:37 15.12.2024
Жизнь, достойная подражания. Посвящается 100-летию Рауфа Дадабаева
Видный государственный деятель, бывший министр народного просвещения Таджикской ССР, ветеран ВОВ до конца своих дней работал на благо республики.
Есть люди, которые оставляют яркий след в истории. Это творцы во всех сферах народного хозяйства, которые вносят созидательный вклад в развитие общества.
К этой плеяде относится Рауф Дадабаев, участник Великой Отечественной войны (ВОВ), кавалер ордена Славы, Красного знамени и множества других государственных наград, отличник народного образования Таджикистана. 13 декабря ему бы исполнилось 100 лет.
В народе говорят: "Стать ученым не сложно, а быть настоящим Человеком очень трудно". Насколько точна эта поговорка трудно судить, но в ней заложен глубокий смысл. Но в отношении Дадабаева Рауфа Дадабаевича эта поговорка, очевидно, говорит о гармонии качеств настоящего человека, подлинного ученого, профессионального политика, прекрасного семьянина.
Начало пути
Видный партийный и государственный деятель Рауф Дадабаев родился 13 декабря 1924 года в селе Кистакуз (ныне Хистеварз) Худжандского района Ленинабадской области в семье бедного земледельца. В детства он остался сиротой, воспитывался в детском доме и получил начальное образование в родном селе.
Единственным родным человеком для Рауфа Дадабаева был его брат Каримджон Дадабаев, внесший отцовский вклад в его воспитание. После окончания средней школы он начинает трудовую деятельность простым рабочим на Консервном комбинате.
Благодаря своему трудолюбию, усердию и тяге к знаниям, Дадабаев пользовался уважением в коллективе.
1942-1947 гг. служил в рядах Красной армии и участвовал в сражениях на Степном, Воронежском, Украинском фронтах. Участие во многих страшных событиях войны закалили его. За отвагу и храбрость, проявленные на поле боя, и другие качества его включили в состав специальной разведывательной группы.
В качестве разведчика Рауф Дадабаев участвовал в знаменитых битвах под Курском, Орлом и взятии Днепра, в Яса-Кишиневском сражении, в освобождении таких городов, как Харьков, Белгород, Кривой Рог, Кировоград, а также активно участвовал в освобождении Молдавии, Болгарии и Румынии от фашизма.
После окончания войны и возвращения с фронта Рауфа Дадабаева направили на партийную работу. В 1947-1948 годах он был назначен инструктором партийного комитета города Чкалова (ныне г. Бустон).
Для получения высшего образования он поступает на историко-филологический факультет Таджикского госуниверситета им. В. И Ленина, который успешно оканчивает в 1953 году, и остается работать преподавателем на кафедре Истории партии.
Учитывая его хорошие знания и организаторские способности, руководство Компартии Таджикистана рекомендовала его в Академию общественных наук при ЦК КПСС.
С 1959 по 1962 год он учился в Москве, защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата исторических наук.
В 1962-1963 годах Рауф Дадабаев работал начальником управления высших и средних специальных учебных заведений Министерства Народного образования Таджикской ССР.
С 1963 по 1974 год по рекомендации ЦК партии был назначен начальником идеологического отдела ЦК Компартии.
Работая на этих ответственных должностях, он уделял серьезное внимание развитию науки, образования, культуры, СМИ и духовному воспитанию молодежи.
Он избирался членом ЦК Компартии Таджикистана на 15,16,17 и 18 съездах. Был народным депутатом Верховного Совета 6,7,8 и 9 созывов. Являлся автором многих научно-популярных работ, посвященных истории и культуре таджикского народа, о проблемах воспитания молодежи и являлся автором монографии "Таджикистан в условиях развитого социализма".
12 лет на должности министра образования
Рауф Дадабаев сделал очень многое для общеобразовательных школ республики и образования в целом.
В начале 1990-х годов он всецело был на стороне законной власти, внес вклад в стабилизацию общественно-политической ситуации. Он всегда стремился защищать интересы государства и конституционный строй.
Учитывая его широкий кругозор, умение разглядеть в людях рациональное и перспективное, правительство доверяет Рауфу Дадабаеву высокий пост министра образования республики.
Во время работы в качестве министра образования республики он способствует созданию новой концепции развития национальной школы, изданию новых учебников, методических пособий, при нем были разработаны инновационные образовательные программы.
К этой работе он привлекает лучших ученых и специалистов, придавая при этом большое значение вопросу подготовки молодых высококвалифицированных кадров, в которых нуждалась республика.
С 1992 года по предложению правительства он возглавил Совет ветеранов войны и труда республики. И до конца своей жизни вновь переизбирался на этот пост.
Ветераны войны и труда видели в нем лидера, человека, который мудрым и тактичным отношением мог затронуть сердце любого.
Он внес большой вклад в повышение уровня жизни участников войны, ветеранов труда, в патриотическое воспитание молодого поколения и в развитие национального самосознания в обществе.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в знак признательности личности и самоотверженных заслуг Рауфа Дадабаева в сфере общественного, государственного и народного образования во время празднования его 75-летия сказал:
"Вы начали свою почетную педагогическую деятельность с рядового учителя и дошли до уровня министра образования Республики Таджикистан. За 12 лет, что вы возглавляли министерство, сфера образования значительно расширилась и достигла высокого уровня развития. Сегодня, будучи председателем Совета ветеранов войны и труда, вы продолжаете вносить весомый вклад в военно-патриотическое воспитание учащихся общеобразовательных школ, вузов, колледжей, лицеев, центров профессионально-технического обучения".
Память бессмертна
Рауф Дадабаев активно участвовал в общественно-политической жизни независимого Таджикистана. Будучи членом Центрального совета Движения национального единства и возрождения Таджикистана, он способствовал объединению различных слоев общества, пропаганде идей мира, единства и воспитания молодого поколения в духе национального самосознания и гордости.
За боевые и трудовые заслуги Рауф Дадабаев был награжден орденом Воинской чести 3 степени, орденом Славы, орденом Дружбы, орденом Великой Отечественной войны, двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами Знака почета, медалью Дружбы народной республики Монголии и другими правительственными наградами и почетными грамотами.
Сегодня, отмечая 100-летие Рауфа Дадабаева, мы можем сказать, что этот прославленный человек, посвятивший всю свою жизнь развитию образования и процветания страны, навсегда останется в сердцах и мыслях его детей, коллег и друзей.
После смерти близкого человека всегда возникает естественное желание сохранить память о нем. Мы ставим памятные знаки на могиле своих отцов и близких, сохраняем фотографии, бумаги, документы, издаем книги, но самое главное это то, что осталось внутри, моменты, проведенные с этим человеком, которые радуют душу.
До тех пор, пока память о человеке жива, он бессмертен. Память о человеке, которого мы любили, не меркнет с годами, его мудрость навсегда останется с нами.