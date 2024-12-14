Как в Германии хоронят концерн Volkswagen (видео)

12:55 15.12.2024

Volkswagen - все. "Похороны" концерна прошли в немецком Вольфсбурге, где находится штаб-квартира автомобильного гиганта, сообщает @radio_sputnik



Ранее стало известно, что Volkswagen закроет не менее трех заводов в Германии на фоне удорожания производства (успешного замещения российского газа), а сокращение затронет десятки тысяч рабочих мест.



