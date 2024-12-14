В Керченском проливе столкнулись и тонут два небольших российских танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239"

14:54 15.12.2024

Алина Гостева



Названа одна из версий крушения двух танкеров с нефтью в Керченском проливе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах морского поиска и спасения.



По словам собеседника агентства, причиной произошедшей аварии могли стать неправильные действия экипажа судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в сложных метеоусловиях. На момент инцидента на море наблюдался сильный шторм.



"По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном", - заявил источник.



В то же время среди версий крушения будет рассматриваться избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров, которые были построены в 1980 и 1984 году. "Изначально они проектировались как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях. Шторм мог оказать избыточную нагрузку, и корпуса могли не выдержать", - отметил инсайдер.



Ранее стало известно о 13 спасенных моряках с терпящих бедствие в Керченском проливе танкеров.



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В Керченском проливе, в нескольких километрах от берега, заметили два тонущих судна - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Известно, что на палубах уже около четырех часов находятся ожидающие помощи люди.



Сначала появилась информация о терпящем бедствие судне "Волгонефть-212", которое перевозило свыше четырех тысяч тонн мазута. Спустя час сообщили о тонущем танкере "Волгонефть-239".



Мощные волны пробили оба судна примерно в восьми километрах от берега. В данный момент на месте крушения организована спасительная операция. К танкерам направили спасательный катер. Согласно предварительным сведениям, на борту каждого судна находятся по 13 человек экипажа.



Кадр: Telegram-канал Mash



На помощь экипажам тонущих танкеров вылетел вертолет МЧС

Вертолет Ми-8 МЧС России был отправлен на помощь находящимся на тонущих танкерах людям.



Изначально спасатели получили сигнал бедствия от экипажа танкера "Волгонефть-212". Кроме того, из керченской бухты Камыш-Бурун к терпящим бедствие судам направили буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра.



Ми-8 МЧС России со спасателями "Крым-Спас" вылетел на место



представители МЧС России

К настоящему моменту с терпящих бедствие танкеров спасли восемь человек. Никто из спасенных и оставшихся на борту членов экипажа не пострадал.



Предварительной причиной крушения танкеров назвали шторм

Предварительной причиной крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" назвали шторм. Волны пробили корпуса обоих судов, после чего из-за возникшей трещины оба танкера фактически развалились на две части.