МЕРКОСУР раздора. Торговое соглашение со странами Южной Америки грозит расколоть ЕС, - Николай Петров

15:12 15.12.2024 12.12.2024



На состоявшейся недавно в Париже церемонии открытия после ремонта собора Нотр-Дам все с удивлением заметили, что на нем блистала своим отсутствием глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайнен. Хотя по неписаному протоколу она обязательно должна была быть участником этой тусовки западного бомонда, которую посетил даже избранный президент США Дональд Трамп. Так почему же эта дама, "приятная во всех отношениях", как ее называют в СМИ, не приехала в Париж?



А потому, что сегодня она, как оказалось, далеко не всем в Европе приятна. Урсулу в Париж, конечно, приглашали, но в последний момент она сама эту поездку отменила, опасаясь, что ее там встретят далеко не дружелюбно. Все дело в том, что незадолго до церемонии по поводу открытия собора, фон дер Лайен побывала в Южной Америке, где подписала соглашение о создании зоны свободной торговли ЕС-МЕРКОСУР, с торгово-экономическим объединением южноамериканских государств – крупнейшей в мире такой зоны с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки, против которого решительно возражает Франция и ряд других стран Евросоюза.



урсула 1.jpgОднако у чиновников в Брюсселе на этот счет иное мнение. "Это соглашение – победа для Европы... Это соглашение будет взаимовыгодным для наших 700 миллионов потребителей", – сказала Урсула фон дер Лайнен, выступая на пресс-конференции в уругвайской столице, где проходила церемония его подписания.



Факт завершения переговоров подтвердил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. "Спустя более двух десятилетий мы завершили переговоры по соглашению между МЕРКОСУР и ЕС", – написал он в соцсети X.



Как известно, МЕРКОСУР объединяет свыше 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП стран Южной Америки. Обсуждение соглашения о сотрудничестве между ним и Европейским Союзом ведется с 1999 года. До последнего момента пресс-служба ЕК не анонсировала подписания каких-либо документов. Теперь подписанное главой Еврокомиссии соглашение ждет ратификации странами ЕС и поддержки в Европарламенте. И чем все это закончится, пока трудно сказать.



В Европе против этого соглашения уже начались бурные протесты сельскохозяйственных производителей. Во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии местные фермеры опасаются, что в результате его заключения Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.



Это может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.



Дрязги в ЕС вокруг соглашения с МЕРКОСУР уже достигли такого уровня, что в охваченной сейчас политической смутой в связи с недавней отставкой правительства Франции ими тут же воспользовались политические противники президента Эммануэля Макрона, чтобы в очередной раз обвинить его в том, что он не в состоянии защитить национальные интересы своей страны за рубежом.



С резкой критикой подписанного фон дер Лайнен соглашения выступила лидер оппозиционной партии "Национальное объединение" и соперник Макрона за пост президента Марин Ле Пен.



"Она так поступает, – заявила Ле Пен в интервью газете Figaro, имея в виду Урсулу фон дер Лайнен, – потому, что ей наплевать на волю Франции. Несколько дней назад наш парламент проголосовал против заключения этого соглашения. Но руководство нашей страны дало Европейскому союзу мандат на ведение переговоров, и поэтому госпожа фон дер Ляйен считает, что теперь она может делать все, что хочет. Я не услышала решительного протеста со стороны президента, потому что госпожа фон дер Ляйен была приглашена на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери, и для нее была раскатана красная дорожка. С точки зрения символов это ужасно", – с возмущением констатировала Ле Пен.



Соглашение ЕС – МЕРКОСУР прокладывает путь к соглашению о свободной торговле между Европейским Союзом и Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, что будет иметь катастрофические последствия для аграрного сектора Евросоюза, считает сельскохозяйственная профсоюзная организация COPA-COGECA.



В частности, страны МЕРКОСУР уже являются экспортерами агропродовольственной продукции в страны-члены Европейского Союза, при этом 86% европейского импорта приходится на говядину и 70% на мясо птицы. Поэтому, по мнению представителей COPA-COGECA, отмена тарифов не является необходимой для увеличения торговли с Европейским Союзом, поскольку Европейский Союз экспортирует очень мало производимой им говядины.



Кроме того, импорт из стран МЕРКОСУР не соответствует высоким стандартам качества и экологии Европейского Союза, и существуют опасения по поводу безопасности пищевых продуктов, поскольку в той же Аргентине циркулирует мясо клонированных животных. В конечном итоге аграрный сектор потеряет 7 миллиардов евро.



Но что бы избежать нападок глава Еврокомиссии и не приехала в Париж, где ей красная дорожка не помогла бы защититься от коллег по ЕС, возмущенных подписанным ею соглашением.



По данным СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии прекратить раунд переговоров с МЕРКОСУР по заключению торгового соглашения, поскольку европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, настроены к нему крайне отрицательно.



Критики спорного соглашения утверждают, что его реализация негативно отразится на окружающей среде, о необходимости сохранения которой так много говорила та же Фон дер Ляйен в первый срок на посту главы Еврокомиссии. В частности, экоактивисты пророчат неминуемое ускорение в ближайшем будущем вырубки лесов Амазонии и увеличение выбросов парниковых газов, что усугубит климатический кризис. Однако если некоторые страны ЕС и, прежде всего Франция, против соглашения с МЕРКОСУР решительно возражают, другие страны ЕС, напротив, относятся к этому к этому соглашению одобрительно.



"Гражданской войной" в Европе назвал бурную полемику в ЕС вокруг соглашения с МЕРКОСУР греческий информационный портал Pronews. "Гражданская война", – пишет он, – вспыхнула в Брюсселе по поводу соглашения ЕС о свободной торговле со странами МЕРКОСУР, в число которых входят Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай и, наконец, Боливия, присоединившаяся к блоку в 2024 году. Несколько дней назад к этой войне присоединилась Франция, выступающая против заключения соглашения, Польша, а Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Австрия, страны с сильными сельскохозяйственными интересами, также выражают свои возражения.



Италия находится в режиме ожидания, в то время как Германия и Испания возглавляют блок из одиннадцати стран-членов ЕС, которые отчаянно хотят заключения соглашения о свободной торговле ЕС-МЕРКОСУР.



Фактически, Германия через канцлера Олафа Шольца в кулуарах недавней встречи "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро объявила, что соглашение ЕС-МЕРКОСУР должно быть реализовано. Двусторонний товарооборот Германии и МЕРКОСУР в 2022 году вырос до 24 миллиардов долларов из 120 миллиардов евро общего объема двусторонней торговли ЕС-МЕРКОСУР.



По данным Еврокомиссии, ЕС уже сейчас является вторым по величине торговым партнером МЕРКОСУР после Китая, обогнав США. На долю ЕС приходилось 16,9% общего объема торговли МЕРКОСУР в 2023 году, при этом МЕРКОСУР стал десятым по величине торговым партнером ЕС.



В 2023 году экспорт ЕС в тогдашние четыре страны МЕРКОСУР составил 55,7 млрд евро, а экспорт стран МЕРКОСУР в ЕС составил 53,7 млрд евро.



Таким образом, конкуренция между ЕС и Китаем за большой рынок стран МЕРКОСУР сейчас накалена до предела. Тем более, что к 2023 году общий объем двусторонней торговли ЕС со всеми странами МЕРКОСУР составил 109,4 миллиарда долларов, в том же году объем двусторонней торговли между Китаем и Бразилией достиг 157,6 миллиардов долларов.



Анализируя ситуацию, эксперты предсказывают, что расширение зоны свободной торговли вызовет новые масштабные протесты среди европейских фермеров, которые опасаются вытеснения своей продукции из-за более дешевого импорта из Южной Америки. Это может сделать агропромышленный комплекс ЕС неконкурентоспособным, что приведет к закрытию предприятий и дестабилизации ситуации в регионе, пишет портал Ir-press.ru.



Кроме того, отмечает издание, соглашение по МЕРКОСУР углубляет раскол в отношениях между Францией и Германией, где наблюдаются противоположные мнения относительно перспектив соглашения.



Проблема заключается не только в потенциальных разорениях европейских сельскохозяйственных производителей и протестах, но и в политическом кризисе, который одновременно переживают обе страны. В Германии кризис имеет экономическую и промышленную природу, в то время как во Франции он в основном связан с политической нестабильностью. Это отсутствие единства в Европе минусует возможность четкого руководства в ЕС – соглашение по МЕРКОСУР уже было утверждено без участия Эммануэля Макрона, который выступал против него, отмечает Ir-press.ru.



Словом, пока не понятно, чем завершаться эти нарастающие дрязги в Европе вокруг соглашения с МЕРКОСУР. Ясно пока одно, что политика бюрократов Брюсселя все чаще вступает в противоречие с национальными интересами отдельных стран ЕС. А их действия, когда они с этими интересами не желают считаться, ведут к тому, что ни о каком единстве в Евросоюзе говорить не приходится. Источник - Столетие.Ру

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