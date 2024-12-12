Московские археологи в 2024 году поставили рекорд. Раскопки на более чем 200 объектах оказались очень продуктивными

16:36 15.12.2024

12.12.2024



Елена Крапчатова

Мосгорнаследия Алексей Емельянов уверен, что 2025 год будет для столичных археологов не менее успешным, чем нынешний. Фото Романа Каширина

За 2024 год во время раскопок московские археологи нашли рекордное количество находок, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Специалисты действовали на более чем 200 объектах в разных частях города, но больше всего артефактов, как и ожидалось, дали работы в центральной, исторической части Москвы. Среди наиболее интересных предметов, обнаруженных специалистами, – перстень, который мог носить современник Юрия Долгорукого.



Археологические работы в Москве в нынешнем году проходили на более чем 200 площадках, которые расположены на Чижевском подворье, Ильинке, Большой Татарской и Яузской улицах, в Романовом, Обыденском, Электрическом и Крестовоздвиженском переулках, в Соймовском проезде. Общая площадь археологических работ составляла более 15 тыс. кв. м, что превышает площадь двух футбольных полей. "Рекордное количество находок было сделано в 2024 году – более 300 тыс. предметов, это почти на 90 тыс. больше, чем в 2023-м, – сообщил Алексей Емельянов. – Порядка 8 тыс. археологических находок были отреставрированы и готовятся к передаче в музейный фонд РФ". Летом специалисты обычно проделывают максимальный объем работ и в остальное время года проводят в основном камеральную (лабораторную) обработку находок – их описывают, сортируют и интерпретируют, а также консервируют и начинают реставрировать. Затем артефакты поступают на полноценную реставрацию и передаются в городские музеи. Как правило, найденные в столице артефакты направляются в Музей истории Москвы или в Исторический музей. Однако раскопки продолжаются и с наступлением холодов, поскольку в городе продолжается строительство, прокладка инженерных коммуникаций, а при подобных земляных работах обязательно присутствие специалистов-историков.



Напомним, в 2023 году в Москве было обнаружено более 211 тыс. археологических предметов (частей или обломков вещей и предметов), среди которых было 8900 индивидуальных находок (вещей или предметов в более или менее целом состоянии). За последние же пять лет в государственные музеи РФ московские археологи передали более 37 тыс. находок, причем более 3,5 тыс. в 2023 году. Археологические раскопки тогда проводились на 600 объектах, например, в Колпачном переулке, на Дербеневской улице, в Соймоновском проезде. Раскопки в столице РФ также ведутся только в присутствии профессиональных археологов, однако ежегодно к ним привлекаются 200–300 волонтеров и студентов, получающих профильное образование.



Один из наиболее интересных артефактов был найден в ходе раскопок на территории Чижевского подворья (угол Богоявленского переулка и Никольской улицы). "Это перстень из цветного металла XII века, – говорит Емельянов. – Вы только представьте, этот перстень мог носить какой-то москвич – современник Юрия Долгорукого!" Перстней, кстати, в нынешнем году было найдено несколько, но не таких старинных, как первый, главным образом изготовлены они были в XVII–XVIII веках. Чижевское подворье – один из немногих сохранившихся участков Китай-города с культурным слоем до шести метров – оказалось наиболее продуктивным для археологов.



Обнаруженные в нынешнем сезоне печные изразцы позволяют проследить развитие этого вида керамики от XVI до XIX века. Есть части красных печных изразцов XVI века, найденные на Яузской улице, рельефные многоцветные изразцы XVII века, обнаруженные в Обыденском переулке, лицевые муравленые изразцы начала XVIII века с Яузской улицы.



Традиционно московские археологи находят много посуды – в нынешнем году были обнаружено немало кувшинов, белоглиняная поливная кружка XVIII века, стеклянная бутылка-фляжка начала XIX века. На Чижевском подворье нашли сразу несколько железных ключей, изготовленных в XVII веке. Все эти находки позволяют специалистам лучше представить особенности повседневной жизни москвичей.



Были и загадочные образцы, например, резная костяная часть от какого-то инструмента или предмета, назначение которой пока неизвестно.



"За последние пять лет коллекции пополнили больше 47 тыс. предметов, найденных в Москве. Каждый из них – это пазл, который дополняет историческую картину", – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.



Археологи продолжат изыскания в следующем году. "Количество площадок в 2025 году не уменьшится, а значит, новые интересные находки обязательно будут", – говорит глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.



Отметим, что в нынешнем году открылась первая школа волонтера культурного наследия, созданная столичным Департаментом культурного наследия и ресурсным центром "Мосволонтер" при участии специалистов Государственного научно-исследовательского института реставрации. В ее программе – курсы для волонтеров-реставраторов и волонтеров-археологов. А на днях "Мосволонтер" выпустил бесплатный онлайн-курс по москвоведению, который будет интересен тем, кто интересуется историей столицы. В нем содержатся справочные материалы о культуре и достижениях мегаполиса, транспортной инфраструктуре и туристической отрасли. Онлайн-курс доступен на образовательной платформе "Мосволонтера" в разделе "Обучение".