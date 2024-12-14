"Сегодня Сирия, а завтра - Россия". Жители ЦА уже не скрывают своих планов, - "Царьград"

17:38 15.12.2024

"СЕГОДНЯ СИРИЯ, А ЗАВТРА - РОССИЯ": ЖИТЕЛИ СРЕДНЕЙ АЗИИ УЖЕ НЕ СКРЫВАЮТ СВОИХ ПЛАНОВ

Жители Средней Азии и силы, которые за ними стоят, уже не скрывают своих планов. Они открыто говорят: "Сегодня Сирия, а завтра - Россия". Пока лоббисты "незаменимых специалистов" готовят поблажки для приезжих, их соотечественники заглядываются на русские города.



Об этом Царьграду рассказал военный врач Юрий Евич, который трижды совершал командировки в Сирию. Он обратил внимание, что среди боевиков, которые свергли режим Башара Асада, было много выходцев из Средней Азии - таджиков, узбеков, туркменов, киргизов и так далее. Большинство из них присоединились к боевикам не из-за денег, а из-за идеологии.



И это очень удобный инструмент в руках западных спецслужб, которые финансируют сирийских боевиков. Теперь, когда Сирия лежит в руинах, террористов могут переключить на Россию. Проникнуть в нашу страну не составит большого труда. Джихадисты могут легко смешаться с согражданами-мигрантами, которые миллионами прибывают в нашу страну в поисках работы, а взятки традиционно помогут решить любой вопрос с документами.



Евич отметил, что еще десять лет назад выходцы из террористических группировок писали на стенах сирийских домов "Сегодня Сирия, а завтра - Россия". А сегодня, когда режим Асада пал, эта угроза стала еще более явной.



Их же кто-то туда привез, вооружил, неплохо обучил. И кто-то ими руководит. И кто же это? Конечно, наши "друзья" из НАТО, наши "партнеры", которым мы долго пытались угодить,



- отметил собеседник "Первого русского".



Он добавил, что мигранты и ваххабиты - это как граната и запал. По отдельности они не представляют большой угрозы, но вместе создают смертельную, взрывоопасную смесь. Разрушить Россию, как Сирию, они не смогут - слишком уж сильна власть в стране. Но неприятностей доставят массу.



Опасения тут возникают не на пустом месте. В новейшей истории России было как минимум два теракта, которые совершили выходцы из Средней Азии. Это взрыв в петербургском метро в 2017 году и расстрел людей в красногорском "Крокус Сити Холле" в 2024 году. Первый теракт совершил выходец из Киргизии, второй - четверо нелегалов из Таджикистана.



Власти против лоббистов

Массовая и практически неконтролируемая миграция - это старая проблема России, которая в полной мере проявила себя в последние несколько лет. Мигранты массово выводят из страны деньги, создают преступные анклавы, навязывают местным жителям свои порядки, а также распространяют ваххабитские идеи среди мусульманского населения.



В последние годы власти стали ужесточать миграционную политику и более внимательно следить за тем, кто въезжает в страну, однако им противостоит мигрантское лобби, прочно засевшее в ряде органов исполнительной и законодательной власти.



Так, например, накануне стало известно о разработке законопроекта, который позволит иностранным лицам финансировать диаспоры в России. Это существенно развяжет руки недружественным странам, которые используют миграцию как средство внутренней дестабилизации.



МОЖНО БУДЕТ ВСЕ. ЛОББИСТЫ ГОТОВЯТ ПРАЗДНИК ДЛЯ МИГРАНТОВ В РОССИИ

Известно, например, что Британия финансировала как минимум одну программу по переселению людей из беднейших стран Средней Азии в Россию. Учитывая, что Лондон на протяжении всей истории выступал главным врагом Москвы, становится понятно, что британцы занимались этим не из чувства альтруизма. Стоит также добавить, что терроризм всегда был сильной стороной западных (особенно британских) спецслужб. Считается, что первую атаку на Крымский мост организовала именно британская MI-6. Если они работали с украинцами, чтобы осуществить теракт в России, то никто не мешает им точно так же работать с выходцами из стран Средней Азии, вернувшимися из Сирии.