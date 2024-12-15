Путин в Москве встречался с экс-елбасы. О чем говорили - секрет

18:28 15.12.2024

Кремль сообщил о встрече Путина с Назарбаевым

15.12.24

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщила вечером 13 декабря пресс-служба Кремля.



Никаких подробностей встречи, кроме того, что она состоялась в Ново-Огареве, в сообщении не приводилось.



До этого Путин виделся с Назарбаевым в декабре 2023 года во время визита бывшего казахстанского лидера в российскую столицу. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда отмечал, что это была "абсолютно частная встреча".



Также Назарбаев встречался с Путиным в Москве в июне 2022 года. Тогда они обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами, пожелали друг другу крепкого здоровья и выразили уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов, сообщала пресс-служба Назарбаева. Кремль о встрече не сообщал.



В декабре 2021 года Назарбаев провел переговоры с Путиным перед неформальным саммитом СНГ в Санкт-Петербурге. "От имени Казахстана приедет наш президент Касым-Жомарт Токаев для решения всех вопросов. Но я как почетный [председатель], как самый опытный, как свидетель истории буду в этом участвовать. [Неформальный саммит] СНГ сейчас, да? Я один остался из тех, кто создавал СНГ – в Алма-Ате в 1991 году в декабре месяце, и я помню, как это случилось", - цитировала Назарбаева пресс-служба Кремля.



"Если честно, у меня такие встречи вызывают какую-то внутреннюю тревогу, - написал у себя в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Самат Нуртаза. - В голове сразу всплывает Петербургская встреча от декабря 2021 года, после которой случились "Кантарские события". Я убежден, что каждый человек должен заниматься своей непосредственной работой и соответствовать той позиции, которую он занимает в данный момент".



Депутат отметил, что бывшие президенты других республик не занимались политикой после ухода с поста. "Почему наш экс-глава не может угомониться? Зачем эти ежегодные полеты в Москву? А может это привычка? Многолетняя привычка времен СССР, когда надо было летать в Кремль за одобрением? Все-таки Нурсултан Абишевич - это человек советской номенклатуры, как ни крути … тем более летал бы он просто как турист, никто бы слова не сказал. А тут сразу с аэропорта и в Ново-Огорево, к ВВП (Владимиру Владимировичу Путину - прим.ред.). Тревожно как-то. Не хочется потрясений и волнений, если честно… В народе и без того всякие слухи ходят, а теперь после поездки в Москву, снова в обществе и даже в руководстве страны у некоторых могут быть всякие инсинуации, которые в свою очередь негативно отражаются на сплоченности и стабильности страны", - отметил депутат.