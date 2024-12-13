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Миграция в США бьет все рекорды, - Е.Мур
19:43 15.12.2024

13.12.2024,
Республиканцы этим недовольны и с нетерпением ждут Дональда Трампа
Мягкая политика администрации Джо Байдена привела к самому мощному потоку мигрантов в США за всю историю. Сейчас мигранты составляют 15,2% от общего населения страны. Как выяснила газета The New York Times, последний раз такое высокое значение фиксировалось в 1890 году. Многие американцы недовольны ситуацией и поэтому проголосовали на выборах за Дональда Трампа, обещавшего массовые депортации. В то время как власти республиканских штатов готовы исполнять любые решения следующей администрации, демократы обещают сопротивление.

Поток мигрантов за годы администрации Джо Байдена превзошел великую волну иммиграции конца XIX - начала XX веков. Это следует из анализа правительственных данных, проведенного газетой The New York Times.

В 2021–2023 годах ежегодная чистая миграция (число людей, приезжающих в страну, за вычетом числа уезжающих) в среднем составляла 2,4 млн человек. Общая чистая миграция за время администрации Джо Байдена, вероятно, превышает 8 млн человек, добавляет издание.

Для сравнения: в 1850-х годах чистая миграция составляла +190 тыс. человек в год. Если брать процентное соотношение с общей численностью населения США, то это значительно меньше нынешних показателей.

Цифры в анализе включают как легальную, так и нелегальную иммиграцию.

Как утверждает The New York Times со ссылкой на отчет Goldman Sachs, основанный на правительственных данных, около 60% иммигрантов, приехавших в страну с 2021 года, сделали это без легального разрешения властей.

Совокупный рост легальной и нелегальной иммиграции привел к тому, что доля населения США, родившегося в другой стране, достигла нового максимума - 15,2% в 2023 году по сравнению с 13,6% в 2020-м. Предыдущий максимум составлял 14,8%, это было в 1890 году.

Причина такого резкого скачка показателей - иммиграционная политика 46-го президента в течение первых трех лет его пребывания у власти. Новая администрация, недовольная жесткой политикой в рамках первого президентского срока Дональда Трампа, пообещала другой подход. "Мы - страна, которая говорит: "Если вы хотите бежать, бегите от угнетения, вы должны приехать (к нам.- "Ъ")"",- отмечал господин Байден во времена предвыборной кампании 2020 года.

После вступления в должность его администрация значительно смягчила правила предоставления убежища и другие иммиграционные нормы, упростив въезд в Соединенные Штаты.

Некоторые мигранты получили временный законный статус на период, пока их дела рассматриваются в иммиграционных судах. Другие остались без законного разрешения, но продолжали жить на территории страны.

Внешнеполитический фактор тоже сыграл роль. Беспорядки на Гаити, конфликт на Украине и ситуация в Венесуэле внесли вклад в поток беженцев в США. Это сопровождалось разрастанием сетей контрабандистов и мексиканских наркокартелей в США. Ситуация приобрела столь пугающий характер, что в июне текущего года администрация была вынуждена ужесточить контроль за границей. Число людей, пересекающих границу, резко сократилось, но этого оказалось мало. Мэры и губернаторы (причем иногда и демократы) продолжали жаловаться на нагрузку на инфраструктуру своих штатов. В Чикаго и других городах жители стали собираться на общественные встречи, чтобы высказать критику в адрес федеральных властей.

Как Дональд Трамп хочет подправить Конституцию
Для Дональда Трампа иммиграция стала ключевой темой в ходе предвыборной кампании. Так, он посещал штат Колорадо, где мафиозные структуры из Венесуэлы пытались взять под контроль комплексы апартаментов. А также критиковал власти Огайо, которые позволили заселить небольшой городок Спрингфилд десятками тысяч мигрантов. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал массовые депортации, отмену права на гражданство США по месту рождения, закрытие границ и серьезные ограничения в отношении крупнейших партнеров - Мексики и Канады, если они не разберутся с потоком мигрантов через свои границы.

В недавнем интервью NBC избранный президент заверил, что от своих планов отказываться не собирается. Дональд Трамп также намерен использовать армию США в полном объеме и в рамках закона для поддержки своих усилий по массовой депортации. Об этом он заявил в интервью журналу TIME, который назвал его человеком года. Войска он планирует использовать для выдворения рекордного числа нелегальных иммигрантов, прибывших ранее в США.

Когда же журналисты спросили его о законе, который в целом запрещает использовать армию для обеспечения правопорядка внутри страны, господин Трамп заявил: нелегальная иммиграция - это, по сути, вторжение, которое необходимо остановить.

"Я считаю это вторжением в нашу страну. Мы привлечем Национальную гвардию, и мы зайдем так далеко, как мне разрешено, в соответствии с законами нашей страны",- подчеркнул он.

Дональд Трамп уже объявил о выдвижении на пост так называемого царя границ (чиновника, ответственного, в частности, за границы США и депортацию нелегальных мигрантов) Тома Хомана. В первой администрации Дональда Трампа он был и. о. директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) и прославился жесткими мерами в отношении нелегалов. В частности, разделением родителей-нелегалов с их детьми.

Центр американской политики переместился в Мар-а-Лаго
Руководство штатов и городов неоднозначно воспринимает планы новой администрации. Так, сообщает Fox News, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обещает плотно работать с Томом Хоманом. "Мы не собираемся быть убежищем для тех, кто совершает повторные насильственные преступления против невинных мигрантов, иммигрантов и давних жителей Нью-Йорка,- заявил глава города после встречи.- Из того, что я услышал от нового главы ICE, следует, что у нас одинаковые устремления".

Однако мэр-демократ, готовый сотрудничать с будущими республиканскими властями,- это скорее исключение. Крупнейшие демократические штаты активно взаимодействуют с правозащитниками для того, чтобы препятствовать планам следующей администрации, сообщает ABC.

Генпрокурор Калифорнии Роб Бонта в интервью ABC News заявил, что там "думали о возможностях" препятствовать Дональду Трампу. Его коллега из штата Вашингтон Боб Фергюсон тоже пообещал противостоять запланированным жестким мерам "всеми имеющимися инструментами". Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер тоже пообещал слепо не следовать указаниям из центра. "Я открыт для диалога с ним... (Томом Хоманом.- "Ъ"). Но у него нет полномочий делать то, о чем он говорит",- заявил губернатор в четверг.

В свою очередь, господин Хоман не раз угрожал: "Если они (демократы и другие противники жестких мер.- "Ъ") будут нам мешать, если они будут укрывать нелегальных иммигрантов, я буду преследовать их по закону".

Екатерина Мур, Вашингтон

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734280980


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