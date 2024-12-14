 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 15.12.2024
20:55  Экс-россиянка Софья Самоделкина выиграла Чемпионат Казахстана по фигурному катанию
19:43  Миграция в США бьет все рекорды, - Е.Мур
18:28  Путин в Москве встречался с экс-елбасы. О чем говорили - секрет
17:38  "Сегодня Сирия, а завтра - Россия". Жители ЦА уже не скрывают своих планов, - "Царьград"
16:36  Московские археологи в 2024 году поставили рекорд. Раскопки на более чем 200 объектах оказались очень продуктивными
15:12  МЕРКОСУР раздора. Торговое соглашение со странами Южной Америки грозит расколоть ЕС, - Николай Петров
14:54  В Керченском проливе тонут два небольших российских танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239"

13:42  В Турецком Демре (близ Антальи) археологи обнаружили предполагаемую могилу Николая Чудотворца
12:55  Как в Германии хоронят концерн Volkswagen (видео)
12:37  Жизнь во благо народа. Памяти министра образования ТаджССР Рауфа Дадабаева
12:36  В Казахстане обновили Правила установки памятников
12:34  Узбекистан. Боксер Муроджон Ахмадалиев нокаутировал Эспиносу и завоевал временный чемпионский титул WBA
12:27  Узбекистан. Тяжелоатлет Руслан Нурудинов обновил мировой рекорд и стал трехкратным чемпионом мира
12:20  Что не так с новым законом о мигрантах, который обрадовал всех, - Юлия Банишевская
11:58  В боях на Донбассе погибли 2 украинских чемпиона мира и подполковник штаба НАТО в Европе Кент Миллер
11:51  Какие прото-государства могут появиться на руинах Сирии, - Роман Крецул
10:56  Эрдоган храбрится, но в растерянности. Придется воевать в Сирии с прокси США - курдами
10:49  Сирия. Американский спецназ занял покинутую рускими базу в Кобани
10:28  Станция назначения: Вашингтон забеспокоился из-за строительства АЭС в Узбекистане, - К.Логинова
10:00  От Донбасса до США. Чем займется "Национальный правозащитный комитет" России
03:24  Мир после падения Дамаска. Пространство пророчеств и прогнозов, - Владимир Овчинский
02:52  "Бешеный танец с саблями", или Западные демократические ценности в южнокорейском исполнении, - И.Ким
02:48  Америка спивается. За два десятилетия смертность американцев от алкоголя выросла более чем вдвое, - Игорь Веремеев
02:45  Конспирология миграции. Как сирийский конфликт угрожает внутренней безопасности России, - Андрей Офицеров
01:15  Власти Таджикистана введут должность бизнес-омбудсмена
01:00  Эвтаназия на марше: бедным и больным в странах Запада предлагают умереть, - О.Розанов
00:52  Парижская фортуна: грозит ли новому премьеру Франции скорая отставка, - Иван Дубровин
00:18  Старт выдачи узбекистанцам социальных карт перенесли на конец 2025 года
Суббота, 14.12.2024
20:01  В Москве убит украинскими агентами российский конструктор ракет Михаил Шатский
20:00  Ушел из жизни народный артист Узбекистана Тулкин Таджиев
19:43  "Хайфская семерка" и ядерный туз: на Ближнем Востоке "случиться может все что угодно"
19:38  Скончался ранее раненый на фронте украинский актер Кухарский
18:46  Южную Корею временно возглавил и.о.президента - премьер Хан Дак Су
18:35  "Армия татар и монголов". В Сирию возвращаются призраки далекого прошлого, - А.Шарапов
16:52  Эрдоган заявил о намерении присоединить территории Сирии к Турции - 5 городов, включая Дамаск и Алеппо
15:34  В Южной Корее парламент вынес импичмент президенту Юн Сок Елю
15:05  Президентом Грузии избран бывший футболист Михаил Кавелашвили
14:51  При свечах зато без российского газа: немцев готовят к длительным блэкаутам, - Анника Лейстер
12:53  Редкая монета с изображением убийцы Цезаря продана за $2 млн
12:52  Самарканд. Покончила с собой 23-летняя бьюти-блогер и косметолог Гузаля Махматкулова
10:08  Брат Карла III - принц Эндрю, заявил о разрыве связи с китайцем, обвиняемым в шпионаже
04:38  Новый командующий группировкой "Восток" РосАрмии - генерал Иванаев, уроженец казахстанского Уральска
04:31  Путин вручил Кадырову очередной орден - "За заслуги перед Отечеством" II степени
04:27  Центр Астаны остался без света из-за хищения кабелей
03:27  Исключение талибов* из списка террористов устраивает далеко не всех
02:22  Как украинский хвост виляет западной собакой, - Ростислав Ищенко
01:32  Открытие Россией огромного (511 млрд баррелей!) месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
01:15  Торг уместен: за строительство АЭС в Казахстане идет соперничество, - Orda.kz
00:56  Южно-корейский "Недоворот", - Арсений Латов
00:40  ВС РФ вплотную подошли к Покровску – итоговая сводка Readovka за 13 декабря
00:37  Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса черных дыр
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Экс-россиянка Софья Самоделкина выиграла Чемпионат Казахстана по фигурному катанию
20:55 15.12.2024

15 декабря в Караганде фигуристка Софья Самоделкина одержала уверенную победу на чемпионате страны, сообщает Zakon.kz.

Всего за звание чемпионки Республики Казахстан бились 17 фигуристок страны.

Фанаты фигуристки обратили внимание на отрыв их любимицы от конкуренток в списке призовых мест.



"Молодец Софья! Главное, что рискнула и уехала выступать за Казахстан. Пусть прокаты пока с ошибками, но ничего. Период адаптации пройдет. Привыкнет к другой обстановке, к новым коллегам, к новым условиям", – оставила комментарий Татьяна Чусовитина.

Болельщики фигуристки поддержали ее во всеоружии.

Недавно стало известно, что мама Софьи родилась в Алматинской области и почти 20 лет жизни провела в городе Темиртау.

Алия Абди

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734285300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили Закон, касающийся Государственной образовательной накопительной системы "Келешек"
- Спикер Сената встретился с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России
- Спикер Мажилиса встретился с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Москве
- Кадровые перестановки
- Казахстан и Иордания нарастят экономическое сотрудничество
- В Кызылорде стартовал республиканский семинар, посвященный программе "Ауыл аманаты"
- Канат Бозумбаев проверил готовность Атырауской области к предстоящим паводкам
- Завершено расследование в отношении судьи Межрайонного суда по уголовным делам г.Шымкент
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  