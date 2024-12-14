Экс-россиянка Софья Самоделкина выиграла Чемпионат Казахстана по фигурному катанию

20:55 15.12.2024

15 декабря в Караганде фигуристка Софья Самоделкина одержала уверенную победу на чемпионате страны, сообщает Zakon.kz.



Всего за звание чемпионки Республики Казахстан бились 17 фигуристок страны.



Фанаты фигуристки обратили внимание на отрыв их любимицы от конкуренток в списке призовых мест.







"Молодец Софья! Главное, что рискнула и уехала выступать за Казахстан. Пусть прокаты пока с ошибками, но ничего. Период адаптации пройдет. Привыкнет к другой обстановке, к новым коллегам, к новым условиям", – оставила комментарий Татьяна Чусовитина.



Болельщики фигуристки поддержали ее во всеоружии.



Недавно стало известно, что мама Софьи родилась в Алматинской области и почти 20 лет жизни провела в городе Темиртау.



Алия Абди