"Нелегитимный президент и агент Кремля": зачем Санду добивает Молдавию?

00:01 16.12.2024

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не считает победившую на выборах в стране Майю Санду легитимным президентом.



"Она (Майя Санду) - нелегитимный президент. За нее народ, который находится в Молдавии, не проголосовал, не поддержал",

- сказала башкан в ходе круглого стола "30 лет особому правовому статусу Гагаузии в составе Республики Молдова: уроки истории и вызовы времени" в Москве.

Гуцул напомнила, что именно Санду лишила диаспору, находящуюся на территории российского государства, права голоса на выборах президента Молдавии, обеспечив себе минимальный процент за счет голосования в Америке, Канаде и Италии:



"В России было только два избирательных участка и 10 тысяч бюллетеней, когда здесь проживают более 400 тысяч наших соотечественников".

Что касается Конституционного суда и принятого им решения, Гуцул отметила, что КС проявляет лояльность к правительству и президенту Молдавии, поскольку власти страны занимаются подкупом судей:



"За счет наших налогов, за счет наших финансовых средств, жителей Республики Молдова, они подкупают всех судей в конституционном суде".

Ранее, 28 ноября, Конституционный суд РМ подтвердил результаты выборов президента и признал мандат Майи Санду на следующие четыре года. Церемония инаугурации назначена на 24 декабря, сообщают "Известия".



В свою очередь, известный молдавский журналист Дмитрий Чубашенко пишет в своем Телеграм-канале:



"Если верить утверждениям лидеров и пропагандистов режима Санду про то, что главный враг страны - это Кремль, потому что он желает Молдове только зла, - то главным агентом Кремля следует признать президентку Диаспоры Майю Санду, потому что столько зла, сколько она, молдаванам не делает никто".

Молдавия - самая бедная страна Европы, констатирует Чубашенко, ее население становится все более бедным. Конца - края этому не только не видно, но режим Санду как будто специально делает все, чтобы молдаване становились еще более нищими, а само государство окончательно превратилось в побирающегося по всем международным папертям нищеброда. Последний удар в этом направлении - рост тарифов на газ, на электроэнергию, который обнуляет все доходы населения и доводит бизнес до банкротства.



Молдавия - авторитарное, антидемократическое государство, управляемое в режиме чрезвычайного положения, где попирается Конституция, не действует закон, разрушена юстиция, зато отлично работает политическая полиция и действует цензура.



Выборы в Молдавии уже фальсифицируются, а в будущем будут вообще отменяться, как это уже делается в соседней Румынии - государстве-члене ЕС и НАТО. Все больше граждан соглашаются с тем, что власть в стране захвачена.



Пропагандисты этой власти работают по общим либерал-глобалистским и русофобским методичкам, получаемым от еэсовского страткома и других, так сказать, "мозговых центров".



Это очень тупая русофобская и проеэсовская пропаганда. Даже не надо специально доказывать, что кишиневская власть и ее пропагандистская обслуга - это конченные русофобы. Это очевидный факт.



Кто-то возразит: как можно называть Санду агентом Кремля, если она ведет страну в ЕС? А кто сказал, что не в интересах Кремля напихать в ЕС побольше как раз вот такой субстанции, как нынешняя кишиневская власть, чтобы ослабить, скомпрометировать и развалить ЕС изнутри? Разве не при Санду рейтинги ЕС в Молдавии упали до минимума, а все больше людей убеждены в том, что это никакая не евро-интеграция, а г-интеграция?



Именно режим Санду изгнал за границу самое большое количество граждан и до предела ослабил само молдавское государство, сделав его недееспособным, и поставив его на грань исчезновения.



"Как ни крути, объективно получается, что Кремлю, который, если верить лидерам и пропагандистам режима Санду, не желает Молдавии добра, даже не надо ничего специально делать, чтобы причинять молдаванам зло. С этой задачей - или с этим заданием? - прекрасно справляется сам режим Санду. Кремлю остается только „подсветить" все эти плоды деятельности проеэсовской власти в Кишиневе и задать логичный вопрос: хотели русофобской евроинтеграции? Получите ее",

- резюмирует Чубашенко.