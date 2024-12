"Золотые закрома" Америки пусты? Так сколько же золота в официальных резервах США, - Валентин Катасонов

В своей предыдущей статье "Так каковы официальные золотые резервы в мире?" я писал о том, что, судя по ряду признаков, некоторые страны в своей официальной статистике занижают величину своих официальных золотых резервов (составляющих часть международных, или золотовалютных резервов государства). Уже многие годы называют одну страну, которая, вероятно, особенно сильно занижает цифры золотых резервов. Это Китай. С недавнего времени в поле зрения экспертов попала еще одна страна, которую подозревают в таком занижении, - Саудовская Аравия. Вероятно, что занижением занимаются и другие страны. В конце своей статьи я отметил: "Впрочем, есть одна страна, у которой, наоборот, цифры официальных золотых резервов завышены, причем очень значительно. Речь идет о Соединенных Штатах Америки".



Вот теперь я хочу объяснить, почему у США, вероятно, значительно меньше резервного золота, чем это следует из официальной американской статистики. Пользуясь случаем, дам краткую историю официального золотого резерва США. Она началась ровно 90 лет назад, когда недавно пришедший в Белый дом президент Франклин Рузвельт подписал Закон о золотом резерве 1934 года (Gold Reserve Act of 1934). Золотой резерв формировался за счет того драгоценного металла, который граждане США, американские банки и другие юридические лица должны были сдать в Казначейство США. Граждане в обмен получали деньги, правда исходя из заниженной цены 20,67 долл. за тройскую унцию; после сдачи золота цена на него была установлена 35 долларов за тройскую унцию. Банки в обмен на физическое золото получали золотые сертификаты. Между прочим, переоценка золота (с 20,67 до 35 долларов за тройскую унцию) сразу увеличило стоимость золотого резерва американского казначейства на 2,81 млрд долл.



С этого времени золотой стандарт в США (действовавший с начала века) отменялся, свободный размен долларов на монетарное золото прекращался. Владение золотом физическими лицами, коммерческими и прочими организациями на сумму свыше 100 долларов (т.е. неполные три унции металла) влекло за собой уголовную ответственность.



Первоначально драгоценный металл свозился в хранилища Пробирного бюро Нью-Йорка (the New York Assay office) и Монетного двора Филадельфии (the Philadelphia Mint). Помещений уже не хватало. Возникла потребность в надежном и большом хранилище собранного в резерв золота. В июне 1935 года Казначейство США объявило о своем намерении быстро построить хранилище золота на территории военной базы Форт-Нокса, Кентукки. Строительство было завершено в рекордно короткие сроки. И уже в январе начались первые загрузки золотом Форт-Нокса. Первая волна завоза золота продолжалась до середины 1937 года. В Форт-Нокс было перевезено в общей сложности 157,82 миллиона тройских унций (4.909 метрических тонн). Это было примерно 45% общего объема золотых запасов США, которые на тот момент составляли 351,9 миллиона тройских унций (10.947 метрических тонн).



Через некоторое время началась новая волна завоза золота в Форт-Нокс. 1 марта 1941 года министр финансов Соединенных Штатов Генри Моргентау-младший объявил о завершении второй серии отгрузок золота общим объемом 258,74 миллиона тройских унций (8.048 метрических тонн). Общая сумма в хранилище после завершения отгрузки составила 416,56 миллиона тройских унций (12 956 метрических тонн). Эта сумма составляла 65,6% от общего объема золотых запасов США, которые на тот момент составляли 635,2 миллиона тройских унций, или 19.757 метрических тонн. По оценкам, в США в это время было сосредоточено около 80 процентов резервного золота всех стран мира. Золотой запас США, размещенный во всех хранилищах, достиг максимума в октябре 1941 года - 651,4 миллион тройских унций, или 20.262 метрических тонны. К концу года несколько сократился – до 649,6 миллиона тройских унций, или 20.206 метрических тонн.



Примерно на этом уровне золотые резервы США держались до конца войны. В начале 1950-х годов США принадлежало 70 % золотых запасов мира. Это золото легло в основу золотодолларового стандарта, принятого на международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году. После войны был даже некоторый прирост резервов. В 1951 году они равнялись 20.326 т, а в 1952 году они достигли своей рекордной величины 20.633 т. В 1953 году сократились до 19.631 т. и далее несколько лет находились примерно на этом уровне. Неожиданно в 1957 году они опять превысили отметку в 20 тысяч – 20.312 т. А затем началось плавное таяние золотого резерва. Что не удивительно. Ведь золото было обеспечением американского доллара, и Казначейство США конвертировало денежным властям других стран доллары в золото из своего резерва. В 1969 году золотой резерв приблизился к планке 10 тысяч тонн – 10.539 т. А в следующем, 1970 году он упал ниже этой планке – до 9.839 т. Золотой резерв продолжал быстро таять.



К моменту, когда американский президент Ричард Никсон объявил 15 августа 1971 года о временном прекращении конвертации долларов в золото, золотой резерв снизился до 8.133,5 тонны. Это примерно в 2,5 раза меньше того максимального объема, превышавшего планку в 20 тысяч тонн, который существовал на протяжении почти двух десятилетий. Закрытие Никсоном "золотого окошка" американского казначейства было первым шагом на пути отмены золотодолларового стандарта. Окончательная его отмена произошла в 1976 году на Ямайской международной валютно-финансовой конференции (на смену пришел бумажно-долларовый стандарт).



В 2007 году золотой резерв был зафиксирован в размере 8.133,46 т. Раньше цифры резерва приводились без десятых и сотых долей тонны. А теперь была установлена такая ювелирная точность. И, если верить статистике Минфина США, то с тех пор резерв не менялся ни на одну унцию. Вот и согласно последним данным Минфина США, золотой резерв составляет все те же 8.133,46 т. А если не обращать внимания на десятые и сотые доли тонны, то можно сказать, что золотой резерв США не менялся с 1971 года, т.е. на протяжении более полувека.



Американские власти всех убеждают, что золотой резерв США находится в полной целости-сохранности. Правда скептики и сомневающиеся убедиться в этом не могут. Даже если они очень высокопоставленные лица. Например, конгрессмены, сенаторы, правительственные чиновники.



По соображениям безопасности посетителям запрещено входить на территорию хранилищ золота. Известно только три случая, когда гости (к коим относятся лица, не являющиеся сотрудниками Министерства финансов) совершали инспекционные экскурсии по хранилищу Форт-Нокс.



Первое такое посещение было совершено президентом Франклином Рузвельтом в 1943 году.



Второе посещение Форт-Нокса было совершено 23 сентября 1974 года рядом членов Конгресса Соединенных Штатов и руководителей ведущих средств массовой информации под руководством директора Монетного двора Соединенных Штатов Мэри Брукс. Цель той экскурсии – развеять сомнения в том, что золота в хранилище уже нет (такую версию в американских СМИ тогда активно распространял Питер Бетер).



Третья инспекционная поездка состоялась 21 августа 2017 года, когда сенатор от Кентукки Митч Макконнелл посетил с небольшой группой официальных лиц и персонала, включая министра финансов Стивена Мнучина. Согласно твиту Мнучина и внутреннему электронному письму начальника полиции монетного двора США Денниса О'Коннора, Стивен был первым министром финансов, посетившим хранилище со времен Джона Уэсли Снайдера в 1948 году.



Вместе с тем нормальных проверок золотого запаса США не проводилось с начала 1950-х годов. Были лишь отдельные выборочные проверки. После закрытия "золотого окна" в начале 1970-х годов (прекращение размена золота на доллары) кое-какие частичные проверки проводились в период 1974 - 1986 гг. Однако, затем под давлением Генерального инспектора министерства финансов они прекратились.



Вопрос о наличии золота в хранилищах американского Минфина нередко стали поднимать критики Федерального Резерва. Они стали утверждать, что ФРС США и американское казначейство США – сообщающиеся сосуды, что официальный золотой запас лишь формально принадлежит государству, а фактически находится в управлении банкиров, или "банкстеров" (так в Америке стали называть банкиров, которые во многом напоминают гангстеров).



В американских и мировых СМИ появлялось все больше публикаций, в которых разбирались различные версии злоупотреблений золотым резервом со стороны денежных властей США. Особенно скандальной и резонансной стала версия о существовании тайного золотого картеля, которая была выдвинута организацией под названием GATA (The Gold Anti-Trust Action Committee). Данная организация достаточно аргументированно доказывала (и продолжает доказывать), что в 80-е годы прошлого века был создан тайный картель, призванный сбивать цену золота. Это было необходимо для того, чтобы сделать доллар США действительно мировой валютой. Решение Ямайской конференции 1976 года о замене золотодолларового стандарта бумажно-долларовым не срабатывало, потому что золото не желало добровольно уходить из мира денег. Его решили "убивать" с помощью золотых интервенций, которые и проводил тайный картель. А откуда он брал драгоценный металл для таких интервенций? – GATA считает, что из официальных резервов США. Если все называть своими словами, то происходило воровство драгоценного металла из хранилищ американского Минфина. Воровство камуфлировалось разными способами.



Согласно одной из версий, золото в хранилищах настоящее и в полном объеме, но Минфину не принадлежит. Есть опасение, что Форт-Нокс уже превратился в склад для хранения чужого золота. Имеется убедительная версия того, что золото Форт-Нокса и других хранилищ Минфина передавалось другим организациям на основе договоров золотого лизинга или золотых кредитов. Некоторые думают, что сделка золотого лизинга выглядит так: приезжает грузовик, в который загружается лизинговое золото и увозится из хранилища. Нет, металл остается в хранилище, но используется лизингополучателем для продаж, предоставления в кредит, в качестве залога и т.п.



Есть предположения, что часть золота в Форт-Ноксе принадлежит уже не Минфину, а Федеральному резерву и банкам. Как известно, в 30-е годы американское казначейство забрало золото не только у граждан, но и банков. Но с конца прошлого века золото из Минфина стало якобы потихоньку возвращаться в банковский мир. Казначейским золотом Минфин покрывал свои обязательства перед Федеральным резервом и отдельными американскими банками.



В последнее время очень популярной стала версия "вольфрамового золота". В хранилищах имеются штабеля слитков, количество которых соответствует отчетности министерства финансов. Но это полностью или частично слитки фальшивого золота – позолоченного вольфрама. Вольфрам – металл, который имеет точно такой же удельный вес, как и золото. Некоторые эксперты считают, что слитки вольфрамового золота в хранилищах Минфина США могли оказаться по недосмотру. Другие считают, что Минфин специально камуфлирует незаконное использование золотого резерва путем подмены настоящих слитков "вольфрамовым золотом". Раньше для выяснения подлинности слитков требовалось их сверление. Теперь появились специальные методы проверки, не требующие механического нарушения слитка. О том, кто и как проверяет золотые слитки в Форт-Ноксе и других хранилищах, нам ничего не известно.



По крайней мере последние сорок лет Конгресс США настойчиво требует проведения полного и глубокого (т.е. с полной проверкой каждого слитка) аудита золотых резервов американского казначейства. Особую активность в Конгрессе проявлял ветеран Капитолия Рон Пол, который добивался допуска аудиторов в "золотые закрома" казначейства. "Золотые закрома" - не только Форт Нокс. Часть казначейского золота размещена в других хранилищах на территории США – в Вест Пойнте, в Денвере (Монетный двор США), в подвалах ряда Федеральных резервных банков ФРС. Это золото для краткости иногда называют "прочее казначейское золото". Особый интерес представляло золото, находящееся на хранении у Федерального резервного банка Нью-Йорка. По некоторым данным, именно там находится основная часть "прочего казначейского золота". Если золото Форт-Нокса подвергалось хотя бы частичным проверкам (в период 1974-1986 гг.), то в прочие "золотые закрома" аудиторы вообще никогда не заглядывали.



Еще раз отмечу, что последний из официальных лиц, кто был в Форт-Ноксе и кто отчитался о своем посещении, был министр финансов Стивен Мнучин (из команды тогдашнего американского президента Дональда Трампа). 21 августа 2017 года он пробыл несколько часов в помещениях Форт-Нокса. Вернувшись в Вашингтон, он радостно и торжественно заявил: "Я видел золото в хранилище Форт-Нокса. Оно на месте. Оставьте всякие сомнения и опасения". Слова министра "золото на месте" вызвали тогда недоумение у знающих людей. Для такого заявления необходимо, по крайней мере, пересчитать золотые слитки и взвесить их. А кроме того, проверить маркировку, сверить ее с записями в регистрационных журналах и бухгалтерских книгах. Кстати, как сообщили американские СМИ, в Форт-Ноксе 13 отсеков, а министр финансов заглянул лишь в один.



Я уже сбился со счета, сколько в Конгрессе США готовилось законопроектов о проведении полного аудита золотого резерва американского казначейства. Но ни один из них так и не стал законом. Активное противодействие золотому аудиту еще больше укрепляет уверенность экспертов в том, что "золотые закрома" Америки пусты или, по крайней мере, их величина намного меньше официальных цифр. Источник - завтра

