Германия. Устоит ли правительство Олафа Шольца, - Олег Никифоров

00:15 16.12.2024

В случае досрочных выборов в Германии Россию устроила бы "ежевичная коалиция"



Об авторе: Олег Николаевич Никифоров – обозреватель "НГ".

15.12.24

В понедельник, 16 декабря, в немецком парламенте в шестой раз за всю историю ФРГ федеральный канцлер поставит вопрос о доверии своему правительству. Судя по сделанным накануне заявлениям политиков и принятым фракционным решениям, остается высокая степень вероятности, что Бундестаг откажет Олафу Шольцу в доверии.



Из 733 депутатов Бундестага 207 представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на заседании фракции приняли решение поддержать канцлера. Косвенно это свидетельствует о том, что сам Шольц хотел бы продолжить работу на посту главы правительства до конца легислатурного срока, который истечет в сентябре 2025 года.



"Зеленые", нынешний партнер СДПГ по правящей в Берлине, на собрании фракции в минувшую пятницу решили воздержаться при голосовании. А это минус 117 голосов. Вполне возможно, что такое решение принято под влиянием посулов лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца назначить "зеленого" политика Роберта Хабека в своем правительстве министром экономики.



Между тем ухудшающаяся экономическая ситуация в Германии, ответственность за которую возлагают на того же Хабека, являющегося и в действующем правительстве министром экономики и климата, вызывает "бегство" избирателей от "Зеленых". Другими словами, время работает против них, и "Зеленым" надо спешить, чтобы использовать пока еще остающийся избирательный потенциал.



Понятно, что оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС проголосует против канцлера. Его депутаты располагают в Бундестаге 196 местами. Очевидно, что свободные демократы (СвДП), переметнувшиеся на сторону политических противников Шольца после отставки с поста министра финансов их лидера Кристиана Линднера, также не поддержат канцлера. Хотя пока специальных решений на этот счет фракция СвДП не принимала. Таким образом, 207 голосами за канцлера будут противостоять 196 голосов консерваторов и 90 голосов свободных демократов.



Неясно, как будут голосовать 76 депутатов от "Альтернативы для Германии". Никаких заявлений по поводу голосования они не делали. С политической точки зрения им нет смысла поддерживать ни канцлера, ни консервативную оппозицию. Досрочные выборы в случае поражения Шольца при голосовании по вопросу доверия могут быть выгодны правым популистам только с точки зрения выигрыша времени в плане организации представителями других традиционных партий процедуры их запрета. Семь месяцев, составляющих разрыв между проведением досрочных выборов 23 февраля и выборов, намеченных на конец сентября 2025 года по закону, представляют собой достаточно большой срок. Можно предположить, что правые популисты могут воздержаться при голосовании.



Остаются небольшие группы парламентариев от Левой партии (28 депутатов), "Альянса Сары Вагенкнехт" (10 депутатов) и несколько независимых депутатов. Но даже их голосование за Шольца ему не поможет. Число голосов консерваторов и либералов будет больше, и в доверии канцлеру будет отказано. Голосование поименное, и поэтому имена отступников будут сразу же выявлены, и к ним могут быть применены меры партийного наказания.



Вместе с тем в игру вступают различные факторы, которые трудно учесть. Прежде всего это фактор плохой погоды и связанный с этим зимний всплеск простудных заболеваний. Голосовать в понедельник надо будет лично и для этого явиться в Бундестаг. Кто окажется физически здоровее – сторонники канцлера или его противники, покажет голосование.



Следует учитывать и наличие недовольных депутатов. ХДС опубликовал списки прямых кандидатов, и в них не оказалось ни одного восточного немца. Ведь немецкий избиратель голосует как за партийные списки, так и за прямых кандидатов. Игнорирование христианских демократов восточногерманского происхождения вызывает раздражение. И во что оно может вылиться, остается только гадать.



В рядах свободных демократов имеются недовольные "предательством" Линднера. Что может отразиться на поведении депутатов от СвДП, которые в пику руководству партии могут проголосовать иначе, чем от них ожидается.



Наконец, не секрет, что при подобных голосованиях в прошлом бывали и подкупы. Когда, например, делались попытки смещения Вилли Брандта с поста канцлера в 1972 году. Но в конце апреля по инициативе нынешней правящей коалиции наказание за подкуп депутатов было ужесточено. Теперь он карается трехлетним сроком тюремного заключения или денежным штрафом как для дающего, так и берущего. Впрочем, трудно сказать, остановит ли это, как говорится в решении парламента, "злоупотребление мандатом".



Для России крах правительства Шольца и связанные с этим досрочные выборы в Германии означают ожидание ответа на вопрос, какое правительство сменит действующую коалицию. Если исходить из нынешнего расклада политических сил, то имеются только два варианта. Либо коалиция ХДС/ХСС с СДПГ, либо ХДС/ХСС с партией "Союз 90/Зеленые".



Определенный нюанс представляет собой СвДП, благодаря действиям лидера которой нынешняя "семафорная коалиция" потерпела крах. Дело в том , что Линднер требует для Германии аргентинского рецепта. Пришедший к власти в Аргентине год назад президент Хавьер Милей пошел по пути сокращения социальных расходов. В связи с этим заслуживает внимания недавнее заявление генерального секретаря СДПГ Матиаса Миерга о том, что социал-демократы готовы к коалиции только с теми партиями, которые не пойдут на сокращение социалки и пенсий. Это означает, что СДПГ вряд ли поддержит правительство с участием свободных демократов.



А хватит ли голосов у ХДС/ХСС на создание коалиции в составе "Зеленых" и скорее всего СвДП, пока неясно. Опросы общественного мнения от 14 декабря дают ХДС/ХСС 31%, СДПГ – 17% и "Зеленым" – 11% голосов избирателей. СвДП попадает в Бундестаг с 5%. Правые популисты набирают 20%, а "Альянс Сары Вагенкнехт" – 8% голосов. Обозреватели предсказывают для Германии на федеральном уровне "ежевичную коалицию" – по образу и подобию земельной коалиции в Тюрингии в составе ХДС, СДПГ и "Альянса Сары Вагенкнехт". При этом следует учитывать категорическое вето лидера ХСС Маркуса Зедера на союз его партии с "Зелеными". Впрочем, Зедер уже поставил под сомнение и союз с СДПГ, пока в ней верховодит Олаф Шольц.



В любом случае из всех возможных коалиций для России благоприятнее "ежевичная", и, когда она будет создана, особого значения не имеет. А все коалиции с "Зелеными" могут резко ухудшить и без того напряженные отношения между Россией и Германией.