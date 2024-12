Игры в любимые иероглифы. Запись китайских слов в текстах на русском языке явно нуждается в систематизации, - Ольга Завьялова

00:17 16.12.2024

Об авторе: Ольга Исааковна Завьялова – главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, доктор филологических наук.



Названия компании Xiaomi ("просо", "маленькое рисовое зернышко") в нормативном кириллическом варианте должно записываться как Сяоми.

Стремительная глобализация китайской экономики показала, что латинское письмо ханьюй пиньинь, официально введенное в КНР в 1958 году параллельно иероглифическому, не всегда отвечает потребностям современного мира. Еще четверть века тому назад понятие "международный китайский бренд" отсутствовало, сейчас же китайские бренды покоряют мир – автомобили, смартфоны, бытовая техника…



Некоторые компании подбирают для себя и своих брендов уже знакомые всему миру названия, которые к тому же не допускают разного прочтения в китайском и прочих языках. Alibaba – наглядный тому пример. Другие компании несколько видоизменяют на английский лад исходное латинское написание в системе пиньинь – Jili (по-китайски "счастье, удача") превращается в Geely. Иногда название полностью переводят на английский язык – Great Wall Motor.



Кто-то придумывает для внешнего мира новый вариант, как в случае компании Tencent (Tengxun, Тэнсюнь). Первая часть этого названия в несколько измененном виде заимствована из имени одного из основателей компании Ма Хуатэна (Ma Huateng, он же Пони Ма). Вторая – по-видимому, английское слово "цент" – добавлена произвольно. В этом случае создатели названия Tencent явно следуют китайской традиции иероглифических игр и каламбуров, которые, в частности, до сих пор используются в интернете для обхода цензуры.



В языках, использующих латинское письмо, исходные китайские слова, даже если они пишутся одинаково в системе пиньинь, могут читаться по-разному. Так, фамилию одного из высокопоставленных менеджеров компании Хуавэй, Сюй Синьцюаня (Xu Xinquan) в международном варианте – Victor Xu, вполне могут читать и читают как Ksu.



В русский язык китайские слова в прошлом иногда проникали и тем более часто проникают сейчас через английский, иногда заимствуются непосредственно из китайского, но в записи латиницей. В отечественном интернете и, более того, в публикациях на русском языке китайских информационных агентств китайские компании и бренды обычно представлены в латинизированном виде. В результате китайские названия часто не только по-разному произносятся по-русски, но также неодинаково записываются кириллицей.



Известная китайская компания – производитель автомобилей называется по-русски ООО "Чанъань Моторс Рус", по-английски – Changan Automobile Co., Ltd. В то же время автомобиль той же фирмы стали называть в России "Чанган". Сочетание "Чанъань" (в системе пиньинь правильно – Сhang’an) можно перевести как "долговременное спокойствие" или "долговременная безопасность". Оно же использовалось в качестве названия одной из знаменитых древних столиц Китая, сейчас это город Сиань в провинции Шэньси.



Обычно считается, что первые алфавиты в Китае, в том числе для южных диалектов, были разработаны западными миссионерами на латинской основе начиная со второй половины XVI века. На самом же деле алфавитное письмо для китайского языка имеет более давнюю историю. Особое "квадратное письмо" Пагба-ламы и два варианта с использованием арабского алфавита появились здесь еще в период правления монгольской династии Юань (1271–1368).



Официальные же латинские алфавиты были действительно разработаны в самом Китае только в ХХ веке. Первый, "романизированное письмо для государственного языка", был введен в 1928 году и употреблялся как вспомогательный или учебный в Китайской Республике и после 1949 года на Тайване. В КНР проект фонетического латинского алфавита для китайского языка "Ханьюй пиньинь фанъань" был официально принят в 1958 году. Эту систему записи китайских слов обычно называют ханьюй пиньинь ("транскрипция для китайского языка") или просто пиньинь ("транскрипция").



В 1977 году решением III Конференции ООН по стандартизации географических названий система ханьюй пиньинь была принята в качестве международного стандарта записи китайских имен собственных и географических названий латинскими буквами. В 1982 году Международная организация по стандартизации (ISO) утвердила ханьюй пиньинь уже в качестве нормы записи латинскими буквами любых китайских слов.



Целый ряд недостатков ханьюй пиньинь хотели устранить на Тайване. В частности, тайваньские лингвисты предлагали заменить буквы x и q с их особым чтением на s и c или устранить букву ü, которую при вводе иероглифов на компьютеры через латиницу пришлось заменить на v. Тем не менее в 2009 году Тайвань все-таки перешел без изменений на ставшую официальной во всем мире континентальную систему пиньинь.



Разное кириллическое написание и, как следствие, произношение китайских слов с буквами x и q можно обнаружить также в современной России. Так, производитель автомобилей компания Hongqi ("Красное знамя") запатентовала два предположительно удачных для носителей русского языка исходных варианта – Хончи и Хунцы, при том что стандартный вариант написания кириллицей этого названия – Хунци.



Еще один пример – при наборе названия компании Xiaomi ("просо", буквально – "маленький рис", "маленькое рисовое зернышко") в отечественном интернете предлагаются также варианты Ксяоми и даже Ксиоми, хотя в нормативном кириллическом варианте оно должно записываться как Сяоми. Интересно, что основатель компании Лэй Цзюнь подчеркивал, что ее название, с одной стороны, ассоциируется с буддийскими представлениями о том, что сила маленького рисового зернышка так же велика, как священная гора Сумеру, Сяоми будет начинать с малого и не стремиться к совершенству с первых шагов. С другой стороны, слог ми (mi) может ассоциироваться с современным термином "мобильный интернет" и даже с названием популярного в Китае американского фильма "Миссия невыполнима" (Mission Impossible) с учетом тех трудностей, с которыми компания столкнулась на старте своей деятельности. За названием, таким образом, стоят все те же любимые китайцами иероглифические игры.



Для записи китайских слов в текстах на русском языке существует, по сути, ставшая нормативной в советский период "традиционная русская" или "палладиевская" транскрипция. Она была разработана и усовершенствована несколькими поколениями отечественных синологов, в том числе архимандритом Палладием (П.И. Кафаров, 1818–1878), участником и затем главой 13-й и 15-й Русской духовной миссии в Пекине. В советский период традиционная русская транскрипция неоднократно совершенствовалась московскими и ленинградскими китаистами. В 1983 году была разработана и официально одобрена инструкция по русской передаче китайских географических названий.



В наше время запись китайских слов в текстах на русском языке явно нуждается в систематизации. Это относится как к названиям компаний и брендов, так и – неожиданно – к некоторым географическим названиям в связи с политикой их "синизации" в китайских текстах на иностранных языках. Так, с недавнего времени слово "Тибет" (Tibet) в публикациях китайских СМИ на английском языке представлено как Xizang, в публикациях на русском языке как Сицзан.



Очевидно также, что в эпоху глобализации и интернета проблемы стандартизации любых иностранных слов в текстах на русском языке будут решаться с использованием новейших технологий. Так, с 7 ноября нынешнего года в соответствии с постановлением российского правительства записанные в документах латиницей имена и фамилии иностранцев уже будут переводиться на кириллицу с помощью единой системы машинного перевода. Пригодиться при стандартизации любых новых китайских слов в русском языке могут также опыт и знания отечественных лингвистов-китаеведов.



10.12.24