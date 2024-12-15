 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ватикан делает западное христианство антизападным. О рисках заигрываний папы Франциска, - НГ
00:20 16.12.2024

15.12.2024

Ватикан делает западное христианство антизападным

О рисках заигрывания папы Франциска с прогрессистскими силами

Понтифик представил в Ватикане вертепы – традиционные изображения сцены Рождества Христова. На этот раз групповая композиция с Иисусом, Марией и Иосифом была создана двумя художниками из Вифлеема и выполнена в стиле палестинского народно-прикладного искусства. Композиция вызвала немалое возмущение публики из-за того, что младенец Иисус лежит на куфии, накидке, которая стала символом палестинской борьбы. Через несколько дней палестинский вертеп из ватиканского зала убрали.

Негативная реакция объясняется не только тем, что в концепции допущен анахронизм. Да, Вифлеем, город, связанный с преданием о Рождестве, сейчас находится в юрисдикции Палестинской национальной администрации, представители которой в эти дни открыли в Ватикане новое здание посольства. Однако миллионы западных христиан, которых возглавляет папа Франциск, знают, что во времена Христа не было ни куфии, ни палестинцев, а Иисус проповедовал в Иудее среди иудеев.

Но даже не это вызвало негодование, а то, что такой неоднозначный, связанный с вооруженным сопротивлением символ, как куфия, в просторечии называемая "арафаткой" по имени Ясира Арафата, появился в Ватикане в разгар войны Израиля с террористической организацией ХАМАС. В еврейском государстве увидели в этой композиции особый цинизм, ведь до сих пор, с 7 октября 2023 года, в плену у террористов находятся двое детей, причем одному из них на момент похищения было 9 месяцев. За возвращение младенца идет ожесточенная торговля с палестинскими боевиками.

В Израиле также считают, что в еврейском государстве арабы, исповедующие христианство, чувствуют себя в безопасности. Там указывают, что за последние десятилетия резко уменьшилось число последователей Христа на территориях, контролируемых палестинской администрацией, в том числе в Вифлееме. Комментаторы отмечают, что в 1970 году христиане составляли 70% населения города, а сейчас их примерно 12%. Библейский Вифлеем почти полностью стал мусульманским.

В публичной презентации папы Франциска прослеживается тенденция смещения фокуса с Запада на глобальные Юг и Восток. Напомним, что еще большее возмущение несколько лет назад вызвало размещение в Ватикане амазонского языческого божества Пачамама, которую пытались выдать за Деву Марию. При этом Франциск отказался присутствовать на церемонии открытия собора Парижской Богоматери, восстановленного после пожара. СМИ считают, что папа не хотел стоять рядом с политическими деятелями Франции и остального Запада.

Вместе с тем сам понтифик последовательно демонстрирует политизированность, выступая в защиту глобальной миграции и лишая своих милостей лидеров Европы и Америки. С точки зрения статистики эту стратегию легко объяснить. По данным Ватикана, с 2021 по 2023 год число католиков в Африке и Южной Америке увеличилось, а в Европе сократилось. Наибольший прирост верующих Римской церкви наблюдался в Африке (более 8 млн) и в Америке (более 6,5 млн). За ними шли Азия (почти 1,5 млн) и Океания (55 тыс.).

Однако экзотическая траектория Ватикана превращает в абсурд само понятие западного христианства, которым исторически считают католичество. Теперь это вроде бы уже не духовная основа жизни Европы, а часть прогрессистского движения, действующего в интересах "народно-освободительной борьбы" Юга и Востока.

Вместе с тем нарочитая политизация и ангажированность Святого престола явственно снижают авторитет папы Римского. Сколько ни обращается папа Франциск с призывами остановить вооруженные конфликты, его воззвания никто не воспринимает всерьез, а конфликты лишь множатся. Понтифику не удалось выступить реальным миротворцем ни в Европе, ни в Азии, ни в Африке. На попечении папы остается диковинный фольклор.

Источник - НГ
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