Стерхи стаями кружат... В США нарастает паника из-за многочисленных сообщений о неопознанных БПЛА

00:23 16.12.2024 Дроны взмыли над востоком



Восточное побережье США охватила паника: американцы повсюду наблюдают десятки неопознанных дронов, кружащих над стратегическими объектами. Власти растеряны, признавая, что, хотя многие сообщения оказались ложными, некоторые случаи действительно вызывают много вопросов. Тем временем СМИ отмечают, что за последнее время странные БПЛА были замечены не только над стратегически важными объектами в США, но и над американскими базами в Германии и Великобритании. Все инциденты расследуются, но пока никто не может толком объяснить происходящее. Складывающуюся ситуацию сравнивают с инцидентом с китайским воздушным шаром, сбитым пару лет назад лишь через несколько дней после того, как тот успел покружить над значительной частью территории США, и винят власти в бездействии. С подробностями - корреспондент "Ъ" в США Екатерина Мур.



Надуло с океана



В последние дни от жителей Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, Пенсильвании, Мэриленда и других штатов стали поступать многочисленные жалобы на странные светящиеся дроны крупных размеров, появляющиеся в небе. В пятницу, 13 декабря, активность дронов вызвала волну панических звонков силовикам как от обычных американцев, так и от чиновников разного ранга, которые требовали проведения расследования и объявления режима ЧП.



Паники добавил и комментарий шерифа округа Оушен в штате Нью-Джерси Майкла Мастронарди. В эфире News Nation он сообщил, что его офис вынужден был запустить свой дрон после того, как один из его офицеров сообщил о пятидесяти БПЛА, "влетающих со стороны океана".



По его мнению, речь идет не о любительских дронах, поскольку один из таинственных летательных аппаратов "легко" уклонился от преследовавшего его БПЛА, прежде чем исчезнуть в ночи. Шериф заявил, что береговая охрана обнаружила 13 дронов, следовавших за патрульной лодкой: аппараты летели на высоте 91 метра и имели размах крыла около 2,4 метра. Кроме того, их было сложно обнаружить, поскольку они не выделяют тепла.



Шериф обратился к Белому дому с просьбой отправить кого-нибудь на побережье Нью-Джерси, чтобы лично засвидетельствовать происходящее: "Приезжайте на побережье Нью-Джерси. Я знаю, что зима (и холодно.- "Ъ"), но приезжайте, чтобы увидеть, что видим мы. И, возможно, вы поймете, почему наши жители обеспокоены".



Изначально дроны были замечены над критической инфраструктурой США.



Начальник полиции Нью-Джерси Джозеф Орландо еще 4 декабря на пресс-конференции предупредил, что беспилотники, появляющиеся над "Арсеналом Пикатинни" (компания, разрабатывающая вооружения для армии США), носят "злонамеренный характер" и появляются каждый раз после захода солнца. Он описал объекты как достаточно крупные, размером с автомобиль. Тогда Федеральная авиационная администрация США ввела ограничения в районе на полеты БПЛА, а ФБР начало расследование. Однако, судя по сообщениям местных жителей, с тех пор дронов стало только больше.



Шериф другого округа штата - Монмут - Шон Голден в связи с этим заявил, что губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи обязан в такой ситуации объявить чрезвычайное положение.



К его призывам присоединился и сенатор-республиканец от Нью-Джерси Джон Брамник.



После того как соцсети заполонили сообщения о таинственных объектах от обычных американцев, БПЛА стали видеть по всему восточному побережью и известные политики. В частности, бывший губернатор-республиканец Ларри Хоган из Мэриленда заявил, что в четверг вечером лично был свидетелем "десятка больших дронов", паривших в небе над его резиденцией в течение 45 минут. Экс-глава штата подчеркнул, что не знает, представляли ли дроны угрозу общественной или национальной безопасности, но обвинил федеральное правительство в "полном отсутствии прозрачности".



В четверг, 12 декабря, в письме президенту Джо Байдену губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи обратился с просьбой о выделении дополнительных федеральных ресурсов для расследования вопроса, сообщил Newsweek. По словам губернатора, полиция штата получает сообщения о БПЛА в воздушном пространстве Нью-Джерси с 18 ноября.



Дональд Трамп призвал сбивать беспилотники, если нет разумного объяснения их присутствия в небе.



"Наблюдаются загадочные беспилотники по всей стране. Неужели это действительно происходит без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Сообщите общественности, и немедленно. В противном случае сбивайте их!!!" - написал он в Truth Social.



Тайное остается неявным

Тем временем журналисты вспомнили, что похожие происшествия случались и в Европе вблизи американских военных баз и стратегических предприятий. Например, в Великобритании дроны были замечены на базе ВВС Лейкенхит, которая, как ранее сообщала газета The Telegraph, была предназначена в том числе и для размещения американского ядерного оружия.



Немецкий журнал Der Spiegel утверждал, что беспилотники наблюдались над объектами, принадлежащими производителю оружия Rheinmetall. Издание сослалось на отчет немецких органов безопасности, в котором говорилось, что несколько случаев было зарегистрировано над базой Рамштайн поздно вечером 3 и 4 декабря.



Der Spiegel уточнил, что неопознанные беспилотники также пролетали в августе над районом Брунсбюттель на севере Шлезвиг-Гольштейна. Тогда официальные лица не исключали, что беспилотники были частью российской "шпионской кампании", но вещатель ARD на днях подчеркнул, что расследование в Брунсбюттеле пока не выявило признаков шпионажа.



Инциденты с беспилотниками происходят менее чем через два года после скандала с появлением китайского "шпионского воздушного шара" в небе над Америкой. Тогда аппарат преодолел существенное расстояние через территорию страны, прежде чем был сбит военными.



Сегодня и силовые структуры, и администрация утверждают, что не обладают заслуживающими доверия данными, будто нашествие дронов - результат злонамеренной деятельности.



"У нас нет доказательств того, что зарегистрированные наблюдения беспилотников представляют угрозу национальной или общественной безопасности или имеют иностранное происхождение",- говорится в совместном заявлении ФБР и Министерства внутренней безопасности.



В ведомствах добавили: уже не раз случалось, что дроны были перепутаны с обычными самолетами. Однако заверили, что серьезно относятся к вопросу и продолжают расследование. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби повторил версию силовиков и добавил: "Конгрессу необходимо принять важный закон, который расширит существующие полномочия по борьбе с дронами, чтобы мы были лучше подготовлены к выявлению и устранению любых потенциальных угроз аэропортам или другим критически важным объектам инфраструктуры".



Однако реакция властей устраивает не всех. Ведущая Fox News Марта Маккаллум в ходе интервью с господином Кирби в пятницу не скрывала возмущения его скупыми ответами.



Что известно о зависающих над военными объектами США беспилотниках

Ведущая Fox News буквально атаковала Джона Кирби: "Многие были недовольны вашим вчерашним комментарием и чувствовали, что вы говорите людям, будто они сумасшедшие или не знают, что видят собственными глазами". Она добавила, что ситуация с БПЛА бьет по престижу спецслужб США. Чиновник запнулся, избегая, видимо, прямого ответа, и заявил, что его комментарий нельзя понимать таким образом. "Я просто повторил то, что ФБР и Министерство внутренней безопасности передали нам". Но признал: "Определенно есть те (инциденты.- "Ъ"), которые мы не смогли объяснить".



Член законодательного собрания Нью-Джерси Эрик Петерсон в эфире CNN 14 декабря заявил, что правительство обманывает американцев.



"Они лгут нам. Сначала они говорят, что вы не видите то, что видите. Здесь ничего нет, здесь нечего видеть. А потом они говорят нам, что не знают, что это такое. Они не знают, что происходит. Все это ложь",- негодовал политик.



Fox News, в свою очередь, опросил экспертов в области дронов, которые сошлись лишь в одном: речь не идет о некой секретной правительственной программе https://www.foxnews.com/politics/drones-new-jersey-military-experiment.



"Есть причина, по которой мы тестируем что-то… в отдаленных местах, чтобы не вызывать истерию у людей. И потом, когда мы тестируем что-то в городах, мы всегда, когда бы мы ни проводили секретные учения в городах, информируем местную полицию",- заверила эксперт по беспилотникам из Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.



Вряд ли такие аппараты стали бы летать над военной базой или "какими-то чувствительными промышленными объектами".



Генеральный директор Expert Drone Бретт Великович, со своей стороны, допустил, что некоторые из сообщений, вероятно, можно считать частью общей паники. "Теперь люди думают, что все, что они видят,- это беспилотники... Я видел много изображений, похожих на самолеты",- пояснил он, подчеркнув, что пока рано делать какие-либо выводы, ведь "никаких четких изображений" нет. Источник - коммерсант

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