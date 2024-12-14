В Германии объяснили, почему многие немцы хотят переехать в Россию на ПМЖ

00:30 16.12.2024

Многие жители ФРГ заинтересованы в переезде в РФ на постоянное место жительство (ПМЖ) в связи с экономической стабильностью в нашей стране и здравой миграционной политикой.



Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По его словам, в России сейчас стабильность, и есть работа.



"Мы видим сейчас полную занятость в РФ, то есть любой, кто ищет работу, ее находит, - подчеркнул он. - И вопрос миграции решается лучше, чем в Европе, то есть миграция не бесконтрольная".



В России, добавил он, много иностранных работников, но они все работают и как-то помогают обществу, а не просто ждут, что им оплатят проживание. В этой связи он сравнил российскую миграционную политику с европейской, отметив, что в Германию многие иностранцы приезжают и не делают ничего на благо страны.



"Поэтому многие люди у нас начинают думать: „Что же, возможно, для нас есть хорошее будущее в России, и мы бы хотели туда переехать". И я вижу, что власти РФ к такому открыты, они сделали сравнительно легкими переезд, получение разрешения на работу, проживание в стране… Думаю, что это весьма привлекательно", - резюмировал немецкий политик, добавив, что встретился на днях с сенатором Олегом Головым и обсудил с ним заинтересованность жителей ФРГ в переезде в РФ.