 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 15.12.2024
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    Туркменистан   |   КАДРЫ   | 
Аркадаг получил от сына Сердара Международную премию имени Махтумкули
00:33 16.12.2024

Указ Президента Туркменистана о присуждении Международной премии имени Махтумкули Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Герою-Аркадагу Бердымухамедову Гурбангулы Мяликгулыевичу
10.12.2024

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства в результате инициатив Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага принимаются масштабные меры по наращиванию установленных с государствами мира политических, экономических и культурно-гуманитарных отношений нашей страны.

Проводится колоссальная работа по научному изучению и популяризации в мире богатого литературного наследия великого мыслителя Востока, основоположника туркменской классической литературы и выдающегося мастера художественного слова Махтумкули Фраги, вошедшего в сокровищницу мировой культуры, по организации широкого празднования в нашей стране и на международной арене 300-летия поэта, донесению до мировой общественности сборника его стихо­творений посредством опубликованных на высоком уровне на туркменском языке и в переводе на многие языки мира, по бережному сохранению для донесения потомкам как ценного кладезя литературного наследия гордости нации – Махтумкули Фраги, которое весьма значимо в дальнейшем укреплении единства нашего народа, по последовательной популяризации мировой славы поэта-классика.

О высоком почитании жизни и творческого наследия великого поэта наглядно свидетельствуют учреждение юбилейной медали Туркменистана "Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna", принятие Закона Туркменистана "О культурном наследии Махтумкули Фраги", возведение у предгорий Копетдага культурно-паркового комплекса "Magtymguly Pyragy" и великолепного монумента поэту в новую историческую эпоху, а установка там же скульптур именитым зарубежным поэтам и прозаикам, мыслителям подтверждает приверженность нашей страны установленным с государствами планеты дружественным, братским и миролюбивым отношениям.

Учитывая заслуги и весомый вклад в упрочение независимости и международного авторитета нашего суверенного государства, укрепление его партнерских отношений со странами мира и международными организациями, в объявление 2024 года Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира со стороны Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), во включение собрания рукописей Махтумкули Фраги в международный реестр программы ­ЮНЕСКО "Память мира" и внесение 300-летнего юбилея поэта в Список памятных дат, отмечаемых совместно с ЮНЕСКО в 2024–2025 годах, в изучение, распространение и популяризацию творческого наследия Махтумкули Фраги и утверждение его гуманистической доктрины, увековечение на законодательной основе литературного наследия поэта и предложения от представителей Халк Маслахаты Туркменистана, крупных общественных объединений, трудовых коллективов и граждан нашей страны, по случаю 300-летия Махтумкули Фраги, а также беря во внимание решение Комитета по Международным премиям имени Махтумкули, присудить Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Герою-­Аркадагу Бердымухамедову Гурбангулы ­Мяликгулыевичу Международную премию имени Махтумкули.

Президент Туркменистана
Сердар Бердымухамедов

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - turkmenistan.gov.tm
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734298380


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