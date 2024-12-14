Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Counter Strike

00:36 16.12.2024

Российская команда выиграла чемпионат мира по Counter Strike, обыграв США



Виктория Алексеева



Российская команда Team Spirit одержала победу на Perfect World Shanghai Major 2024 - чемпионате мира по Counter-Strike 2.



В финале российская команда выиграла, одолев соперников из США - FaZe Clan - со счетом 2:1 по картам (13:8 - на Nuke, 6:13 - на Ancient и 13:11 - на Dust 2). Чемпионы мира получили $500 тыс.



В состав команды входят Борис magixx Воробьев, Мирослав zont1x Плахотя, Леонид chopper Вишняков (капитан), Данил donk Крышковец и Дмитрий shiro Соколов.



Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в июле 2024 года объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр. Первое подобное мероприятие состоится в 2025 году в Саудовской Аравии. Точный список дисциплин и даты проведения будут объявлены позднее. 26 июля стало известно, что российские кибератлеты готовы участвовать в первых Олимпийских киберспортивных играх только под национальным флагом и не будут выступать в нейтральном статусе.