Российские войска ликвидировали Кураховский "карман" и берут в клещи Покровск, - Алексей Рамм

00:40 16.12.2024

СВО, хроника недели. Широким фронтом - на запад

Российские войска ликвидировали Кураховский "карман" и берут в клещи Покровск

Алексей Рамм

15 декабря 24



Всю прошедшую неделю основные события в зоне СВО происходили на юге Донбасса. Украинские силы там оказались на грани катастрофы. В результате главком ВСУ Александр Сырский снял с должности нескольких командующих оперативными группами, которые действуют на этом направлении. Самым громким кадровым решением стала замена командира ОГ "Донецк", которая отвечает за оборону Покровска, Александра Луценко на бригадного генерала Александра Тарнавского. Примечательно, что последний в начале нынешнего года сам был снят за потерю Авдеевки, обороной которой он и руководил.



В свою очередь ВС РФ фактически закончили разгром Кураховского "кармана" и теперь завершают освобождение города. В районе Покровска части и подразделения группировки "Центр" за считанные дни взяли под контроль несколько украинских глубоко эшелонированных укрепрайонов. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) не смогли оказать сопротивления и бросили свои позиции.



Но главное - российское командование завершило перегруппировку сил и средств на Донецком направлении. Теперь российские силы выстраиваются в линию с севера на юг от Покровска до Сухих Ялов и в самое ближайшее время перейдут в наступление широким фронтом с линии Покровск - Великая Новоселка.



Динамично развивалась ситуация в Курской области. Там ВФУ потеряли важный поселок Плехово. При этом части и подразделения группировки "Север" ведут наступление сразу на двух направлениях. В районе Гуево пытаются отрезать южную часть украинских сил в Курском выступе. А со стороны Черкасской Конопельки и Куриловки пробиваются к Судже.



Добиваем "карманников"



С начала недели части и подразделения ВС РФ приступили к ликвидации Кураховского "кармана". После падения Сухих Ялов и Константинопольского ситуация для ВФУ на этом направлении стала крайне тяжелой. Основные резервы, которые ударами извне пытались спасти группировку, заблокированную в агломерации Успеновка-Катериновка, сами попали в "карман".



В результате уже к пятнице (13 декабря) сопротивление врага было сломлено. Российские войска захватили и полностью очистили от боевиков Анновку, Елизаветовку и Веселый Гай. И на момент написания статьи уже прошли половину Успеновки. Сейчас на этом направлении остались только разрозненные подразделения ВФУ. Они продолжают сопротивляться, но шансов спастись бегством у них крайне мало.



В самом Курахове российские части и подразделения уже прошли всю жилую застройку. В субботу, 14 декабря, было распространено видео, на котором штурмовики ВС РФ поднимают флаг над зданием администрации города. Но впереди у ВС РФ самое сложное - Кураховская промзона. Там помимо электростанции достаточно много техногенных объектов, крайне неудобных для штурма. Но главный вопрос - насколько бандеровцы готовы их оборонять.



Для российского командования несколько усложняет задачу ситуация у Старых Терн. Этот поселок находится в западной части Кураховского водохранилища. Взяв его под контроль, наши могут перехватить основной маршрут снабжения Кураховского гарнизона. А также ударить в район промзоны с севера. Но ранее ВС РФ вышли из самих Старых Терн и сейчас продолжают удерживать пригороды.



Освобожденный Новый Труд



На Покровском направлении ВФУ создали несколько эшелонированных укрепленных пунктов в районе Новотроицкое-Новопустынка. Фактически эти населенники представляют собой один сплошной район обороны. В конце прошлой недели части и подразделения группировки "Центр" смогли взять передовые украинские позиции в районе Новопустынки.



На этой неделе ВС РФ приступили непосредственно к штурму самого района обороны. Украинское командование вполне резонно планировало задержать продвижение российских войск и нанести им серьезные потери. Но уже к пятнице, 13 декабря, все укрепления были взяты бойцами группировки "Центр". Часть украинских позиций даже не имела гарнизонов. Стоит отметить, что несколько недель назад командование ВФУ сняло из-под Покровска значительные силы и бросило их для деблокирования Кураховского "кармана".



Не менее успешно ВС РФ действовали в районе Шевченко. Этот населенный пункт входит в агломерацию Покровск-Мирноград. И если его сейчас не очистить от ВФУ, у вражеского командования появится отличный плацдарм для удара во фланг нашим силам, которые бьют в обход Покровска. К пятнице российские части и подразделения уже контролировали почти половину Шевченко.



Чтобы предотвратить освобождение этого населенного пункта украинское командование сняло части и подразделения с других позиций и усилило ими гарнизон. Этим с успехом воспользовались ВС РФ. В результате на юго-востоке от Шевченко группировка "Центр" перешла в наступление и уже к пятнице ее части и подразделения зашли в поселок Новый Труд.



Согласно замыслу Генштаба



Но главным событием этой недели на юге Донбасса стало завершение перегруппировки ВС РФ. Российские силы сосредоточились, перешли в наступление широким фронтом на линии Новотроицкое-Сонцевка и сразу смогли серьезно продвинуться.



Сейчас уже понятнее замысел командования ВС РФ - завершить разгром Кураховской группировки ВФУ и освободить сам город. Тогда российские силы смогут выстроиться в одну большую линию от Покровска до Сухих Ялов. В этом случае у украинского командования просто не будет необходимых средств и резервов, чтобы хоть как-то приостановить идущую вперед российскую "стальную стену".



На таком же широком фронте ВС РФ выйдут к линии Великая Новоселка - Покровск. И уже оттуда продолжат наступление на Запорожье и Днепропетровск. Недаром заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в субботу, 14 декабря, заявил, что в нынешнем году Россия достигла хороших результатов, а уже в следующем может рассчитывать на победу.



Курские изгибы



На уходящей неделе группировка "Север" смогла освободить важный поселок Плехово, который находится в юго-восточной части Курского выступа. Эта победа уже обросла слухами, в том числе, что населенный пункт освободили подразделения северокорейского спецназа.



Официального подтверждения этой информации не поступало. И даже Киев, который прикладывает все усилия, чтобы доказать Западу участие Северной Кореи в боях, высказался по данному вопросу весьма завуалированно. В то же время в связанных с частями и подразделениями нашей морской пехоты телеграм-каналах и пабликах утверждалось, что никакие корейцы в боях не участвовали.



После падения Плехова группировка "Север" ведет наступление на двух направлениях. Двигаясь на запад в сторону Гуева, ВС РФ пытаются отрезать часть украинской группировки в южной части "выступа". Второй удар наносится севернее на линии Куриловка-Черкасская Конопелька. На этом направлении задача ВС РФ также начать дробить украинские силы и одновременно пробиться к окраинам Суджи.



При этом командование украинской группировкой в Курской области уже испытывает серьезную нехватку резервов. Киев - впервые с начала вторжения - стал отправлять основные силы и средства в Донбасс, где ВФУ сейчас находятся на грани полного развала.