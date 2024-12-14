Бывший главный тренер сборной Китая по футболу г-н Ли Те приговорен к 20 годам тюрьмы. За взятки

00:50 16.12.2024

Ли Те признали виновным в даче и получении взяток



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Ли Те, бывший главный тренер мужской сборной Китая по футболу, приговорен к 20 годам тюрьмы за дачу и получение взяток. Приговор вынесен Народным судом средней ступени города Сяньнин провинции Хубэй. Об этом в пятницу, 13 декабря сообщает информагентство "Синьхуа".



47-летний Ли Те попал под следствие в ноябре 2022 года. Как отмечается в обвинительном заключении, в 2019 – 2021 годах спортивный функционер, пользуясь своими полномочиями и положением на посту главного тренера национальной сборной и команды кандидатов в национальную сборную по футболу, "оказывал содействие соответствующим организациям и лицам в таких аспектах, как отбор игроков в сборную, выигрыши в матчах и подписание контрактов с клубами". За это он совокупно получил более 50,89 млн юаней, то есть около 7 миллионов долларов.



Ему также были предъявлены обвинения по многочисленным эпизодам дачи и получения взяток в период с 2015 по 2019 годы, когда он работал в местных футбольных клубах.



Обозреватели отмечают, что расследование дела Ли Те положило начало масштабной антикоррупционной кампании в китайском футбольном секторе, в которую были вовлечены более 10 кадровых работников высокого и среднего уровня. В минувшую среду, 11 декабря, бывший генеральный секретарь национальной футбольной ассоциации Лю И был приговорен к 11 годам лишения свободы. Его также признали виновным во взяточничестве. У экс-функционера будут конфискованы и переданы в госказну полученные им в результате незаконной деятельности денежные средства и материальные ценности.