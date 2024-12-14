 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Самое удачное время года. Армия России наступает, Европа ожидаемо предает Украину, Америка брезгливо морщится, - Иван Охлобыстин
00:52 16.12.2024

Наконец декабрь накрыл город снегом. Ночами стало светлее. Все-таки наша зима очень красивое время года.

И, пожалуй, самое удачное.

Армия России наступает, Европа ожидаемо предает Украину, Америка брезгливо морщится, глядя на прощальные конвульсии прежней администрации, особо на помилование Байденом сына-преступника и разрешение бить дальнобойными ракетами вглубь России. Трамп напрямую называет это идиотизмом. Зеленского откровенно унижают карикатурными изображениями на обложках самых респектабельных западных изданий. Даже, как-то жалко его.

Хотя… Он отказался от Рождественского перемирия и обмена пленными.

Вот как власть сводит с ума даже опытных, площадных клоунов.

Ну, говорится: умер Максим…

Нам же радоваться, что Россия победила и в этом историческом отрезке. Радоваться самим и радовать близких в моменте.

По мелочам особенно, потому что войны, катаклизмы и моры - мероприятия временные, а родные люди - это навсегда. Дожидаться удачного момента глупо, удачный момент сейчас.

Мы закупили новогодние подарки для деток из семей военнослужащих на Донбассе и скоро поедем туда с моей ненаглядной лебедицей Оксаной, чтобы лично все передать.

Всем хорошего, зимнего дня!

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734299520


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