Борьба Израиля и Турции переходит в горячую фазу, - Игорь Субботин

09:36 16.12.2024

Еврейское государство призывают прекратить атаки в Сирии

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



15.12.24



Израильские военные объясняют операции в Сирии необходимостью обеспечить безопасность еврейских общин на Голанских высотах.

Смена власти в Сирии сталкивает лбами Израиль и Турцию. Анкара, которая разорвала с еврейским государством дипломатические отношения на фоне конфликта в секторе Газа, раздражена не только его продолжающимися операциями в Сирии, но и предполагаемыми контактами с курдскими отрядами. Как пишут турецкие СМИ, в руководстве республики допускают вариант с ударами по авиации Израиля в том случае, если курдские силы, контролирующие северо-восток Сирии, получат военную помощь с его стороны. Еврейское государство озабочено тем, как обстановка в соседней стране отразится на безопасности.



Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Израиль проявляет "свой оккупационный менталитет, усиливая агрессию" на Ближнем Востоке. Так он прокомментировал продолжающийся конфликт в секторе Газа и авиарейды Израиля в Сирии, нацеленные на уничтожение оставшихся арсеналов. "Они (израильтяне. – "НГ") также показали, насколько оправданны были наши опасения относительно того, что их нападения не ограничатся Газой и распространятся на весь регион, – заметил Гюлер. – Оккупация Израилем зеленой линии (буферной зоны, предполагающей только дислокацию миротворцев. – "НГ") в районе Голанских высот и его нападения на Дамаск стали последним подтверждением нашей правоты в этом вопросе".



Отдельный триггер для Анкары сейчас создает запрос курдских формирований, контролирующих северо-восток Сирии, к Израилю на открытие каналов военной помощи. Как проинформировали турецкие СМИ, президент Реджеп Тайип Эрдоган и его окружение просчитывают такой вариант, который будет предполагать удары по израильской авиации, совершающей рейды в Сирии. Эта опция будет реализована, если еврейское государство решится поддержать курдские отряды. "В случае если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители будут готовы уничтожить их (самолеты Израиля. – "НГ"). Такие приказы уже даны Генеральному штабу Вооруженных сил Турции", – сказал источник турецких СМИ.



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Глава Генерального штаба

Армии обороны Израиля Герци Халеви

призывает подчиненных действовать

решительно. Фото Reuters Очевидно, что сейчас на фоне падения центрального правительства в Сирии Турция чувствует себя в наиболее сильной позиции: к власти пришли близкие ей вооруженные группировки. Настрой правящей элиты хорошо отражает публичная риторика. "Если Первая мировая война пересмотрела границы нашего региона, то что бы произошло, если бы условия были другими? Скорее всего города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Хама, Дамаск, Ракка, были бы нашими провинциями, так же как Антеп, Хатай, Урфа", – заявил Эрдоган в Сакарье, выступая на 8-м съезде возглавляемой им Партии справедливости и развития. Высказывания турецкого лидера подогрели спекуляции, что Анкара хочет присоединить к себе части Сирии и пересмотреть линию границ.

Тем временем Израиль показывает, что не готов останавливать свои операции в Сирии. Как заявил глава Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, все действия на соседней арене направлены исключительно на обеспечение безопасности Израиля и, в частности, граждан, проживающих в общинах на Голанских высотах. "Мы здесь, чтобы защитить Голанские высоты, северные Голаны и гору Хермон, – заявил военачальник. – Сирия когда-то была вражеским государством, ее армия развалена, и существует реальная угроза того, что террористические элементы попытаются утвердиться вблизи нашей границы. Мы действуем решительно, чтобы не допустить скопления экстремистских группировок рядом с нами".



Опасения еврейского государства связаны и с тем, как распределятся маршруты наркотрафика в регионе после смены власти в Сирии. Ее южные районы долгое время служили стартовой площадкой для теневого экспорта каптагона – синтетического наркотика, который играл огромную роль в функционировании сирийской военной экономики. Изменившийся рисунок угроз на Ближнем Востоке стал одной из тем секретных переговоров между лидерами разведывательного сообщества Израиля и Иордании. Обе страны обеспокоены возможной активизацией не только контрабандистов, но и Ирана, который после событий в Сирии потерял важнейший маршрут поставок оружия ливанской группировке "Хезболла", своему военному союзнику.



Со ссылкой на источники портал Axios сообщил, что Иордания теперь приняла на себя роль посредника между Израилем и новыми властями Сирии, в том числе группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) (признана в России террористической и запрещена).



Лидер ХТШ Абу Мухаммед аль-Джулани уже дал понять, что еврейскому государству нужно прекратить активность в Сирии. "Аргументы Израиля стали слабыми и не оправдывают его недавние нарушения, – заявил он в эфире телеканала Syria TV. – Он нарушил линию разграничения с Сирией". Аль-Джулани призвал "международное сообщество вмешаться и взять на себя ответственность в отношении этой эскалации". Он указал на "важность контроля над ситуацией в регионе и уважения сирийского суверенитета". "Дипломатические решения являются единственным способом обеспечить безопасность и стабильность", – добавил лидер боевиков и подчеркнул, что общая обстановка не позволяет Дамаску "вступать в какие-либо новые конфликты".