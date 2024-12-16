 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Прозападные беспорядки в Грузии: золотой ключик Саломе Зарубишвили, - Дм.Седов
09:39 16.12.2024

16.12.2024 | ДМИТРИЙ СЕДОВ

Противники "Грузинской мечты" спешат и до инаугурации Трампа могут преподнести сюрпризы

Гражданка Франции Саломе Зурабишвили, будучи уходящим президентом Грузинской республики, решила тряхнуть стариной и устроить арьергардные бои в виде втаптывания гендерно отсталой нации в европейские мочеполовые дебри.

Для осуществления такого замысла ей осталось добиться только одного – не уходить с привычного поста президента, хотя на этот пост уже избран другой человек – популярный грузинский футболист Михаил Кавелашвили, ранее в принадлежности к вышеуказанным дебрям не замеченный. Саломе воспользовалась своим высоким положением и обратилась с обращением ко всем грузинам по телевидению. "Я никуда не уйду, потому что выборы были несправедливыми. Я буду продолжать исполнение своих обязанностей" – с материнской нежностью объявила она своим подданным, которые словно дети полагали, что ее полномочия завершатся 29 декабря в соответствии с Конституцией.

Так гендерно отсталые грузины увидели новую для себя реальность: если госпоже Президенту не нравятся итоги парламентских выборов, то она плевать хотела на Конституцию.

Но Саломе была не одна, а с компанией.

Формирование сплоченной силы из премьер-министра Ираклия Кобахидзе и нового президента Михаила Кавелашвили, выступающих за запрет пропаганды запрещенной в России ЛГБТ*-идеологии и за прозрачность иностранного влияния, то есть, за контроль иноагентов, вызвало шок в гендерно передовой Европе, так как эти двое и стоящие за ними рядовые грузины, "действуют не по правилам". Более того, они спокойно отвергают морковку со вступлением в ЕС на случай следования предложенным путем и считают, что переговоры по данному вопросу подождут до 2028 года.

Основной инстинкт европейских руководителей заставил их мгновенно включить потоки информационных нечистот касательно правильности работы правящей в Грузии партии "Грузинская мечта". Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск в совместном заявлении выразили обеспокоенность некими "многочисленными нарушениями" на октябрьских парламентских выборах в Грузии. Они не смогут поддержать открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС, если она не изменит курс и не упразднит "противоречащие европейским ценностям" законы.

Точно то же самое объявила и Саломе Зурабишвили, хотя никто из означенных лиц никаких доказательств своим утверждениям не предъявил. Напротив, они утверждали обратное: если итоги ваших выборов нам не нравятся, то вы все нарушили.

А Зурабишвили решила просто не сдвигаться с насиженного места до тех пор, пока в Грузии не пройдут новые парламентские выборы. У почтенной дамы в голове, видимо, сформировалось убеждение, что бурнокипящие грузины побоятся реакции Европы и не вынесут ее из президентского дворца вместе со стулом.

Фантазии Зурабишвили о воплощении в жизнь сказки о золотом ключике приближаются к контрапункту. Она, вообразив себя черепахой Тортилой, спасает грузинского Буратино, брошенного в пруд злым бульдогом, и дает ему золотой ключик на счастье. Злым бульдогом является, конечно же Россия, а золотым ключиком – целование в десны с европейскими извращенцами и вольная вольница соросят, уродующих Грузию по известным лекалам.

Лишь со временем станет известно, какие деньги вкладывают европейцы в организацию протестов в Тбилиси и некоторых других городах республики. Ведь сценарий цветной революции давно превратился в классику и отступлений от него быть не может. Похоже, "Грузинская мечта" втянута в неравный бой, потому что сопоставимых средств у нее нет, в то время как молодежь республики является легкой поживой для европейских манипуляторов. Тем более, что фото и видеоматериалами с изображением "зверски избитых протестующих" предсказуемо забили все возможные информационные каналы…

Пока еще перевес не на стороне заговорщиков так что логично ожидать эскалацию конфликта. По традиции в таком случае появятся снайперы (например, из запрещенного в России "Грузинского легиона"), которые возьмут на мушку наиболее популярных оппозиционеров и правоохранителей. Не исключено, что на местах "работы" снайперов будут обнаружены доказательства их принадлежности к российскому спецназу.

Но сценаристы спешат потому, что избранный президент США Д. Трамп не сказал ни единого слова в осуждение грузинских выборов, и явно намеревается продвигать закон о запрете пропаганды ЛГБТ*. Закон же об иноагентах существует действует в Америке уже много лет.

Безусловно, после инаугурации республиканца ситуация может измениться. Особенно это опасно для Соломе Зурабишвили, если она чудом зацепится за президентский трон, чего добивается всеми неправдами. Трамп, в свое время покорно покинувший пост в результате проигранных выборов, может просто удивиться и спросить: а что, собственно, что делает эта леди в президентском дворце в Тбилиси?

Хотя, похоже, упрямую француженку грузинского происхождения таки вынесут из дворца вместе со стулом до его инаугурации.

Источник - fondsk.ru
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