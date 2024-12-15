Премьер Киргизии Акылбек Жапаров "добровольно" подал в отставку

09:55 16.12.2024

Президент Киргизии отправил премьер-министра в отставку

Премьер Киргизии написал заявление об уходе с поста по собственному желанию, он может стать советником президента. Отставки правительства не ожидается, все министры сохранят посты

Акылбек Жапаров



Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении от должности председателя кабинета министров Акылбека Жапарова, который также руководил администрацией главы государства, сообщает "Sputnik Кыргызстан". Документ пока не опубликован.



По данным источников 24.kg, премьер написал заявление по собственному желанию. Kaktus.media пишет, что он может стать советником президента.



Исполняющим обязанности председателя кабинета министров назначен первый заместитель главы правительства Адылбек Касымалиев. С 2015 по 2018 год он возглавлял Минфин страны.



Источники "Интерфакса" в администрации президента сообщили, что отставки правительства после ухода Жапарова не будет, все министры сохранят свои посты.



Акылбек Жапаров в июне-октябре 2021 года был заместителем председателя кабинета министров и одновременно руководил Министерством экономики и финансов. С 13 октября 2021-го стал председателем кабмина.



Садыр Жапаров пришел к власти в октябре 2020 года. Тогда в Киргизии состоялись выборы, после объявления официальных результатов которых на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке собрались сторонники партий, не прошедших в парламент. Они требовали нового голосования, протесты переросли в столкновения с полицией. Протестующие захватили несколько административных зданий, в том числе парламент, и потребовали освобождения Жапарова из тюрьмы, где с 2017 года тот отбывал срок за похищение губернатора Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева. Президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, Жапаров стал премьер-министром, а в январе 2021-го победил на досрочных президентских выборах.



Наталия Анисимова