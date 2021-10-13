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|Бывший министр экономики Данияр Амангельдиев назначен 1-м вице-премьером Кыргызстана
10:05 16.12.2024
Амангельдиев Данияр Джолдошевич назначен и.о. первого заместителя председателя Кабинета министров и он освобожден от ранее занимаемой должности.
Как сообщила пресс-служба Администрации президента, указ подписал глава государства Садыр Жапаров.
Кандидатура Данияра Амангельдиева вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность первого заместителя председателя Кабинета министров.
До этого должность первого замглавы Кабмина занимал Адылбек Касымалиев. Он стал и.о. главы Кабмина. Данияр Амангельдиев был министром экономики и коммерции.
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АМАНГЕЛЬДИЕВ Данияр Джолдошевич
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[30.03.1982 - ..]
Род. в с. Чуй, Чуйский район. Кыргыз
В 2003 году окончил экономический факультет Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына по специальности "бухгалтерский учет и аудит".
Трудовая деятельность:
2003–2004 - стажер отдела планирования и оценки проектов программы государственных инвестиций Департамента инвестиционной политики Министерства финансов КР;
2004–2006 - ведущий специалист отдела сотрудничества с международными финансовыми организациями Министерства экономического развития, промышленности и торговли КР;
2006–2007 - главный специалист, заместитель начальника отдела международного сотрудничества Министерства промышленности, торговли и туризма КР;
2007 - ведущий специалист отдела планирования и оценки проектов программы государственных инвестиций Управления программы государственных инвестиций Министерства экономики и финансов КР, помощник министра;
2007–2010 - главный специалист торгового представительства Кыргызстана в России;
2010–2012 - исполняющий обязанности заместителя руководителя торгового представительства КР в России;
2012–2013 - заведующий самостоятельным отделом капитальных вложений, заведующий отделом местных бюджетов Управления межбюджетных отношений Министерства финансов КР;
2013 - начальник Управления планирования расходов государственного сектора Министерства финансов КР, член коллегии Минфина;
2018–2020 - мэр Токмока;
заместитель министра экономики и финансов КР (2021 - 13.10.2021)
министр экономики и коммерции КР (с 13 окт. 2021 - 16.12.2024)
и.о. первого заместителя председателя Кабинета министров КР (с 16.12.2024-