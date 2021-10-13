Бывший министр экономики Данияр Амангельдиев назначен 1-м вице-премьером Кыргызстана

10:05 16.12.2024

Амангельдиев Данияр Джолдошевич назначен и.о. первого заместителя председателя Кабинета министров и он освобожден от ранее занимаемой должности.



Как сообщила пресс-служба Администрации президента, указ подписал глава государства Садыр Жапаров.



Кандидатура Данияра Амангельдиева вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность первого заместителя председателя Кабинета министров.



До этого должность первого замглавы Кабмина занимал Адылбек Касымалиев. Он стал и.о. главы Кабмина. Данияр Амангельдиев был министром экономики и коммерции.



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АМАНГЕЛЬДИЕВ Данияр Джолдошевич

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[30.03.1982 - ..]

Род. в с. Чуй, Чуйский район. Кыргыз



В 2003 году окончил экономический факультет Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына по специальности "бухгалтерский учет и аудит".



Трудовая деятельность:

2003–2004 - стажер отдела планирования и оценки проектов программы государственных инвестиций Департамента инвестиционной политики Министерства финансов КР;

2004–2006 - ведущий специалист отдела сотрудничества с международными финансовыми организациями Министерства экономического развития, промышленности и торговли КР;

2006–2007 - главный специалист, заместитель начальника отдела международного сотрудничества Министерства промышленности, торговли и туризма КР;

2007 - ведущий специалист отдела планирования и оценки проектов программы государственных инвестиций Управления программы государственных инвестиций Министерства экономики и финансов КР, помощник министра;

2007–2010 - главный специалист торгового представительства Кыргызстана в России;

2010–2012 - исполняющий обязанности заместителя руководителя торгового представительства КР в России;

2012–2013 - заведующий самостоятельным отделом капитальных вложений, заведующий отделом местных бюджетов Управления межбюджетных отношений Министерства финансов КР;

2013 - начальник Управления планирования расходов государственного сектора Министерства финансов КР, член коллегии Минфина;

2018–2020 - мэр Токмока;

заместитель министра экономики и финансов КР (2021 - 13.10.2021)



министр экономики и коммерции КР (с 13 окт. 2021 - 16.12.2024)



и.о. первого заместителя председателя Кабинета министров КР (с 16.12.2024-