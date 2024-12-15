Бишкек. Глава стройкомпании "KG Групп" Имамидин Ташов объявил голодовку в СИЗО

10:12 16.12.2024

Глава стройкомпании "KG Групп" Имамидин Ташов объявил голодовку, сообщили 16 декабря на пресс-конференции в АКИpress его родственники.



По словам его матери Сайпжамал Абдукаймовой, Ташов находится в тяжелом состоянии в СИЗО-1, он нуждается в лечении.



Как рассказал его дядя Кумарбек Джоробаев, Ташов уже 10 дней держит голодовку.



На вопрос, как Ташов пронес острый предмет на суд и чем именно он нанес себе увечье, они ответили, что не знают и не поняли, как все произошло.



"Мы были в шоке. Я увидела, как он что-то поднес к горлу, и закричала. На мой крик отреагировали конвоиры и остановили сына", - вспоминает Абдукаймова.



В связи с чем они просят власти отпустить Ташова под домашний арест.



Во время рассмотрения санкции Ташов попытался перерезать себя горло острым предметом (предположительно, лезвием). Конвоиры остановили бизнесмена, его доставили в больницу, где ему оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. После этого его вернули в СИЗО-1.



В апреле ГКНБ в селе Каинды Чуйской области задержал главу стройкомпании "KG Групп" Ташова, который был объявлен в розыск за покушение на насильственный захват власти.