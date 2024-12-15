Парламентские молчуны. Почему таджикские депутаты перестали контактировать со СМИ?

11:46 16.12.2024

С каждым днем получить мнение депутатов парламента по общественно важным вопросам становится все сложнее и сложнее.



Получить мнения и комментарии депутатов парламента Таджикистана с каждым днем становится все более затруднительным делом для СМИ, особенно для независимых изданий. Журналисты зачастую звонят десяткам депутатов, чтобы получить разъяснения по тому или иному вопросу, но не находят ответа на свои вопросы. А если и получают его, он часто оказывается неубедительным.



Один из депутатов парламента сказал "Азия-Плюс", что они не обязаны давать комментарии СМИ. Эксперты же и бывшие депутаты утверждают, что депутатам "никто не мешает высказываться", более того, они должны чувствовать ответственность перед своими избирателями и посредством СМИ разъяснять актуальные вопросы.



Законы принимают, но не объясняют



Недавно, после критики президента Таджикистана Эмомали Рахмона по поводу "необоснованного возбуждения уголовных дел за лайки в Интернете", признание "материалов и видеороликов, распространяемых в социальных сетях как доказательства", а также его поручения о необходимости "положить конец этим действиям", редакция "Азия-Плюс" обратилась к нескольким депутатам парламента, чтобы узнать будет ли какая-то законодательная инициатива с их стороны по возможному пересмотру статей УК.



Несколько депутатов, к которым обратились журналисты "Азия-Плюс", отказались говорить, только один депутат высказал общее мнение, но затем не разрешил публиковать его полностью.



Это далеко не единственный случай, когда депутаты уклоняются от высказывания мнений по конкретным вопросам. Подобное отношение к журналистам, в том числе к сотрудникам "Азия-Плюс", было и раньше.



Например, после принятия Закона РТ "О регулировании традиций, торжеств и обрядов", согласно которому запрещались "ввоз, продажа, пропаганда чуждой национальной культуре одежды, а также ношение такой одежды в общественных местах", журналисты пытались получить комментарии депутатов по поводу понятия "чуждая одежда", которое упоминалось в законе, но не было четко разъяснено.



В течение двух месяцев ни один из десятков депутатов парламента не согласился объяснить своим избирателям это понятие через наше издание.



После многочисленных попыток только один депутат – Муджибахон Джавхари – ответила на вопрос, указав, что наряду с хиджабами и никабами, под "чуждой одеждой" подразумеваются длинные черные "абаи", которые пришли из арабских стран, рваные джинсы и чрезмерно короткая или откровенная одежда.



Ранее "Азия-Плюс" также обращалась с вопросом "Что вы думаете о принудительном труде учителей?" к 15 депутатам.



Из них восемь, то есть больше половины тех, с кем связывались журналисты, отказались комментировать вопрос. Одни сослались на "парламентский час", другие посоветовали обратиться к своим коллегам, а некоторые вообще не ответили на звонки или обещали "позже перезвонить", но так и не удостоили нас вниманием.



Один из депутатов заявил, что "не обязан обсуждать этот вопрос по телефону" и пригласил прийти в его приемный день. Однако когда мы на следующий день явились на прием, его на рабочем месте не оказалось, а на наши последующие звонки он не отвечал.



"Красивая формулировка"



Депутат парламента - это представитель избирателей, то есть народа, который защищает их интересы при обсуждении, разработке и принятии законов. Также он участвует в парламенте - площадке для обсуждения важнейших вопросов страны с целью найти решение политических, социальных и экономических проблем через разработку и принятие законов, а затем разъясняет своим избирателям суть принятых законов.



Но насколько реальность Таджикистана соответствует этой "красивой формулировке (определению)"?



Джамшед Муртазозода, председатель Комиссии по контролю Регламента и организации работы Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан говорит, что депутаты "активно работают".



"Если журналисты организуют брифинг, я лично приму участие и докажу, что все депутаты парламента активны. Вы просто этого не видите. Я понимаю, что депутаты не всегда сотрудничают со СМИ и прессой, но я не согласен с утверждением, что они неактивны", - отметил Муртазозода.



При этом, по его словам, "депутат Маджлиси намояндагон не обязан давать ответы СМИ и несет ответственность только перед своими избирателями".



"Журналисты могут организовать брифинг, если письменно или через пресс-службу парламента обратятся, получат ответ", - добавил он.



"Депутат через СМИ должен разъяснять вопросы"



Ибрагим Усмонов, профессор и бывший депутат парламента, напоминает, что депутат, прежде всего, должен понимать, что он избран и несет ответственность перед своими избирателями.



"Так не должно быть, что депутат должен работать только по поручению. После обсуждения законов, заявлений главы государства или других вопросов он должен составлять план своих действий, чтобы в течение следующего месяца выполнять определенные задачи. Депутат парламента обязан обсуждать темы с избирателями и через СМИ разъяснять вопросы. Это касается как государственных, так и независимых или, как их называют, "негосударственных" изданий", - подчеркивает Усмонов.



Сайфулло Сафаров, глава Ассоциации политологов Таджикистана и бывший первый замдиректора Центра стратегических исследований сравнивает нынешние условия депутатов с прошлыми и отмечает, что "в прошлом для депутатов говорить открыто было даже опасно для жизни. Сейчас этой проблемы нет, их возможности значительно улучшились". С технической точки зрения у депутатов есть все необходимое: автомобили, компьютеры, телефоны и другие условия.



Сегодня никто не может запретить депутатам высказывать свое мнение или разъяснять вопросы. Если депутат не отвечает, возможно, это связано с тем, что вопрос его не касается или он не является специалистом в данной области, считает Сафаров.



При этом он уверен, что "депутаты должны отчитываться перед своими избирателями".



Указывая на вызовы современного мира и геополитическую обстановку, он считает необходимым, чтобы "все народные депутаты и политические партии были активны в социальных сетях и СМИ".



Джамшед Муртазозода отмечает, что депутаты два раза в год отчитываются перед избирателями, "выслушивают их слова и предложения, а по итогам этих встреч предоставляют отчет".



"От депутатов нужно требовать"



Сайфулло Сафаров отмечает, что для улучшения качества работы депутатов и повышения их ответственности необходимо, чтобы каждая партия, фракция и народ требовали от них отчетности.



"Сам народ также должен требовать выполнения тех обязанностей и ответственности, которые возложены на депутата парламента. Они должны отвечать не только на вопросы журналистов, но и на вопросы народа", - отметил он.



Усмонов предполагает, что среди депутатов, особенно среди молодежи, возможно, бытует мнение, что их обязанности и ответственность ограничиваются только обсуждением вопросов в парламенте. Однако, по его словам, "человек, не имеющий политических знаний и не понимающий социальной жизни, не принесет обществу пользы как депутат парламента".



Напоминая о парламентских заседаниях прошлых лет, он отмечает, что "депутаты периода с 1995 по 2005 годы были очень активными, они не избегали общения с прессой и не только в газетах "Садои мардум" и "Джумхурият", но и в частных изданиях. На заседаниях велись дебаты о судьбе народа", - говорит он.



Такие дебаты сегодня или не ведутся, или общественность о них ничего не знает...